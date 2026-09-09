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Açıklamalar Peş Peşe Geldi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı Beştepe'de Kabul Etti

Açıklamalar Peş Peşe Geldi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı Beştepe'de Kabul Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.09.2026 - 21:07
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur YavaşCumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Beştepe'deki kabul basına kapalı gerçekleşti; kamuoyu görüşmeyi yalnızca sonradan servis edilen birkaç fotoğraf karesinden öğrendi. Kabulün duyulmasının ardından hem Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden hem de YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den peş peşe açıklama geldi.

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Görüşmenin gündeminde Ankara'nın metro yatırımları ve NATO Zirvesi vardı.

Görüşmenin gündeminde Ankara'nın metro yatırımları ve NATO Zirvesi vardı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kabulün ardından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, 'Gerçekleşen kabulde; başta Ankara'nın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından devam eden ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı' ifadeleri kullanıldı.

Yavaş da sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu. ABB Başkanı, 'Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildik. Kabulde; başta Ankara'mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere, devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanına bilgi arz ettik' dedi.

Yavaş, paylaşımında iki başlık için ayrıca teşekkür etti: Ankara'ya yönelik yatırımlara verilen destek ve NATO Zirvesi'nin Ankara'da düzenlenmesi yönündeki irade. ABB Başkanı, 'Nazik kabulleri ve Ankara'mıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Özgür Özel görüşmeden haberi olduğunu açıkladı: "Mansur Bey'den şüphem olmaz."

Özgür Özel görüşmeden haberi olduğunu açıkladı: "Mansur Bey'den şüphem olmaz."

Kabul, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Koza TV'deki canlı yayınına denk geldi. Yayında Yavaş'ın Erdoğan ile görüşmesi sorulduğunda Özel, süreçten önceden haberdar olduğunu söyledi.

'Mansur Yavaş'ın Erdoğan ile görüşmesinden benim haberim var, bir takım yatırımlar için randevu istemişti, randevu istediğini de bana söylemişti' diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Biz, Mansur Bey ile kardeşlik hukukuna sahibiz, ondan şüphem olmaz. Mansur Bey bu konuda hassastır.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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