Tutuklu Komedyen Deniz Göktaş'a Tahliye Kararı Çıktığı, Ardından Başka Suçtan Tutuklandığı Öğrenildi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Komedyen Deniz Göktaş hakkında yapılan tutukluluk itirazı sonucunda tahliye kararı çıktı. Ancak SEGBİS aracılığıyla sulh ceza hakimliğine çıkarılan Göktaş, cezaevinden ayrılmadan bu kez “suçu ve suçluyu övme” suçlamasıyla yeniden tutuklandı.
İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, yeni tutuklama kararına gerekçe olarak Göktaş hakkında “kaçma ve delilleri karartma şüphesi” bulunmasını gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Suçu ve suçluyu övme suçundan tutuklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Daltonları övme" suçlamasıyla tutuklandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın