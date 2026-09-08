7 Senedir Cezaevindeydi: Selçuk Mızraklı Tahliye Edildi

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, cezasını tamamlamasının ardından bugün Edirne Cezaevi’nden tahliye edildi.

Mızraklı’yı başta eşi Zeynep Mızraklı olmak üzere DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli, Saruhan Oluç ve Gülistan Kılıç Koçyiğit, Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, milletvekili Cengiz Çandar ile gazeteci Eyüp Burç da Mızraklı’yı cezaevi çıkışında karşıladı.

Mızraklı’nın İstanbul’da Sırrı Süreyya Önder’in mezarını ve tedavisi devam eden yazar İsmail Beşikçi'yi ziyaret etmesi bekleniyor.