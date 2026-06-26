Türkiye Dünya Kupası'ndan Elendi mi, Kaç Puan Aldı? Türkiye A Milli Futbol Takımı ve D Grubu Puan Durumu
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Türkiye, 24 yıl aranın ardından Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmıştı. A Milli Futbol Takımımız, D Grubu'nda yer aldı ve grup karşılaşmalarında 3 maça çıktı. Ancak ilk iki karşılaşmada yaşadığı puan kayıpları nedeniyle Türkiye, turnuvaya grup aşamasında veda etti. Futbolseverler ise Türkiye'nin son puan durumunu merak ediyor.
Peki Türkiye Dünya Kupası'ndan elendi mi, kaç puan aldı?
İşte Türkiye'nin puan durumu, D Grubu sıralaması...
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Türkiye Dünya Kupası'ndan Elendi mi?
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Türkiye Dünya Kupası'ndan Kaç Puan Aldı?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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