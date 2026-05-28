Bir Şehrin Binlerce Yıllık Kimliği: İstanbul İsmi Nereden Geliyor?

Bazı şehirler vardır.

Sadece bir coğrafya değildir.

Bir fikir olur.Bir hafıza olur.Bir medeniyet olur.

İstanbul da onlardan biri.

Bugün milyonlarca insanın yaşadığı bu şehir, tarih boyunca sadece başkent olmadı.

İsimleri değişti. İmparatorlukları değişti. Dinleri, dilleri, bayrakları değişti.

Ama şehir hep aynı kaldı: Dünyanın merkezlerinden biri.

Peki “İstanbul” adı nereden geliyor?

Şehrin daha önceki isimleri neydi?

Ve neden hiçbir şehir bu kadar çok isim değiştirmesine rağmen ruhunu kaybetmedi?

İşte İstanbul’un isimler üzerinden okunan büyüleyici hikâyesi.