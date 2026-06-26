article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Türkiye Dünya Kupası'ndan Elendi mi, Kaç Puan Aldı? Türkiye A Milli Futbol Takımı ve D Grubu Puan Durumu

etiket Türkiye Dünya Kupası'ndan Elendi mi, Kaç Puan Aldı? Türkiye A Milli Futbol Takımı ve D Grubu Puan Durumu

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
26.06.2026 - 09:40
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türkiye, 24 yıl aranın ardından Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmıştı. A Milli Futbol Takımımız, D Grubu'nda yer aldı ve grup karşılaşmalarında 3 maça çıktı. Ancak ilk iki karşılaşmada yaşadığı puan kayıpları nedeniyle Türkiye, turnuvaya grup aşamasında veda etti. Futbolseverler ise Türkiye'nin son puan durumunu merak ediyor.

Peki Türkiye Dünya Kupası'ndan elendi mi, kaç puan aldı? 

İşte Türkiye'nin puan durumu, D Grubu sıralaması...

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
23 Gün
:
12 Saat
:
09 Dakika
:
13 Saniye
Anasayfaya Git
D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
4.
Türkiye
Türkiye
1 G 0 B 2 M 3 Puan

Gelecek Maçlar

13 Haziran 04:00
USA
USA
-
PAR
PAR
14 Haziran 07:00
AUS
AUS
-
TUR
TUR
19 Haziran 22:00
USA
USA
-
AUS
AUS
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye Dünya Kupası'ndan Elendi mi?

Türkiye Dünya Kupası'ndan Elendi mi?

Evet. Türkiye 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elendi. A Milli Futbol Takımı, grup aşamasında dev turnuvaya veda etti.

Türkiye Neden Elendi?

Milliler, turnuvadaki ilk karşılaşmada Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. İkinci maçlarında da Paraguay karşısında 1-0'lık yenilgiye uğradı. Bu maçların ardından Türkiye, son hafta karşılaşması öncesinde matematiksel olarak son 32 turuna yükselme ihtimalini kaybetti. Böylece Türkiye, Dünya Kupası'ndan elenmiş oldu.

Türkiye Dünya Kupası'ndan Kaç Puan Aldı?

Türkiye Dünya Kupası'ndan Kaç Puan Aldı?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda toplam 3 puan aldı. Milliler, grup aşamasındaki ilk iki maçta hiç puan alamadı. 

Türkiye, son hafta ABD karşısında aldığı 3-2'lik galibiyet sayesinde turnuvadaki ilk ve tek galibiyetini elde etti. Böylece milliler, organizasyondan 3 puanla ayrıldı.

Grup aşamasından bir üst tura çıkmak için gerekli puan ise alınamadı. Son maçta gelen puan, sıralamayı değiştirmedi.

Dünya Kupası D Grubu Puan Durumu

Dünya Kupası D Grubu Puan Durumu

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda puan durumu:

D Grubu puan tablosu

  • 1. ABD 6 puan (+4 averaj)

  • 2. Avustralya 4 puan (0 averaj)

  • 3. Paraguay 4 puan (-2 averaj)

  • 4. Türkiye 3 puan (-2 averaj)

D Grubu'nda Kim Gruptan Çıktı?

ABD, D Grubu'ndan çıkmayı garantiledi. Avustralya ise Paraguay ile aynı puana sahip olmasına rağmen averaj üstünlüğü sayesinde ikinci sırayı alarak üst tura çıktı. 

Paraguay, grubu üçüncü sırada tamamladı ve en iyi üçüncüler sıralamasındaki diğer grupların sonuçlarını bekliyor.

Türkiye ABD Maçı Kaç Kaç Bitti? Türkiye ABD Maç Özeti

Türkiye ABD Maçı Kaç Kaç Bitti? Türkiye ABD Maç Özeti

Türkiye ABD maçı 3-2 sonuçlandı. Türkiye, Dünya Kupası'nda çıktığı son maçında ABD'ye karşı 3 gol attı. Ancak bu gollerin getirdiği puan, Türkiye'nin grup aşamasından çıkmasını sağlamadı. 

Türkiye'nin ABD karşısındaki gollerini Arda Güler, Orkun Kökçü ve Kaan Ayhan attı. 

TÜRKİYE ABD MAÇ ÖZETİ İZLE

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın