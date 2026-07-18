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İran ve ABD Arasında İpler Bir Kez Daha Atıldı: Hamaney'den Trump'a Ağır Sözler Geldi

İran ve ABD Arasında İpler Bir Kez Daha Atıldı: Hamaney'den Trump'a Ağır Sözler Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.07.2026 - 22:44
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İran lideri Mücteba Hamaney, ABD ile yeniden tırmanan gerilimin ardından yaptığı açıklamada Washington yönetimini anlaşmayı ihlal etmekle suçladı. ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan Hamaney, Trump'ın attığı imzanın hiçbir hukuki ya da siyasi değer taşımadığını savundu.

Hamaney, açıklamasında, 'Donald Trump'ın imzası değersiz ve geçersizdir.' ifadelerini kullandı.

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Mücteba Hamaney, sosyal medyadan açıklama yaptı.

Mücteba Hamaney, sosyal medyadan açıklama yaptı.

Hamaney'in resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, ABD ile imzalanan mutabakata ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

ABD'nin mutabakat zaptı kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmediğini öne süren Hamaney, Washington yönetimini anlaşmayı ihlal etmekle suçladı. Hamaney, 'İran milleti ve direniş cephesi ABD'ye unutulmaz dersler verdi.' ifadelerini kullanırken, 'Donald Trump'ın imzası değersiz ve geçersizdir.' dedi.

"Washington yönetimi savaş çığırtkanlığı yapıyor."

"Washington yönetimi savaş çığırtkanlığı yapıyor."

Hamaney, İran halkının yasama, yürütme ve yargı organlarına olan güvenini koruyacağını belirterek, ulusal çıkarların savunulması için birlik içinde hareket edilmesinin önemine vurgu yaptı.

ABD'ye yönelik uyarılarını sürdüren Hamaney, Washington yönetiminin 'savaş çığırtkanlığını' devam ettirmesi halinde İran ve 'direniş cephesi'nin buna güçlü karşılık vereceğini savundu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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