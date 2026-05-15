Amerika, İran'a Sığınan FBI Ajanının Başına Ödül Koydu

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.05.2026 - 18:59

Federal Bureau of Investigation, ABD Hava Kuvvetleri’nden ayrıldıktan sonra İran’a giderek gizli savunma bilgilerini Tahran yönetimine aktardığı öne sürülen eski karşı istihbarat uzmanı Witt için 200 bin dolarlık ödül açıkladı. İran Devrim Muhafızları adına faaliyet yürüttüğü iddia edilen Witt’in, eski Amerikan ajanlarını hedef alan operasyonlarda rol aldığı belirtilirken, Washington yönetimi tarafından “ulusal güvenlik tehdidi” kapsamında arandığı bildirildi.

Başına 200 bin dolar ödül konuldu

Federal Bureau of Investigation, 2013 yılında İran’a sığınan eski ABD Hava Kuvvetleri görevlisi Monica Witt’in yakalanması için yeniden harekete geçti. FBI, firari eski ajan hakkında bilgi sağlayan kişilere verilmek üzere 200 bin dolarlık ödül duyururken, Witt’in izinin sürüldüğünü açıkladı.

Washington FBI Ofisi Karşı İstihbarat ve Siber Güvenlik Birimi Başkanı Daniel Wierzbicki ise yaptığı açıklamada, 'FBI unutmaz' ifadelerini kullanarak, Monica Witt’in bulunduğu yere ilişkin bilgi sahibi olan kişilere yetkililerle iş birliği yapma çağrısında bulundu.

United States Department of Justice tarafından 2019 yılında hazırlanan iddianamede, Monica Witt’in görev yaptığı dönemde erişim sağladığı gizli bilgi ve belgeleri İran istihbaratına aktardığı öne sürüldü. Eski karşı istihbarat uzmanının, özellikle ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı bazı gizli programları ifşa ettiği ve eski çalışma arkadaşlarını hedef alan siber operasyonlarda İran Devrim Muhafızları’na bağlı birimlere destek verdiği iddia edildi.

Casusluk suçlamalarıyla aranan Witt’in, ABD karşıtı bir konferansa katıldıktan sonra İran’a yerleştiği belirtiliyor. Amerikan makamları, Witt’in İran yönetimi adına faaliyet yürüttüğünü savunurken, dosya Washington’un en dikkat çekici karşı istihbarat soruşturmaları arasında gösteriliyor.

Firari eski ajanın en dikkat çeken faaliyetlerinden birinin ise eski ABD hükümeti çalışanlarına ait bilgileri İran yönetimine aktarması olduğu belirtiliyor. Amerikan makamlarına göre Monica Witt, İran istihbaratı açısından kritik bir isim haline gelirken, eski meslektaşlarını hedef alan kimlik hırsızlığı ve çeşitli komplo girişimlerine zemin hazırladı.

1997 ile 2008 yılları arasında ABD ordusunda görev yaptığı belirtilen Witt’in, daha sonra Savunma Bakanlığı adına taşeron olarak çalıştığı süreçte elde ettiği stratejik bağlantıları ve hassas bilgileri İran’a aktardığı iddia ediliyor. Washington yönetimi, söz konusu faaliyetlerin ABD ulusal güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğunu savunuyor.

Soruşturma dosyasında yalnızca Monica Witt değil, onunla bağlantılı olduğu öne sürülen 4 İran vatandaşı da yer alıyor. ABD makamları, söz konusu kişilerin Witt’in eski çalışma arkadaşları hakkında bilgi toplamasına yardımcı olduklarını ve siber güvenlik açıklarını kullanarak Amerikan personeline yönelik operasyonlarda rol aldıklarını iddia ediyor.

Washington yönetimine göre İran yönetimi, Witt’e barınma imkânı ve teknolojik ekipman desteği sağladı. Amerikan istihbaratı, firari eski ajanın halen İran’da bulunduğunu ve aktif şekilde faaliyet yürüttüğünü değerlendiriyor.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
