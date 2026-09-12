Şekersiz Diye Satılan O Yiyeceklere Dikkat! Uzman İsimden Uyarı
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'Şekersiz' etiketiyle satılan ürünler her zaman göründüğü kadar masum olmayabilir. Diyetisyen Nazlı Aydın, bu tür ürünlerde şekerin yerini alan gizli şeker türevleri ve katkı maddelerine dikkat çekti. Aydın, 'Bir ürünün gerçekten sağlıklı olup olmadığını anlamak için paketin ön yüzüne değil, arka kısmındaki içerik listesine bakmamız gerekiyor' dedi. Hatta sağlıklı sanılan hurmanın bile işlenirken glikoz şurubuyla yıkanabildiğini hatırlattı.
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"Şekersiz" diye satılan o ürünlere dikkat!
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"Hurma glikoz şurubuyla yıkanıyor."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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