12 Öğrenci Şehirinde 1+1 Evlerde Dikkat Çekici Artışlar Öğrencileri Düşündürüyor
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Düğün dönemi, kamu personeli atamaları ve üniversite tercih sürecinin aynı zamana denk gelmesi kiralık evlere olan ilgiyi artırdı. Mayıs ayından bu yana Türkiye genelinde ortalama kiralar yüzde 11 yükselerek 28 bin TL’yi geçti. Öğrenci nüfusunun yoğun olduğu 12 ilde 1+1 dairelerin güncel kira fiyatları da belli oldu.
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Yaklaşık %11'lik zartış var.
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Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla piyasa hareketlendi.
12 öğrenci şehrinde ortalama fiyatlar da belli oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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