Bir Şehrin Binlerce Yıllık Kimliği: İstanbul İsmi Nereden Geliyor?

Cem Kınay
28.05.2026 - 10:03
Bazı şehirler vardır.

Sadece bir coğrafya değildir.

Bir fikir olur.Bir hafıza olur.Bir medeniyet olur.

İstanbul da onlardan biri.

Bugün milyonlarca insanın yaşadığı bu şehir, tarih boyunca sadece başkent olmadı.

İsimleri değişti. İmparatorlukları değişti. Dinleri, dilleri, bayrakları değişti.

Ama şehir hep aynı kaldı: Dünyanın merkezlerinden biri.

Peki “İstanbul” adı nereden geliyor?

Şehrin daha önceki isimleri neydi?

Ve neden hiçbir şehir bu kadar çok isim değiştirmesine rağmen ruhunu kaybetmedi?

İşte İstanbul’un isimler üzerinden okunan büyüleyici hikâyesi.

İlk Adı: Byzantion

Her şey MÖ 7. yüzyılda başladı.

Megaralı Yunan kolonistler, bugünkü Sarayburnu çevresine bir şehir kurdu.

Kurucularının adı Byzas’tı.

Şehrin adı da bu yüzden:

Byzantion

Yani: “Byzas’ın şehri.”

O dönem kimse bunun dünyanın en önemli şehirlerinden biri olacağını bilmiyordu.

Ama şehrin konumu olağanüstüydü.

Bir tarafında Karadeniz.Bir tarafında Marmara.Ortada Boğaz.

Ticaretin, orduların ve kültürlerin geçiş noktası.

Daha o günlerde bile İstanbul’un kaderi yazılmıştı.

 

Roma Geliyor: Nova Roma

MS 330 yılında her şey değişti.

Roma İmparatoru Büyük Konstantin, Roma’nın yükünü hafifletmek için yeni bir başkent arıyordu.

Ve gözünü Byzantion’a çevirdi.

Şehri büyüttü. Forumlar yaptı. Hipodrom inşa etti. Kiliselere ve saraylara yatırım yaptı.

Sonra şehre yeni bir isim verdi:

Nova Roma

(Yeni Roma)

Ama bu isim halk arasında pek tutmadı.

Çünkü insanlar şehri başka bir isimle anmaya başladı.

Konstantinopolis: Bir İmparatorun Şehri

Şehrin en uzun süre kullanılan adı buydu:

Konstantinopolis

(Konstantin’in Şehri)

Yaklaşık 1600 yıl boyunca dünya bu şehri bu isimle tanıdı.

Bizans İmparatorluğu’nun başkenti oldu.

Ortodoks dünyanın merkezi oldu.

Ayasofya burada yükseldi.İpek Yolu’nun batıya açılan kapısı burada kuruldu.

Orta Çağ boyunca Avrupa için şehir:Zenginlikti, gizemdi, güçtü, ulaşılması zor bir rüyaydı.

Vikingler geldi.Haçlılar geldi.Osmanlı geldi.

Ama herkesin hedefi aynıydı:

Konstantinopolis.

 

Osmanlı Dönemi: Dersaadet, Payitaht, Asitane…

Fatih Sultan Mehmet şehri fethettiğinde sadece bir kenti değil, bir çağın merkezini aldı.

Ve İstanbul artık Osmanlı’nın kalbiydi.

Ama ilginç olan şu:

Osmanlı döneminde şehir için tek bir isim kullanılmadı.

Tam tersine onlarca isim vardı.

En bilinenleri:

Dersaadet “Mutluluk Kapısı”

Payitaht “Tahtın bulunduğu yer”

Asitane “Devletin merkezi”

Kostantiniyye

Osmanlı belgelerinde Konstantinopolis’in Osmanlıca versiyonu

Ve halk arasında giderek daha çok kullanılan başka bir isim: İstanbul

Peki “İstanbul” Kelimesi Nereden Geliyor?

İşte en büyük tartışma burada başlıyor.

Bugün tarihçilerin büyük bölümü şu görüşte birleşiyor:

“İstanbul” kelimesi büyük ihtimalle Yunanca bir ifadeden geliyor.

“Eis tin Polin”

Anlamı:

“Şehre doğru” veya “Şehrin içine”

Bizans döneminde insanlar Konstantinopolis’e giderken şöyle diyordu:

“Eis tin polin.”

Çünkü o dönemde “şehir” denince zaten herkes Konstantinopolis’i anlıyordu.

Zaman içinde bu ifade halk dilinde dönüşmeye başladı:

Eis tin polin → Istinpolin→ İstanbul

Dil tarihçileri bu dönüşümün oldukça doğal olduğunu söylüyor.

Yani İstanbul’un bugünkü adı aslında yüzyıllar boyunca yaşayan halk dilinin ürünü.

Resmî Olarak “İstanbul” Ne Zaman Oldu?

Aslında Osmanlı döneminde de halk “İstanbul” diyordu.

Ama uluslararası belgelerde uzun süre: Constantinople, Konstantiniyye, Stamboul gibi isimler kullanılmaya devam etti.

Resmî dönüşüm ise Cumhuriyet döneminde hızlandı.

1930 yılında Türkiye Cumhuriyeti, yabancı ülkelerden ve posta servislerinden şehrin adını resmî olarak:

İstanbul şeklinde kullanmalarını istedi.

Ve böylece dünya haritalarında Konstantinopolis dönemi kapandı.

İstanbul’un Tarihteki Diğer İsimleri

Şehrin tarih boyunca kullanılan bazı isimleri şunlardı:

Neden Dünyanın En Güçlü Şehirlerinden Biri Hâlâ İstanbul?

Çünkü İstanbul sadece bir şehir değil.

Bir geçiş noktası.

  • Avrupa ile Asya arasında,

  • Doğu ile Batı arasında,

  • İslam ile Hristiyanlık arasında,

  • geçmiş ile gelecek arasında.

Belki de bu yüzden hiçbir isim ona tam yetmedi.

Byzantion değildi sadece.Konstantinopolis de değildi. Dersaadet de değildi.

Hepsiydi.

Ve bugün hâlâ dünyanın en güçlü şehir hikâyelerinden biri olmaya devam ediyor.Eşi benzeri olmayan bir şehir İstanbul.

Bazı şehirlerin adı vardır.

Bazı şehirlerin kaderi.

İstanbul’un ikisi de var.

Ve belki de bu yüzden insanlar bu şehre sadece gitmez.

Ona bağlanır.

Çünkü İstanbul, tarihte yalnızca bir başkent olmadı.

Bir medeniyet hafızası oldu.

Yazar Hakkında:

Dr. Cem Kinay, uluslararası alanda tanınan bir turizm girişimcisi ve vizyonerdir.

Magic Life Hotels ile “Her Şey Dahil” konseptinin yaratıcısı olarak global turizm endüstrisinde çığır açmış, milyonlarca misafirin seyahat deneyimini yeniden tanımlamıştır.

1997 yılında Avusturya’da “Yılın Adamı” seçilmiş, 2006 yılından bu yana Avusturya Devleti tarafından verilen Devlet Nişanı ile onurlandırılmıştır.

CK Legacy Hotels’in kurucusu olarak bugün; deneyim ekonomisi, kültürel miras, gastronomi ve longevity odaklı yeni nesil otel konseptleri geliştirmekte ve turizmin geleceğine yön vermektedir.

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

