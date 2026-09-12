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Bülent Arınç, Melih Gökçek'in "Sakızlı" Görüntülerini Eleştirdi: "Utanarak İzledim"

Bülent Arınç, Melih Gökçek'in "Sakızlı" Görüntülerini Eleştirdi: "Utanarak İzledim"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.09.2026 - 18:16
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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Ahmet Davutoğlu’nun oğlunun düğününde yaptığı konuşmada eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e “sakız” üzerinden gönderme yaptı. Arınç, Gökçek’in ifade vermeye giderken sakız çiğnediği görüntüler için “Utanarak izledim” ifadelerini kullandı.

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Arınç, Gökçek'in mahkeme görüntülerini eleştirdi.

Arınç, Gökçek'in mahkeme görüntülerini eleştirdi.

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti kurucularından Bülent Arınç, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun oğlu Mehmet Davutoğlu ile Ravza Öğüt’ün Haliç Kongre Merkezi’ndeki düğün töreninde Melih Gökçek’e göndermede bulundu.

Düğünde konuşma yapan Arınç, Davutoğlu’nun yanında olduklarını belirtirken, Gökçek’in mahkemeye giderken sakız çiğnediği görüntüler üzerinden dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Ağzında şak şak sakız... Utanarak izledim."

"Ağzında şak şak sakız... Utanarak izledim."

Bülent Arınç, Melih Gökçek'in çok konuşlulan görüntüleriyle ilgili sert ifadeler kullandı. Arınç şunları söyledi: 

'Bir gün öncesinde başka bir siyasetçi yine davet üzerine gittiğini ifade etti. Ağzında şak şak sakız çiğneyerek... Utanarak izledim, isminden bile bahsetmek istemiyorum. 'Bugüne kadar beş bin kere bunlar benim karşıma geldi, ben sıçrayıverdim, bu ne ki' demek istedi'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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