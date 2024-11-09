Atatürk'ün Cenaze Töreninden Muhtemelen Daha Önce Hiç Görmediğiniz 33 Duygusal Fotoğraf
Atatürk'ün Cenaze Töreninden Muhtemelen Daha Önce Hiç Görmediğiniz 33 Duygusal Fotoğraf
Kaynak: https://twitter.com/hayalleme
Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yılı. Özlem, minnet, saygı ve sevgiyle andığımız Atatürk'ün cenaze törenine 7'den 70'e herkes katılmış, Türk halkı zorlu anlar yaşamıştı. Çok sevdikleri Atalarına veda etmek zorunda kalmak herkesin kalbine dokunmuştu.
Bugün, sizi 1938 yılının Kasım ayına, Ata'mıza veda ettiğimiz o kara güne götürüyoruz.
@hayalleme'den derlediğimiz Atatürk'ün cenazesinden 33 fotoğraf, sizin de içinize dokunacak.
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1. 10 Kasım 1938: Atatürk'ün yalnızca fiziken aramızdan ayrılışı.
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2. Atatürk, 1923 yılından itibaren iki kez kriz atlatmıştı. Doktoru, bu krizlerin yorgunluktan olduğunu söylemiş ve kendisine istirahat tavsiye etmişti.
3. Tavsiyeleri bir süre dinleyen Atatürk, 1927 yılında ise tekrar kalp krizi geçirmişti.
4. Sağlık Bakanı Refik Saydam ve Dr. Neşet Ömer Almanya’dan iki uzman doktorun getirilmesini önermiş, Atatürk de kabul etmişti.
5. Alman doktorlar da aynı uyarılarda bulunmuştu. Fakat dinlenmeye vakit bulamayan Atatürk, 1936 yılında ağır bir rahatsızlık daha geçirdi.
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6. 1937 yılında ise bacaklarında kaşıntılar başladı, burun kanamaları arttı.
7. Atatürk'e siroz teşhisi konuldu. Yurt dışından gelen doktorlar da kendisine günün 23 saati dinlenmesini ve içkiden uzak durmasını tavsiye etti.
8. Mustafa Kemal, tavsiyeleri dinledi ve sağlığı düzelmeye başladı. Atatürk, 19 Mayıs 1938'de Gençlik Bayramı kutlamalarına bile katılmıştı.
9. Mersin ve Adana'ya giden Atatürk'ün vücudu yoruldu. Artık durumunun kritik olduğu söylenmeye başlamıştı.
10. Mustafa Kemal Atatürk, 5 Eylül 1938 tarihinde vasiyetini hazırladı. Ekim ayının ortasında ise ağır bir komaya girdi.
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11. 7 Kasım 1938'e gelindiğinde, Atatürk’ün karnından sekiz litre su alındı. 8 Kasım’da ikinci defa ağır komaya girdi.
12. Atatürk, 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumdu. Ulu Önder'in vefatı, bir tebliğ ile halka duyuruldu.
13. Tebliğ ile vefatın duyurulmasına müteakip cenaze hazırlıklarına başlandı. Hükûmet, ayrıntılı bir cenaze nakli programı hazırladı.
14. Hazırlanan programda, törenin İstanbul’da 16 Kasım’da saat 10.00’dan itibaren Dolmabahçe Sarayı'nda başlayacağı belirtilmişti.
15. İstanbul’daki tören bittikten sonra Ulu Önder'in naaşı Yavuz zırhlısına alınıp deniz yoluyla İzmit’e götürülecekti.
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16. İzmit'in ardından trenle Eskişehir, Polatlı güzergâhını izleyerek Ankara’ya gelecekti.
17. Cenazenin geçtiği istasyonlarda halk, Ata'sını selamlayacaktı.
18. Cenaze 20 Kasım Pazar günü Ankara’ya varacaktı.
19. Atatürk’ün cenaze töreni, 21 Kasım Pazartesi günü Ankara’da yapılacaktı.
20. Ankara’da yapılacak törenin düzenlenmesi için Dışişleri Bakanlığı nezdinde iki ayrı komisyon kuruldu. Cenazenin giderlerini karşılamak için kredi çekildi.
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21. Atatürk'ün naaşının Ankara'ya götürülmesinden önce, İstanbul’da büyük bir tören yapıldı.
22. Halk, saygısını sunmak üzere Dolmabahçe Sarayına geldi.
23. Ailesinin isteği üzerine Muayede Salonunda cenaze namazı kılındı.
24. Dolmabahçe Sarayı'ndan çıkarılan Atatürk'ün naaşı, top arabasına konuldu.
25. Cenaze; Tophane, Karaköy, köprü yolu ile Eminönü, Bahçekapı, Sirkeci ve Salkımsöğüt üzerinden Gülhane Parkına getirildi. Oradan da Sarayburnu’na ulaştı.
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26. Aynı şekilde, cenaze töreninden önce Ankara'da veda toplantıları düzenlendi.
27. Cenazenin aktarılmasında, hem karada yürüyüş hâlinde hem de denizde seyir esnasında hava filoları da cenaze törenine eşlik etti.
28. Dolmabahçe Sarayından Sarayburnu’na kadar olan mesafede, her beş dakikada bir Yavuz zırhlısından selam topu atıldı.
29. Sovyet, Alman, Fransız, Yunan, Romen savaş gemileri de üstünde uçak filoları ile Marmara açıklarına ilerlemeye başladı. Yabancı devletler de Ata'ya vedada yerini aldı.
30. Yavuz zırhlısı 18.30’da İzmit’e ulaştı. Deniz töreninin tamamlanmasının ardından, İzmit şehrinde yapılan törenle birlikte, 15. Kolordu naaşı vagona nakletti.
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31. Tren, İzmit’ten sonra geçtiği bütün istasyonlarda bir süre durdu. Halk, Ata'sına son bir kez selam verdi.
32. Atatürk’ün naaşı 20 Kasım 1938 günü Ankara’ya ulaştı. Ankara'da ise naaşı karşılayan büyük bir grup vardı.
33. Tabut daha sonra vagondan alınıp top arabasına konuldu, meclis binasına doğru yürüyüş başladı.
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