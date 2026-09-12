CHP'den Ayrılacak mı? Mansur Yavaş'tan Dikkat Çeken Yanıt
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, günlerdir gündemde olan konularda sessizliğini bozdu. Bir programdan çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavaş, önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. CHP'den ayrılıp ayrılmayacağı ve Yeni Parti süreciyle ilgili soruları yanıtlayan Yavaş, 'Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır' dedi.
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Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine dair konuştu.
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Mansur Yavaş CHP'den ayrılacak mı, Yeni Parti'ye katılacak mı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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