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Tutuklu Komedyen Deniz Göktaş'a Tahliye Kararı Çıktığı, Ardından Başka Suçtan Tutuklandığı Öğrenildi

Tutuklu Komedyen Deniz Göktaş'a Tahliye Kararı Çıktığı, Ardından Başka Suçtan Tutuklandığı Öğrenildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.08.2026 - 20:56
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Komedyen Deniz Göktaş hakkında yapılan tutukluluk itirazı sonucunda tahliye kararı çıktı. Ancak SEGBİS aracılığıyla sulh ceza hakimliğine çıkarılan Göktaş, cezaevinden ayrılmadan bu kez “suçu ve suçluyu övme” suçlamasıyla yeniden tutuklandı.

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, yeni tutuklama kararına gerekçe olarak Göktaş hakkında “kaçma ve delilleri karartma şüphesi” bulunmasını gösterdi.

Kaynak - Medyascope / Furkan Karabay

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Suçu ve suçluyu övme suçundan tutuklandı.

Suçu ve suçluyu övme suçundan tutuklandı.

“Kuyu tipi” olarak bilinen Çorlu’daki Karatepe Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş’ın tutukluluğuna yönelik itiraz İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi. Mahkeme, Göktaş’ın tahliyesine karar verdi.

Tahliye kararının ardından Göktaş, SEGBİS üzerinden “suçu ve suçluyu övme” suçlaması kapsamında sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Duruşma sırasında Göktaş’ın kendi avukatına bilgi verilmezken barodan avukat görevlendirildi. Göktaş, ”Ölü Deniz” adlı gösterisinde suçu ve suçluyu övme yönünde herhangi bir kastının bulunmadığını ifade etti.

Göktaş savunmasında, Türkiye’nin giderek yoksun bir ülke haline gelmesine ve yöneticiler ile bakanların da benzer ifadeler kullanmasına değinerek, “komedyenim, böyle bir şey yapmam, tamamen mizahi bir eleştiri içerir” dedi.

"Daltonları övme" suçlamasıyla tutuklandı.

"Daltonları övme" suçlamasıyla tutuklandı.

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, Deniz Göktaş’ın “Ölü Deniz” adlı gösterisinde kullandığı bazı ifadeleri tutuklama kararının gerekçeleri arasında gösterdi. Hakimlik, özellikle şu sözleri değerlendirmeye aldı:

“Ben bugünün ön sıra bilet gelirleriyle, gerçi ön sıra belediye davetlisi, oradan bir gelir yok. İkinci sıra diyeyim daha güvenli olur. Bugünün ikinci sıra bilet gelirleriyle Türkiye’de bir tetikçi tutup, rakip bir komedyeni öldürtebiliyoruz. Şu an piyasa bu durumda. Sadece ikinci sıra, bir de Telegram grubu. Oradan Daltonlar yazıyorsunuz, gayet kurumsal bir iletişim var. Bitcoin’den parayı yatırıyorsunuz takip de etmiyorlar. Öldürünce fotoğraf geliyor buydu değil mi abi? Onun ikizi vardı ama benim hatam. Tekrar yatırıyorsunuz muhteşem bir sistem…”

Hakimlik, bu ifadelerin “‘Daltonlar Çetesi’ isimli bilinen suç grubunun suç içerikli eylemlerini öven, meşru gösteren ve suça ulaşılmasını kolaylaştıran ifadeler” niteliğinde olduğu değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, kararında “kaçma, delilleri karartma şüphesi” gerekçelerine de yer verdi. Böylece Göktaş’ın yeniden tutuklanmasına ve cezaevinde kalmayı sürdürmesine karar verildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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