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Şekersiz Diye Satılan O Yiyeceklere Dikkat! Uzman İsimden Uyarı

Şekersiz Diye Satılan O Yiyeceklere Dikkat! Uzman İsimden Uyarı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
12.09.2026 - 14:44
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'Şekersiz' etiketiyle satılan ürünler her zaman göründüğü kadar masum olmayabilir. Diyetisyen Nazlı Aydın, bu tür ürünlerde şekerin yerini alan gizli şeker türevleri ve katkı maddelerine dikkat çekti. Aydın, 'Bir ürünün gerçekten sağlıklı olup olmadığını anlamak için paketin ön yüzüne değil, arka kısmındaki içerik listesine bakmamız gerekiyor' dedi. Hatta sağlıklı sanılan hurmanın bile işlenirken glikoz şurubuyla yıkanabildiğini hatırlattı.

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"Şekersiz" diye satılan o ürünlere dikkat!

"Şekersiz" diye satılan o ürünlere dikkat!

Diyetisyen Nazlı Aydın'a göre 'şekersiz' ibaresi, üründe hiç şeker türevi bulunmadığı anlamına gelmiyor. 'Tamam, ürün 'şekersiz' olarak geçiyor olabilir ancak içerisine farklı şeker türevleri eklenmiş olabilir' diyen Aydın, üreticilerin sükroz yerine glikoz şurubu, fruktoz şurubu, nişasta türevleri ve çeşitli katkı maddeleri kullanabildiğini belirtiyor.

Aydın, sağlıklı bir ürünü ayırt etmenin yolunun ambalajın ön yüzündeki iddialardan geçmediğini vurguluyor: 'İçeriğin mümkün olduğunca sade olması, 5-6 maddeden fazla bileşen içermemesi önemli.' 

Bu tür gizli şeker türevlerinin kan şekerinde ani yükselmelere, buna bağlı insülin artışına, kısa sürede tekrar acıkmaya ve gereksiz kalori alımına yol açabildiğini söylüyor.

"Hurma glikoz şurubuyla yıkanıyor."

"Hurma glikoz şurubuyla yıkanıyor."

Aydın, herkesin sağlıklı kabul ettiği bir gıdayı örnek göstererek konuyu somutlaştırıyor: 'Örneğin hurma alıyorsunuz ve sağlıklı bir tercih yaptığınızı düşünüyorsunuz. Ancak arka etiketi okuduğunuzda glikoz şurubuyla yıkandığını görebiliyorsunuz.' Bu örnek, 'doğal' veya 'sağlıklı' algısı yüksek ürünlerde bile arka etiketin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini gösteriyor.

Diyetisyen, düşük kalorili veya 'light' ibareli ürünlerin de tek başına bir sağlık garantisi taşımadığını hatırlatıyor. Aydın'ın vurguladığı temel ilke şu: 'Diyet bir ürünü seçmek değildir. Diyet bir ölçüdür.' Yani tek bir ürünü tercih etmek değil, genel beslenme dengesini gözetmek asıl belirleyici unsur olarak öne çıkıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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