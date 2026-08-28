Tutuklu Komedyen Deniz Göktaş'a Tahliye Kararı Çıktığı, Ardından Başka Suçtan Tutuklandığı Öğrenildi

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, Deniz Göktaş’ın “Ölü Deniz” adlı gösterisinde kullandığı bazı ifadeleri tutuklama kararının gerekçeleri arasında gösterdi. Hakimlik, özellikle şu sözleri değerlendirmeye aldı:

“Ben bugünün ön sıra bilet gelirleriyle, gerçi ön sıra belediye davetlisi, oradan bir gelir yok. İkinci sıra diyeyim daha güvenli olur. Bugünün ikinci sıra bilet gelirleriyle Türkiye’de bir tetikçi tutup, rakip bir komedyeni öldürtebiliyoruz. Şu an piyasa bu durumda. Sadece ikinci sıra, bir de Telegram grubu. Oradan Daltonlar yazıyorsunuz, gayet kurumsal bir iletişim var. Bitcoin’den parayı yatırıyorsunuz takip de etmiyorlar. Öldürünce fotoğraf geliyor buydu değil mi abi? Onun ikizi vardı ama benim hatam. Tekrar yatırıyorsunuz muhteşem bir sistem…”

Hakimlik, bu ifadelerin “‘Daltonlar Çetesi’ isimli bilinen suç grubunun suç içerikli eylemlerini öven, meşru gösteren ve suça ulaşılmasını kolaylaştıran ifadeler” niteliğinde olduğu değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, kararında “kaçma, delilleri karartma şüphesi” gerekçelerine de yer verdi. Böylece Göktaş’ın yeniden tutuklanmasına ve cezaevinde kalmayı sürdürmesine karar verildi.