Paris'teki Final Hasretinden Zirveye: Turgut Aslan Yaraman Avrupa Şampiyonu Oldu

Yaraman, yarış sonrası AA muhabirine açıklama yaptı. 'Benim hedef yarışımdı 200 metre karışık' dedi. Şampiyonada 5 yarışa art arda çıktığını, hepsinde seçme ve final yüzdüğünü anlattı. Son gün olmasının haftayı daha da yorucu kıldığını belirtti.