Atatürk'ün Cenaze Töreninden Muhtemelen Daha Önce Hiç Görmediğiniz 33 Duygusal Fotoğraf

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yılı. Özlem, minnet, saygı ve sevgiyle andığımız Atatürk'ün cenaze törenine 7'den 70'e herkes katılmış, Türk halkı zorlu anlar yaşamıştı. Çok sevdikleri Atalarına veda etmek zorunda kalmak herkesin kalbine dokunmuştu.

Bugün, sizi 1938 yılının Kasım ayına, Ata'mıza veda ettiğimiz o kara güne götürüyoruz.

@hayalleme'den derlediğimiz Atatürk'ün cenazesinden 33 fotoğraf, sizin de içinize dokunacak.