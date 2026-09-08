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Üsküdar Belediyesi CHP'den AKP'ye Geçti

Üsküdar Belediyesi CHP'den AKP'ye Geçti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
08.09.2026 - 14:42
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Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından Üsküdar Belediyesi’nde yenilenmesine karar verilen başkanvekilliği seçimi yapıldı. Yapılan seçimi AKP kazandı. Üsküdar Belediye Meclisi'nde yapılan oylamanın 4. turunda, 42 oyun 23'ünü alan AK Parti'li Dündar Ziya Gültekin, Belediye Başkan Vekilliği'ne seçildi.

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Üsküdar Belediyesi CHP'den AKP'ye geçti.

Üsküdar Belediyesi CHP'den AKP'ye geçti.

İstanbul 2. İdare Mahkemesinin Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi doğrultusunda verdiği yürütmeyi durdurma kararının ardından bugün seçim düzenlendi. Üsküdar Belediye Meclisi, tekrarlanan seçim gündemiyle belediye binasındaki meclis salonunda yeniden bir araya geldi.

Meclis Birinci Başkanvekili Ali Aral yönetiminde gerçekleştirilen oturumda, siyasi gruplar adaylarını belirleyerek oy verme işlemine geçti. Süreç kapsamında CHP ve Yeni Parti Grubu ortak aday olarak CHP'li Meclis Üyesi Sibel Tan Çetinkaya’yı sandıkta gösterirken; Cumhur İttifakı cephesi ise AK Parti'li Meclis Üyesi Dündar Ziya Gültekin’i belediye başkan vekilliği için aday gösterdi.

İlk üç turda, mevzuat gereği aranan yeterli çoğunluğa ulaşılamadı.

Toplam 42 meclis üyesinin sandık başına giderek oy kullandığı dördüncü tur oylaması sonucunda tablo netleşti. Adaylardan Sibel Tan Çetinkaya 19 üyenin desteğini alırken, oyların 23’ünü hanesine yazdıran Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin sandıktan birinci çıkarak Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği görevine seçild.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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