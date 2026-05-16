Hesaplarında Milyonluk Para Hareketi Olan Rasim Ozan Kütahyalı, Nafaka Ödemediği İçin Hapis Cezası Almış

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.05.2026 - 14:22

Adana merkezli düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesaplarında yapılan MASAK incelemesinde yaklaşık 50 milyon liralık para transferi tespit edilmişti. Suç şebekesinin parasını akladığı iddia edilen Kütahyalı’nın, boşandığı eşi Nagehan Alçı ve çocukları için ödemesi gereken nafakayı ödemediği için hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

Kaynak: Notbir

Rasim Ozan Kütahyalı’nın yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınmasının yankıları sürüyor.

ROK’un banka ve elektronik para kuruluşu hesaplarında yapılan incelemede yaklaşık 50 milyon liralık para hareketi tespit edilmişti. Savcılık, Rasim Ozan Kütahyalı’nın suç şebekesinin paralarını akladığını iddia ediyor.

Notbir’de yer alan habere göre ise Rasim Ozan Kütahyalı’nın daha önce nafaka ödemediği için hapis cezası aldığı ortaya çıktı.

İstanbul 26. İcra Ceza Mahkemesi’nin Kütahyalı için verdiği mahkûmiyet kararında, “2025 yılı Kasım ve Aralık aylarına ilişkin nafaka borcunu ödememek suçundan dolayı 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına karar verildi.” ifadelerine yer verildi.

Mahkemenin verdiği mahkûmiyet kararına Rasim Ozan Kütahyalı, avukatı aracılığıyla itiraz etti. İtirazı görüşen İstanbul 4. İcra Mahkemesi, itirazı reddetti ve karar kesinleşti.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
