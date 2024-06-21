Dijital Yayın Platformu Netflix, Patlamış Mısır Satacağını Duyurdu
Dijital Yayın Platformu Netflix, Patlamış Mısır Satacağını Duyurdu
Kaynak: https://variety.com/2024/biz/news/net...
Yayın devi Netflix, sosyal medyada daha çok dizi, film ve reality şovlarıyla gündeme gelse de ticari hamleleriyle de dikkat çekmeye başladı. Şirketin gıda sektörüne adım atıp patlamış mısır satacağı haberi duyuruldu. Detaylar içerikte!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Netflix, izleyiciler tarafından son yılların en çok rağbet edilen dijital içerik platformlarından biri. Platformun içerisinde izleyicilerin kişisel tercihlerine göre seçip izleyebileceği ya da deneyimleyebileceği pek çok içerik bulunuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ama son çıkan haberlere bakılırsa yayın devi bu deneyimi daha farklı bir alana kaydırmak istiyor. Variety'nin haberine göre yayın devi, marketlerde Netflix markalı patlamış mısır satmaya hazırlanıyor.
Çedar peynirli ve tarçınlı olan bu patlamış mısırların bir paketi 4.49 dolara satılacak. ABD'de Netflix temel aylık paketlerinin 6.99 dolar olduğu düşünüldüğünde neredeyse bir patlamış mısır paketinin fiyatı bir aylık pakete yakın.
Rekabet içerisindeki yayın platformlarının insanlara eğlence dünyasının dışında farklı tercihler sunması çok doğal. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın