7 Senedir Cezaevindeydi: Selçuk Mızraklı Tahliye Edildi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, tahliye edildi. Mızraklı, 7 senedir cezaevinde bulunuyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Selçuk Mızraklı, tahliyesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın