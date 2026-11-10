Türkan Şoray'dan Cem Yılmaz'a Ünlü İsimlerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Paylaşımları

10 Kasım 1938 sabahı saat 09.05'te Dolmabahçe Sarayı'nda duran saatler, bir milletin yüreğinde hiç dinmeyen bir sızının başlangıcı oldu. Aradan 88 yıl geçti ama her 10 Kasım'da saat 09.05'te sirenler yükseldiğinde koca bir ülke aynı anda durup başını eğiyor, Atatürk'e olan sevgisini ve minnetini yeniden hatırlıyor. Bu yıl da o derin hüzün sosyal medyaya yansıdı; oyunculardan şarkıcılara, sunuculardan komedyenlere kadar pek çok ünlü isim, Ulu Önder'in fotoğraflarını ve unutulmaz sözlerini hikâyelerinde paylaşarak özlemini dile getirdi.