Türkiye Dünya Kupası'ndan Elendi mi, Kaç Puan Aldı? Türkiye A Milli Futbol Takımı ve D Grubu Puan Durumu

Evet. Türkiye 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elendi. A Milli Futbol Takımı, grup aşamasında dev turnuvaya veda etti.

Türkiye Neden Elendi?

Milliler, turnuvadaki ilk karşılaşmada Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. İkinci maçlarında da Paraguay karşısında 1-0'lık yenilgiye uğradı. Bu maçların ardından Türkiye, son hafta karşılaşması öncesinde matematiksel olarak son 32 turuna yükselme ihtimalini kaybetti. Böylece Türkiye, Dünya Kupası'ndan elenmiş oldu.