Türkan Şoray'dan Cem Yılmaz'a Ünlü İsimlerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Paylaşımları
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümünde sosyal medya, saygı ve özlem dolu mesajlarla doldu. Türkan Şoray'dan Ajda Pekkan'a, Cem Yılmaz'dan İbrahim Tatlıses'e uzanan geniş bir ünlüler listesi, 10 Kasım'da Atatürk'ü Instagram hesaplarından andı.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılında ünlüler de özlem ve minnetlerini paylaştı.
Türkan Şoray
Cem Yılmaz
Ajda Pekkan
Hülya Avşar
İbrahim Tatlıses
Seda Sayan
Murat Boz
Hülya Koçyiğit
Emel Sayın
Sibel Can
Kerem Bürsin
Gülse Birsel
Sinem Kobal
Şahan Gökbakar
Gülben Ergen
Burak Sergen
Ebru Şallı
Melisa Şenolsun
Uraz Kaygılaroğlu
Mustafa Sandal
Zafer Algöz
Kerem Cem
Murat Başaran
Ezgi Şenler
Burcu Güneş
Umut Özkan
Burak Kut
Kalben
Selin Türkmen
Oktay Kaynarca
Doğukan Manço
Enis Arıkan
Işıl Yücesoy
Nuri Alço
Berfu Yenenler, Demet Şener, Yeliz Yeşilmen ve Yasemin Şefkatli
Berfu Yenenler, Ebru Şallı ve Melisa Şenolsun'un paylaştığı 'Fikirler ölmez!' görselini tercih etti. Demet Şener ile Yeliz Yeşilmen, Nuri Alço'nun da paylaştığı 'Kasım bir başkadır' görseliyle Atatürk'ü andı. Yasemin Şefkatli ise Atatürk portresine 'Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz...' notunu ekledi.
Ülkü Hilal Çiftçi
Hasan Can Kaya
Gizem Karaca
Hakan Altun
Şebnem Bozoklu
Deniz Seki
Zafer Ergin
Reha Özcan
Barış Yurtçu
Gülşen Bubikoğlu
Işın Karaca
Semicenk
Mustafa Mert Koç
Oğuzhan Koç
Fedon
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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