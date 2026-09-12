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Paris'teki Final Hasretinden Zirveye: Turgut Aslan Yaraman Avrupa Şampiyonu Oldu

Paris'teki Final Hasretinden Zirveye: Turgut Aslan Yaraman Avrupa Şampiyonu Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.09.2026 - 00:05
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Milli para yüzücü Turgut Aslan Yaraman, 2026 Avrupa Şampiyonası'nda kariyerinin en iyi turnuvasını geçirdi. Kocaeli'deki şampiyonanın son gününde erkekler 200 metre bireysel karışık SM8'de 2:24,13'lük derecesiyle altın madalya kazandı. Sporcu, turnuvayı 2 altın ve 3 gümüş madalyayla tamamladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

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Turgut Aslan Yaraman, şampiyonanın en yorucu haftasında hedeflediği yarışta zirveye ulaştı.

Turgut Aslan Yaraman, şampiyonanın en yorucu haftasında hedeflediği yarışta zirveye ulaştı.

Yaraman, yarış sonrası AA muhabirine açıklama yaptı. 'Benim hedef yarışımdı 200 metre karışık' dedi. Şampiyonada 5 yarışa art arda çıktığını, hepsinde seçme ve final yüzdüğünü anlattı. Son gün olmasının haftayı daha da yorucu kıldığını belirtti.

Sporcu, 2024 Paris Paralimpiyatları'ndaki final hayal kırıklığını iki yıl sonra telafi etti.

Sporcu, 2024 Paris Paralimpiyatları'ndaki final hayal kırıklığını iki yıl sonra telafi etti.

Yaraman, Paris 2024'te 100 metre sırtüstü S8'de dördüncü olarak finale kalamamıştı. 2025'te Singapur'daki Dünya Şampiyonası'nda aynı branşta bronz madalya kazanarak ilk dünya madalyasını aldı. Doğuştan sol bacağını etkileyen Escobar sendromuyla 10 yaşında yüzmeye başladı. Paris'teki final hasretiyle Kocaeli'deki altın arasında dört yıl var.

Türkiye, 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nı 9 altın dahil 16 madalyayla tamamladı.

Türkiye, 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nı 9 altın dahil 16 madalyayla tamamladı.

Milli takım, şampiyonayı 9 altın ve 7 gümüş madalyayla kapattı. Defne Kurt, 100 metre serbest S10'da 59,37'lik dereceyle beşinci altınını aldı. Bir Avrupa Şampiyonası'nda 5 altın kazanan ilk Türk sporcu oldu. Genel sıralamada Rusya 33, İtalya 29 altınla ilk iki sırayı paylaştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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