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Yaşam
Psikoloğa Göre Daha Mutlu Olmanın En Basit Yolu

Psikoloğa Göre Daha Mutlu Olmanın En Basit Yolu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.06.2026 - 16:18
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Günlük hayatta büyük kararlar verirken çoğu zaman uzun uzun düşünmeye, artıları ve eksileri sıralamaya çalışırız. Ancak psikologlara göre bedenin ve iç sesin verdiği ilk sinyaller de en az mantıklı analiz kadar önemli olabilir. Bu yaklaşım, kişinin kendi iç durumunu fark etmesi, onu bastırmak yerine kabul etmesi ve kararlarında bu farkındalığı dikkate alması üzerine kurulu.

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İç sesi dinlemek mutluluğu artırabilir

İç sesi dinlemek mutluluğu artırabilir

Psikolog Mark Travers’ın 'sezgisel uyum' olarak anlattığı bu yaklaşım, kişinin karar verirken yalnızca mantıklı düşünceye değil, içinden gelen ilk sinyale de alan açmasını öneriyor. Bu sinyal bazen bir iş teklifi, ilişki, taşınma ya da önemli bir seçim karşısında bedende hissedilen rahatlama, sıkışma, ağırlık ya da huzur olarak kendini gösterebilir.

2022’de European Journal of Psychology’de yayımlanan bir araştırma, kişinin kendi iç durumlarının farkında olmasının, onları kabul etmesinin ve kararlarında dikkate almasının daha yüksek öz saygı, daha fazla enerji ve daha iyi bir genel ruh haliyle bağlantılı olduğunu gösterdi. Yani mesele yalnızca 'içimden böyle geliyor' demek değil; bu hissi fark edip onu gerçekten karar sürecine dahil etmek.

İç sesi dinleme alışkanlığı nasıl kazanılır?

İç sesi dinleme alışkanlığı nasıl kazanılır?

Karar vermeden önce kısa bir beden kontrolü yapılabilir. Önemli bir seçimden önce 30 saniye durup bedende ne hissedildiğine bakmak yeterli olabilir. Göğüste sıkışma, midede ağırlık, omuzlarda gerginlik ya da tam tersine hafiflik ve rahatlama gibi sinyaller fark edilmeye çalışılır. Bu aşamada hemen yorum yapmak yerine yalnızca gözlemlemek gerekir.

Her gün küçük bir karar notu tutulabilir. Gün içinde verilen bir karar yazılır ve o kararda iç sesin dinlenip dinlenmediği not edilir. Sonrasında kararın nasıl hissettirdiğine bakılır. Zamanla bu küçük kayıtlar, kişinin hangi durumlarda sezgisine güvenebileceğini ve hangi anlarda korku ya da alışkanlıkla hareket ettiğini anlamasına yardımcı olabilir.

Sabahları telefona bakmadan kısa bir sessizlik alanı oluşturmak da bu alışkanlığı güçlendirebilir. 10-15 dakika boyunca gündeme, mesajlara ya da sosyal medyaya yönelmeden bedeni ve zihni dinlemek, iç sinyalleri fark etmeyi kolaylaştırabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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