Paris'teki Final Hasretinden Zirveye: Turgut Aslan Yaraman Avrupa Şampiyonu Oldu
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Milli para yüzücü Turgut Aslan Yaraman, 2026 Avrupa Şampiyonası'nda kariyerinin en iyi turnuvasını geçirdi. Kocaeli'deki şampiyonanın son gününde erkekler 200 metre bireysel karışık SM8'de 2:24,13'lük derecesiyle altın madalya kazandı. Sporcu, turnuvayı 2 altın ve 3 gümüş madalyayla tamamladığını sosyal medya hesabından duyurdu.
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Turgut Aslan Yaraman, şampiyonanın en yorucu haftasında hedeflediği yarışta zirveye ulaştı.
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Sporcu, 2024 Paris Paralimpiyatları'ndaki final hayal kırıklığını iki yıl sonra telafi etti.
Türkiye, 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nı 9 altın dahil 16 madalyayla tamamladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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