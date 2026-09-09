Açıklamalar Peş Peşe Geldi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı Beştepe'de Kabul Etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Beştepe'deki kabul basına kapalı gerçekleşti; kamuoyu görüşmeyi yalnızca sonradan servis edilen birkaç fotoğraf karesinden öğrendi. Kabulün duyulmasının ardından hem Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden hem de YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den peş peşe açıklama geldi.
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Görüşmenin gündeminde Ankara'nın metro yatırımları ve NATO Zirvesi vardı.
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Özgür Özel görüşmeden haberi olduğunu açıkladı: "Mansur Bey'den şüphem olmaz."
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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