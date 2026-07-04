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Neden Daha Önce Almadım Diyeceğiniz Yazlık Ürün Önerileri

etiket Neden Daha Önce Almadım Diyeceğiniz Yazlık Ürün Önerileri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
04.07.2026 - 17:13
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Sıcak yaz günlerinde hem evde hem dışarıda hayatınızı inanılmaz kolaylaştıracak, pratikliğiyle sepetleri sallayan en trend yazlık yardımcıları bir araya getirdik. Havuz keyfinden araç içi konforuna, serinletici teknolojilerden pratik ev çözümlerine kadar bu hafta kapış kapış giden en hit ürünlere mutlaka göz atın.

Bu içerik 04.07.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Coverzone Termal Bardaklık araç içinde içecekleri buz gibi soğutma ve sıcacık ısıtma işlevini bir arada sunuyor!

Coverzone Termal Bardaklık araç içinde içecekleri buz gibi soğutma ve sıcacık ısıtma işlevini bir arada sunuyor!

Çakmaklık girişiyle çalışan ve dijital göstergesi sayesinde anlık sıcaklığı takip etmenizi sağlayan siyah renkli akıllı bardak tutucu. Yaz yolculuklarında kutu içecekleri ve şişeleri 0-5°c arasında buz gibi tutarak her an ferahlık sağlıyor.

Coverzone Araç İçi Isıtıcı ve Soğutucu Termal Bardaklık C03

Su geçirmez telefon kılıfı plajda ve havuzda telefonları sudan korurken su altı çekim kolaylığı sağlıyor!

Su geçirmez telefon kılıfı plajda ve havuzda telefonları sudan korurken su altı çekim kolaylığı sağlıyor!

Kolay kilit sistemi sayesinde en yeni akıllı telefon modelleriyle bile tam uyumlu çalışan, su sızdırmaz cep telefonu çantası. Denizde, havuzda veya dalış aktivitelerinde telefonunuzun zarar görmesini engellerken harika anılar biriktirmenize yardımcı oluyor.

URUCHI Kolay Kilitli Su Geçirmez Telefon Kılıfı

Elektrikli şarjlı sinek raketi, evde ve balkonda sinekleri anında etkisiz hale getirme işlevi görüyor!

Elektrikli şarjlı sinek raketi, evde ve balkonda sinekleri anında etkisiz hale getirme işlevi görüyor!

Yaz aylarında yaşam alanlarını rahatsız eden sivrisinekleri aç-kapa düğmeli sistemiyle pratik şekilde temizleyen şarjlı sinek raketi. Katmanlı özel koruma tasarımı sayesinde çarpmalara karşı tamamen güvenli bir kullanım sunuyor.

Aç-Kapa Düğmeli Elektrikli Şarjlı Sinek Raketi

Avene Stick Güneş Kremi yüzdeki hassas bölgeleri güneşe karşı en pratik şekilde koruma işlevini üstleniyor!

Avene Stick Güneş Kremi yüzdeki hassas bölgeleri güneşe karşı en pratik şekilde koruma işlevini üstleniyor!

Dudak, burun ve göz çevresi gibi güneşe karşı ekstra hassas alanlar için özel üretilen 50 faktörlü koruyucu stick. Çantaya atması aşırı kolay hafif yapısı sayesinde gün içinde makyajı bozmadan korumayı tazelemek adına harika bir sepet tercihi.

Avene Stick Güneş Kremi SPF 50+ 8 gr

Kapı sinekliği evinizi sinek ve böceklerden korurken içeri temiz hava girmesini sağlıyor!

Kapı sinekliği evinizi sinek ve böceklerden korurken içeri temiz hava girmesini sağlıyor!

Balkon, sürgülü veya teras kapılarına kolayca takılabilen, mıknatıslı kapanma sistemine sahip beyaz renkli tül perde. Yaz aylarında kapıları rahatça açık bırakıp sivrisinekleri evden uzak tutmak isteyenlerin en temel ihtiyaçlarından biri.

Mia Luas Mıknatıslı Kapı Sinekliği Beyaz Tül

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Bu termos çanta pikniklerde ve plajda yiyecekleri saatlerce taze tutma kolaylığı sunuyor!

Bu termos çanta pikniklerde ve plajda yiyecekleri saatlerce taze tutma kolaylığı sunuyor!

İç hararetini koruyan özel termal yalıtımı sayesinde sıcak ve soğuk tutma özelliğine sahip 8 litrelik beslenme çantası. Elde taşıması aşırı hafif tasarımıyla yazlık gezilerde içeceklerinizi buz gibi korumak için harika bir alternatif.

BYENS 8 Litre Termal Yemek ve Piknik Çantası

Minesk AirFlow Mini Vantilatör gün boyu taşınabilir serinlik sağlıyor!

Minesk AirFlow Mini Vantilatör gün boyu taşınabilir serinlik sağlıyor!

3000mAh güçlü bataryası ve ayarlanabilir hız kademeleriyle dışarıda, toplu taşımada veya ofiste yanınızdan ayıramayacağınız mini el fanı. Minimalist ve şık tasarımı sayesinde çantalarda asla yer kaplamıyor ve anında ferahlık sunuyor.

Minesk AirFlow Mini Taşınabilir Vantilatör

Sinbo LED Aydınlatmalı Tavan Vantilatörü uzaktan kumanda konforuyla odanın havasını saniyeler içinde değiştiriyor!

Sinbo LED Aydınlatmalı Tavan Vantilatörü uzaktan kumanda konforuyla odanın havasını saniyeler içinde değiştiriyor!

E27 normal duya doğrudan vidalanarak takılan, 3 LED aydınlatmalı ve 6 kanatlı aşırı sessiz tavan fanı. Küçük odalarda ve mutfaklarda yer kaplamadan, saniyeler içinde ortamı serinleten bütçe dostu pratik bir teknoloji.

Sinbo SF-7708 3 LED Aydınlatmalı Sessiz Tavan Vantilatörü

Coverzone Klima Hava Yönlendirici klimadan gelen sert rüzgarın doğrudan üzerinize çarpmasını engelliyor!

Coverzone Klima Hava Yönlendirici klimadan gelen sert rüzgarın doğrudan üzerinize çarpmasını engelliyor!

57-96 cm arasında ayarlanabilen split tipi şeffaf klima siperliği sayesinde soğuk havayı odanın tavanına doğru eşit şekilde dağıtıyor. Yaz aylarında klima karşısında otururken tutulmaları ve çarpmaları önleyen bir aparat.

Coverzone Ayarlanabilir Split Tipi Klima Hava Yönlendirici Filtre

Orret Home Şemsiye Tipi Oto Güneşlik, araç içinin fırın gibi ısınmasını engelleme işlevi görüyor!

Orret Home Şemsiye Tipi Oto Güneşlik, araç içinin fırın gibi ısınmasını engelleme işlevi görüyor!

140x79 cm boyutlarıyla ön camı tamamen kaplayan, şemsiye gibi saniyeler içinde açılıp kapanan katlanabilir araba güneşliği. Torpidoda yer kaplamayan pratik tasarımının yanında hediye olarak gelen oto numaratörüyle tam bir fiyat performans seti.

Orret Home Şemsiye Şeklinde Katlanabilir Oto Güneşlik ve Numaratör Seti

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Coverzone Buharlı Hava Soğutucu buzlu vantilatör ve sprey moduyla kişisel serinlik alanı yaratıyor!

Coverzone Buharlı Hava Soğutucu buzlu vantilatör ve sprey moduyla kişisel serinlik alanı yaratıyor!

330 ml su haznesi, 3 farklı rüzgar hızı ve 5li sprey püskürtme sistemiyle çalışan portatif mobil sulu klima. Masa başında veya yatak ucunda çalıştırabileceğiniz, içine buz atarak ortamın havasını anında soğutan mini bir yardımcı.

Coverzone Buharlı Taşınabilir Portatif Sulu Klima

Musluklu sebil buzdolabında buz gibi limonata ve soğuk su depolama kolaylığı sunuyor!

Musluklu sebil buzdolabında buz gibi limonata ve soğuk su depolama kolaylığı sunuyor!

İçerisindeki musluklu tasarımı sayesinde buzdolabı kapağını açmadan içeceklerinizi pratik şekilde doldurabileceğiniz ayaklı damacana sebil. Yaz aylarında misafirlerinize soğuk meşrubat ikram etmek veya soğuk su ihtiyacını çözmek adına muazzam bir mutfak kurtarıcısı.

Musluklu ve Ayaklı Buzdolabı Sürahi Sebili

Katlanır Şezlong Minderi plajda ve kampta çanta gibi taşınabilen konforlu bir zemin sunuyor!

Katlanır Şezlong Minderi plajda ve kampta çanta gibi taşınabilen konforlu bir zemin sunuyor!

Yastıklı ve sırt destekli özel yapısı sayesinde sahilde veya çimlerin üzerinde maksimum rahatlık sağlayan sarı renkli minder. Çanta formuyla omuza asılıp her yere kolayca götürülebilen yaz tatillerinin en keyifli eşyası.

Bysay Taşınabilir Katlanır Çanta Şezlong Minderi 

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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