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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 17 Eylül Sabah 08.00'e Toplantı Kararı Aldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 17 Eylül Sabah 08.00'e Toplantı Kararı Aldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.09.2026 - 20:36
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yarın sabaha acil toplantı kararı aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada finansal piyasalardaki gelişmelerin değerlendirileceği ifade edildi.

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Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Mehmet Şimşek’in yarın sabah için toplantı kararı aldığı belirtildi.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Mehmet Şimşek’in yarın sabah için toplantı kararı aldığı belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yarın sabaha acil toplantı kararı aldı. Açıklamada finansal piyasalardaki gelişmelerin değerlendirileceği ifade edildi.

Bakanlık açıklaması şu şekilde:

Bakanlık açıklaması şu şekilde:

'Finansal İstikrar Komitesi (FİK), finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek başkanlığında yarın (17.09.2026) saat 08.00’de toplanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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