article/comments
article/share
Haberler
TV
Acun Ilıcalı "Bu Performansla Buraya Gelen İlk Yarışmacısın" Demişti: Survivor Lina'dan İlk Paylaşım Geldi

Acun Ilıcalı "Bu Performansla Buraya Gelen İlk Yarışmacısın" Demişti: Survivor Lina'dan İlk Paylaşım Geldi

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.05.2026 - 15:27

Survivor'da büyük finale çok kısa bir zaman kaldı. Barış'ın sakatlığından dolayı diskalifiye edildiği Survivor'da 19 Mayıs Salı günü elenen isim Lina oldu. Acun Ilıcalı'nın performansına söz ettiği Lina'dan yarışma sonrası ilk paylaşım geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor'dan elenen son isim Lina oldu.

Survivor'dan elenen son isim Lina oldu.

Düşük giden performansıyla son haftalara kalmayı başaran Lina'ya Acun Ilıcalı, 'Bu performansla buraya kadar gelen ilk yarışmacı oldun' diyerek takıldı. Lina, Deniz'den daha az oy alarak adaya veda etti.

Survivor'a veda eden Lina'dan ilk paylaşım geldi.

Takipçilerine teşekkür eden Lina, 'Hello! 5 ay aradan sonra herkese selam. Çıktım ve bütün o güzel mesajlarınızı aldım. Bir sürü insan beni takip etmiş, bir sürü insan haftalarca bana oy atmış. Ve insanın biraz kendinden uzaklaştığı, biraz böyle kafasının darmaduman olduğu bir deneyimden sonra böyle bir sevgi seliyle karşılaşması bence gerçekten çok güzel bir his, bana çok iyi geldi. Bütün destekleriniz için, o güzel mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Güzel kalbiniz ve varlığınız için çok teşekkür ederim. Çıktım ve şimdi hayata adapte olma zamanı. Adapte olmaya çalışıyorum. Biraz zor olacak ama... Evet. Sizi seviyorum.' açıklamasında bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın