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CHP'den Ayrılacak mı? Mansur Yavaş'tan Dikkat Çeken Yanıt

CHP'den Ayrılacak mı? Mansur Yavaş'tan Dikkat Çeken Yanıt

Mansur Yavaş CHP
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
12.09.2026 - 13:27
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, günlerdir gündemde olan konularda sessizliğini bozdu. Bir programdan çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavaş, önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. CHP'den ayrılıp ayrılmayacağı ve Yeni Parti süreciyle ilgili soruları yanıtlayan Yavaş, 'Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır' dedi.

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Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine dair konuştu.

Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine dair konuştu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı'nda Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından günlerdir süren tartışmalara açıklık getirdi: 'Bu ülkeyi yönetenlerle görüşmeyeceksek nasıl hizmet edeceğiz?' diyen Yavaş, Ankara'daki metro yatırımları için yaklaşık 1,3 milyar dolarlık, diğer projeler için ise yaklaşık 800 milyon avroluk finansman gerektiğini belirtti. Bu büyüklükteki projelerin merkezi hükümetle koordinasyonu zorunlu kıldığını vurguladı.

Yavaş'a göre siyasi görüş ayrılıkları şehir yönetimine yansımamalı; büyükşehir belediyesinin hizmetleri, iktidar-muhalefet ayrımı gözetmeksizin devlet kurumlarıyla koordinasyon gerektiriyor. Mansur Yavaş, 'Ankara halkının bize verdiği görevi en iyi şekilde dönemimizin sonuna kadar yapmak durumundayız' diye konuştu.

Mansur Yavaş CHP'den ayrılacak mı, Yeni Parti'ye katılacak mı?

Mansur Yavaş CHP'den ayrılacak mı, Yeni Parti'ye katılacak mı?

Programdan çıkışta gazeteciler Mansur Yavaş'a CHP'den ayrılıp ayrılmayacağı iddialarını ve Yeni Parti süreciyle ilgili gelişmeleri sordu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 'Arkadaşlar o sorular için toplanacağız yakın zamanda inşallah, hepsini görüşeceğiz. Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır' dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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