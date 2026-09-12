CHP'den Ayrılacak mı? Mansur Yavaş'tan Dikkat Çeken Yanıt

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı'nda Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından günlerdir süren tartışmalara açıklık getirdi: 'Bu ülkeyi yönetenlerle görüşmeyeceksek nasıl hizmet edeceğiz?' diyen Yavaş, Ankara'daki metro yatırımları için yaklaşık 1,3 milyar dolarlık, diğer projeler için ise yaklaşık 800 milyon avroluk finansman gerektiğini belirtti. Bu büyüklükteki projelerin merkezi hükümetle koordinasyonu zorunlu kıldığını vurguladı.

Yavaş'a göre siyasi görüş ayrılıkları şehir yönetimine yansımamalı; büyükşehir belediyesinin hizmetleri, iktidar-muhalefet ayrımı gözetmeksizin devlet kurumlarıyla koordinasyon gerektiriyor. Mansur Yavaş, 'Ankara halkının bize verdiği görevi en iyi şekilde dönemimizin sonuna kadar yapmak durumundayız' diye konuştu.