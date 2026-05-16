Hesaplarında Milyonluk Para Hareketi Olan Rasim Ozan Kütahyalı, Nafaka Ödemediği İçin Hapis Cezası Almış

ROK’un banka ve elektronik para kuruluşu hesaplarında yapılan incelemede yaklaşık 50 milyon liralık para hareketi tespit edilmişti. Savcılık, Rasim Ozan Kütahyalı’nın suç şebekesinin paralarını akladığını iddia ediyor.

Notbir’de yer alan habere göre ise Rasim Ozan Kütahyalı’nın daha önce nafaka ödemediği için hapis cezası aldığı ortaya çıktı.

İstanbul 26. İcra Ceza Mahkemesi’nin Kütahyalı için verdiği mahkûmiyet kararında, “2025 yılı Kasım ve Aralık aylarına ilişkin nafaka borcunu ödememek suçundan dolayı 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına karar verildi.” ifadelerine yer verildi.

Mahkemenin verdiği mahkûmiyet kararına Rasim Ozan Kütahyalı, avukatı aracılığıyla itiraz etti. İtirazı görüşen İstanbul 4. İcra Mahkemesi, itirazı reddetti ve karar kesinleşti.