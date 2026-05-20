Acun Ilıcalı "Bu Performansla Buraya Gelen İlk Yarışmacısın" Demişti: Survivor Lina'dan İlk Paylaşım Geldi

Takipçilerine teşekkür eden Lina, 'Hello! 5 ay aradan sonra herkese selam. Çıktım ve bütün o güzel mesajlarınızı aldım. Bir sürü insan beni takip etmiş, bir sürü insan haftalarca bana oy atmış. Ve insanın biraz kendinden uzaklaştığı, biraz böyle kafasının darmaduman olduğu bir deneyimden sonra böyle bir sevgi seliyle karşılaşması bence gerçekten çok güzel bir his, bana çok iyi geldi. Bütün destekleriniz için, o güzel mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Güzel kalbiniz ve varlığınız için çok teşekkür ederim. Çıktım ve şimdi hayata adapte olma zamanı. Adapte olmaya çalışıyorum. Biraz zor olacak ama... Evet. Sizi seviyorum.' açıklamasında bulundu.