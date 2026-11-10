article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ünlüler Dosyası
Türkan Şoray'dan Cem Yılmaz'a Ünlü İsimlerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Paylaşımları

Türkan Şoray'dan Cem Yılmaz'a Ünlü İsimlerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Paylaşımları

Atatürk
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
10.11.2026 - 09:23
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümünde sosyal medya, saygı ve özlem dolu mesajlarla doldu. Türkan Şoray'dan Ajda Pekkan'a, Cem Yılmaz'dan İbrahim Tatlıses'e uzanan geniş bir ünlüler listesi, 10 Kasım'da Atatürk'ü Instagram hesaplarından andı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılında ünlüler de özlem ve minnetlerini paylaştı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılında ünlüler de özlem ve minnetlerini paylaştı.

10 Kasım 1938 sabahı saat 09.05'te Dolmabahçe Sarayı'nda duran saatler, bir milletin yüreğinde hiç dinmeyen bir sızının başlangıcı oldu. Aradan 88 yıl geçti ama her 10 Kasım'da saat 09.05'te sirenler yükseldiğinde koca bir ülke aynı anda durup başını eğiyor, Atatürk'e olan sevgisini ve minnetini yeniden hatırlıyor. Bu yıl da o derin hüzün sosyal medyaya yansıdı; oyunculardan şarkıcılara, sunuculardan komedyenlere kadar pek çok ünlü isim, Ulu Önder'in fotoğraflarını ve unutulmaz sözlerini hikâyelerinde paylaşarak özlemini dile getirdi.

Türkan Şoray

Türkan Şoray

'Daima Kalbimizdesin. Sevgiyle, özlemle ve minnetle anıyoruz.'

Cem Yılmaz

Cem Yılmaz

Ajda Pekkan

Ajda Pekkan

Hülya Avşar

Hülya Avşar
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İbrahim Tatlıses

İbrahim Tatlıses

Seda Sayan

Seda Sayan

Murat Boz

Murat Boz

Hülya Koçyiğit

Hülya Koçyiğit

Emel Sayın

Emel Sayın
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sibel Can

Sibel Can

Kerem Bürsin

Kerem Bürsin

Gülse Birsel

Gülse Birsel

Sinem Kobal

Sinem Kobal

Şahan Gökbakar

Şahan Gökbakar

'Asalet, adamlık ve vicdan. İyi ki varsın güzel insan! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim. Ne mutlu Türk'üm diyene...'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gülben Ergen

Gülben Ergen

Burak Sergen

Burak Sergen

Ebru Şallı

Ebru Şallı

Melisa Şenolsun

Melisa Şenolsun

Uraz Kaygılaroğlu

Uraz Kaygılaroğlu
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mustafa Sandal

Mustafa Sandal

Zafer Algöz

Zafer Algöz

'Öyle bir hayat yaşa ki, öldüğünde düşmanın bile ağlasın. Büyük Atatürk, vatan sana minnettardır.'

Kerem Cem

Kerem Cem

Murat Başaran

Murat Başaran

Ezgi Şenler

Ezgi Şenler
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Burcu Güneş

Burcu Güneş

Umut Özkan

Umut Özkan

Burak Kut

Burak Kut

Kalben

Kalben

Selin Türkmen

Selin Türkmen
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Oktay Kaynarca

Oktay Kaynarca

Doğukan Manço

Doğukan Manço

Enis Arıkan

Enis Arıkan

Işıl Yücesoy

Işıl Yücesoy

Nuri Alço

Nuri Alço
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Berfu Yenenler, Demet Şener, Yeliz Yeşilmen ve Yasemin Şefkatli

Berfu Yenenler, Ebru Şallı ve Melisa Şenolsun'un paylaştığı 'Fikirler ölmez!' görselini tercih etti. Demet Şener ile Yeliz Yeşilmen, Nuri Alço'nun da paylaştığı 'Kasım bir başkadır' görseliyle Atatürk'ü andı. Yasemin Şefkatli ise Atatürk portresine 'Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz...' notunu ekledi.

Ülkü Hilal Çiftçi

Ülkü Hilal Çiftçi

Hasan Can Kaya

Hasan Can Kaya

Gizem Karaca

Gizem Karaca

Hakan Altun

Hakan Altun
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şebnem Bozoklu

Şebnem Bozoklu

Deniz Seki

Deniz Seki

Zafer Ergin

Zafer Ergin

Reha Özcan

Reha Özcan

Barış Yurtçu

Barış Yurtçu
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gülşen Bubikoğlu

Gülşen Bubikoğlu

Işın Karaca

Işın Karaca

Semicenk

Semicenk

Mustafa Mert Koç

Mustafa Mert Koç

Oğuzhan Koç

Oğuzhan Koç
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fedon

Fedon

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın