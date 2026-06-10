Psikoloğa Göre Daha Mutlu Olmanın En Basit Yolu
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Günlük hayatta büyük kararlar verirken çoğu zaman uzun uzun düşünmeye, artıları ve eksileri sıralamaya çalışırız. Ancak psikologlara göre bedenin ve iç sesin verdiği ilk sinyaller de en az mantıklı analiz kadar önemli olabilir. Bu yaklaşım, kişinin kendi iç durumunu fark etmesi, onu bastırmak yerine kabul etmesi ve kararlarında bu farkındalığı dikkate alması üzerine kurulu.
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İç sesi dinlemek mutluluğu artırabilir
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İç sesi dinleme alışkanlığı nasıl kazanılır?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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