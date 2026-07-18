İran ve ABD Arasında İpler Bir Kez Daha Atıldı: Hamaney'den Trump'a Ağır Sözler Geldi
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İran lideri Mücteba Hamaney, ABD ile yeniden tırmanan gerilimin ardından yaptığı açıklamada Washington yönetimini anlaşmayı ihlal etmekle suçladı. ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan Hamaney, Trump'ın attığı imzanın hiçbir hukuki ya da siyasi değer taşımadığını savundu.
Hamaney, açıklamasında, 'Donald Trump'ın imzası değersiz ve geçersizdir.' ifadelerini kullandı.
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Mücteba Hamaney, sosyal medyadan açıklama yaptı.
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"Washington yönetimi savaş çığırtkanlığı yapıyor."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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