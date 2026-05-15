Amerika, İran'a Sığınan FBI Ajanının Başına Ödül Koydu

Firari eski ajanın en dikkat çeken faaliyetlerinden birinin ise eski ABD hükümeti çalışanlarına ait bilgileri İran yönetimine aktarması olduğu belirtiliyor. Amerikan makamlarına göre Monica Witt, İran istihbaratı açısından kritik bir isim haline gelirken, eski meslektaşlarını hedef alan kimlik hırsızlığı ve çeşitli komplo girişimlerine zemin hazırladı.

1997 ile 2008 yılları arasında ABD ordusunda görev yaptığı belirtilen Witt’in, daha sonra Savunma Bakanlığı adına taşeron olarak çalıştığı süreçte elde ettiği stratejik bağlantıları ve hassas bilgileri İran’a aktardığı iddia ediliyor. Washington yönetimi, söz konusu faaliyetlerin ABD ulusal güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğunu savunuyor.