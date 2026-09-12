Şekersiz Diye Satılan O Yiyeceklere Dikkat! Uzman İsimden Uyarı

Diyetisyen Nazlı Aydın'a göre 'şekersiz' ibaresi, üründe hiç şeker türevi bulunmadığı anlamına gelmiyor. 'Tamam, ürün 'şekersiz' olarak geçiyor olabilir ancak içerisine farklı şeker türevleri eklenmiş olabilir' diyen Aydın, üreticilerin sükroz yerine glikoz şurubu, fruktoz şurubu, nişasta türevleri ve çeşitli katkı maddeleri kullanabildiğini belirtiyor.

Aydın, sağlıklı bir ürünü ayırt etmenin yolunun ambalajın ön yüzündeki iddialardan geçmediğini vurguluyor: 'İçeriğin mümkün olduğunca sade olması, 5-6 maddeden fazla bileşen içermemesi önemli.'

Bu tür gizli şeker türevlerinin kan şekerinde ani yükselmelere, buna bağlı insülin artışına, kısa sürede tekrar acıkmaya ve gereksiz kalori alımına yol açabildiğini söylüyor.