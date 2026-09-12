Bülent Arınç, Melih Gökçek'in "Sakızlı" Görüntülerini Eleştirdi: "Utanarak İzledim"
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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Ahmet Davutoğlu’nun oğlunun düğününde yaptığı konuşmada eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e “sakız” üzerinden gönderme yaptı. Arınç, Gökçek’in ifade vermeye giderken sakız çiğnediği görüntüler için “Utanarak izledim” ifadelerini kullandı.
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Arınç, Gökçek'in mahkeme görüntülerini eleştirdi.
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"Ağzında şak şak sakız... Utanarak izledim."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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