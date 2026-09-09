Açıklamalar Peş Peşe Geldi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı Beştepe'de Kabul Etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kabulün ardından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, 'Gerçekleşen kabulde; başta Ankara'nın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından devam eden ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı' ifadeleri kullanıldı.

Yavaş da sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu. ABB Başkanı, 'Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildik. Kabulde; başta Ankara'mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere, devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanına bilgi arz ettik' dedi.

Yavaş, paylaşımında iki başlık için ayrıca teşekkür etti: Ankara'ya yönelik yatırımlara verilen destek ve NATO Zirvesi'nin Ankara'da düzenlenmesi yönündeki irade. ABB Başkanı, 'Nazik kabulleri ve Ankara'mıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.