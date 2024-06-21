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Dijital Yayın Platformu Netflix, Patlamış Mısır Satacağını Duyurdu

Dijital Yayın Platformu Netflix, Patlamış Mısır Satacağını Duyurdu

Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
21.06.2024 - 17:09

Yayın devi Netflix, sosyal medyada daha çok dizi, film ve reality şovlarıyla gündeme gelse de ticari hamleleriyle de dikkat çekmeye başladı. Şirketin gıda sektörüne adım atıp patlamış mısır satacağı haberi duyuruldu. Detaylar içerikte!

Kaynak: https://variety.com/2024/biz/news/net...
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Netflix, izleyiciler tarafından son yılların en çok rağbet edilen dijital içerik platformlarından biri. Platformun içerisinde izleyicilerin kişisel tercihlerine göre seçip izleyebileceği ya da deneyimleyebileceği pek çok içerik bulunuyor.

Netflix, izleyiciler tarafından son yılların en çok rağbet edilen dijital içerik platformlarından biri. Platformun içerisinde izleyicilerin kişisel tercihlerine göre seçip izleyebileceği ya da deneyimleyebileceği pek çok içerik bulunuyor.

Ama son çıkan haberlere bakılırsa yayın devi bu deneyimi daha farklı bir alana kaydırmak istiyor. Variety'nin haberine göre yayın devi, marketlerde Netflix markalı patlamış mısır satmaya hazırlanıyor.

Çedar peynirli ve tarçınlı olan bu patlamış mısırların bir paketi 4.49 dolara satılacak. ABD'de Netflix temel aylık paketlerinin 6.99 dolar olduğu düşünüldüğünde neredeyse bir patlamış mısır paketinin fiyatı bir aylık pakete yakın.

Çedar peynirli ve tarçınlı olan bu patlamış mısırların bir paketi 4.49 dolara satılacak. ABD'de Netflix temel aylık paketlerinin 6.99 dolar olduğu düşünüldüğünde neredeyse bir patlamış mısır paketinin fiyatı bir aylık pakete yakın.

Rekabet içerisindeki yayın platformlarının insanlara eğlence dünyasının dışında farklı tercihler sunması çok doğal. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Rekabet içerisindeki yayın platformlarının insanlara eğlence dünyasının dışında farklı tercihler sunması çok doğal. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

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