Psikoloğa Göre Daha Mutlu Olmanın En Basit Yolu

Psikolog Mark Travers’ın 'sezgisel uyum' olarak anlattığı bu yaklaşım, kişinin karar verirken yalnızca mantıklı düşünceye değil, içinden gelen ilk sinyale de alan açmasını öneriyor. Bu sinyal bazen bir iş teklifi, ilişki, taşınma ya da önemli bir seçim karşısında bedende hissedilen rahatlama, sıkışma, ağırlık ya da huzur olarak kendini gösterebilir.

2022’de European Journal of Psychology’de yayımlanan bir araştırma, kişinin kendi iç durumlarının farkında olmasının, onları kabul etmesinin ve kararlarında dikkate almasının daha yüksek öz saygı, daha fazla enerji ve daha iyi bir genel ruh haliyle bağlantılı olduğunu gösterdi. Yani mesele yalnızca 'içimden böyle geliyor' demek değil; bu hissi fark edip onu gerçekten karar sürecine dahil etmek.