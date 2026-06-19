Durma Hakkım
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Şebnem Toker
Otuz yılı aşkın bir kariyer. Yüzlerce toplantı, binlerce e-posta, sayısız kriz anı. Haftada altmış saatin üzerinde çalıştığım günler oldu. Zor bir rolü yürütürken anne olmak, eş olmak, bir taraftan kendimi aşacak hedefler koymak, bunların hepsi aynı anda, aynı hayatın içinde. İki kitap, bir akademi, eğitimler... Bütün bunlar o yoğun saatlerin ürünü.
Sonra bir gün durdum ve o zaman fark ettim. Bulunduğum rolde 'salt varlığımla olma' halimin aslında hiçbir değeri yoktu sistemin gözünde. Değerliyim çünkü üretiyorum. Değerliyim çünkü başarıyorum. Değerliyim çünkü doluyum, meşgulüm, hep bir yerlerden çıkıyorum.
Peki ya sadece varsam?
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Meşguliyeti bir rozet gibi taşıyoruz
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Beyin boşken çalışır
Her yerde olan, hiçbir yerde yoktur
Statü kaygısının kök sorusu
Durma hakkımı kullanıyorum
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