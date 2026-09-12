Bülent Arınç, Melih Gökçek'in "Sakızlı" Görüntülerini Eleştirdi: "Utanarak İzledim"

Bülent Arınç, Melih Gökçek'in çok konuşlulan görüntüleriyle ilgili sert ifadeler kullandı. Arınç şunları söyledi:

'Bir gün öncesinde başka bir siyasetçi yine davet üzerine gittiğini ifade etti. Ağzında şak şak sakız çiğneyerek... Utanarak izledim, isminden bile bahsetmek istemiyorum. 'Bugüne kadar beş bin kere bunlar benim karşıma geldi, ben sıçrayıverdim, bu ne ki' demek istedi'