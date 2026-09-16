Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 17 Eylül Sabah 08.00'e Toplantı Kararı Aldı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yarın sabaha acil toplantı kararı aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada finansal piyasalardaki gelişmelerin değerlendirileceği ifade edildi.
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Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Mehmet Şimşek’in yarın sabah için toplantı kararı aldığı belirtildi.
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Bakanlık açıklaması şu şekilde:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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