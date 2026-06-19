Durma Hakkım

2017 yılında Journal of Consumer Research'te yayınlanan bir araştırma, günümüzde meşguliyet ve zaman kıtlığının nasıl birer statü göstergesine dönüştüğünü ortaya koyuyor. Araştırmacılar Silvia Bellezza, Neeru Paharia ve Anat Keinan, özellikle Amerikan kültüründe 'çok meşgul olmanın' artık zenginlik ya da boş zamandan daha fazla prestij taşıdığını belgelemiş. Avrupa'da bu tablonun tersine döndüğünü de not etmişler zira orada hâlâ 'boş zaman' bir ayrıcalık sayılıyor.

Peki biz neredeyiz bu tabloda?

'Ne kadar meşgulsün?' sorusu, artık 'nasılsın?' sorusunun yerini almış durumda. 'Yoğunum' cevabı ise neredeyse bir gurur bildirimi. Araştırmacı ve yazar Brené Brown bunu tükenmişliği statü sembolü olarak kullanmak olarak açıklıyor.

'Biz, yorgun ve bunalmış yetişkinler olarak, yorgun ve bunalmış çocuklar yetiştiriyoruz.' — Brené Brown

Bir sistemin içindeyiz ve sistem bize şunu fısıldıyor: Ne kadar meşgulsen, o kadar değerlisin.