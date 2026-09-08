Üsküdar Belediyesi CHP'den AKP'ye Geçti
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Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından Üsküdar Belediyesi’nde yenilenmesine karar verilen başkanvekilliği seçimi yapıldı. Yapılan seçimi AKP kazandı. Üsküdar Belediye Meclisi'nde yapılan oylamanın 4. turunda, 42 oyun 23'ünü alan AK Parti'li Dündar Ziya Gültekin, Belediye Başkan Vekilliği'ne seçildi.
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Üsküdar Belediyesi CHP'den AKP'ye geçti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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