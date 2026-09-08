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7 Senedir Cezaevindeydi: Selçuk Mızraklı Tahliye Edildi

7 Senedir Cezaevindeydi: Selçuk Mızraklı Tahliye Edildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
08.09.2026 - 13:54
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, tahliye edildi. Mızraklı, 7 senedir cezaevinde bulunuyordu.

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Selçuk Mızraklı, tahliyesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Selçuk Mızraklı, tahliyesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, cezasını tamamlamasının ardından bugün Edirne Cezaevi’nden tahliye edildi.

Mızraklı’yı başta eşi Zeynep Mızraklı olmak üzere DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli, Saruhan Oluç ve Gülistan Kılıç Koçyiğit, Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, milletvekili Cengiz Çandar ile gazeteci Eyüp Burç da Mızraklı’yı cezaevi çıkışında karşıladı.

Mızraklı’nın İstanbul’da Sırrı Süreyya Önder’in mezarını ve tedavisi devam eden yazar İsmail Beşikçi'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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