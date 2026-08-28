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12 Öğrenci Şehirinde 1+1 Evlerde Dikkat Çekici Artışlar Öğrencileri Düşündürüyor

12 Öğrenci Şehirinde 1+1 Evlerde Dikkat Çekici Artışlar Öğrencileri Düşündürüyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.08.2026 - 20:16
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Düğün dönemi, kamu personeli atamaları ve üniversite tercih sürecinin aynı zamana denk gelmesi kiralık evlere olan ilgiyi artırdı. Mayıs ayından bu yana Türkiye genelinde ortalama kiralar yüzde 11 yükselerek 28 bin TL’yi geçti. Öğrenci nüfusunun yoğun olduğu 12 ilde 1+1 dairelerin güncel kira fiyatları da belli oldu.

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Yaklaşık %11'lik zartış var.

Yaklaşık %11'lik zartış var.

Yaz aylarında tayinler, düğünler ve üniversite öğrencilerinin şehir değiştirmesi kiralık konutlara yönelik talebi yeniden artırdı. Her yıl olduğu gibi bu sezon da kiralık ev piyasasında hareketlilik dikkat çekti.

Endeksa verilerine göre Türkiye genelinde mayıs ayında 25 bin 599 TL seviyesinde bulunan “daire” niteliğindeki konutların ortalama kirası, ağustos ayında 28 bin 402 TL’ye çıktı. Böylece yaz döneminde kiralarda yaklaşık yüzde 11’lik artış yaşandı.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla piyasa hareketlendi.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla piyasa hareketlendi.

Emlakçılar, yaz döneminde kiralık konut piyasasında görülen hareketliliğin büyük ölçüde mevsimsel nedenlerden kaynaklandığını belirtiyor. Bu dönemde arz ve talep dengesinin kısa sürede değiştiğini aktaran sektör temsilcileri, özellikle düğün ve evlilik hazırlıklarının yoğunlaşmasının konut ihtiyacını artırdığını ifade ediyor. Yeni evlenen çiftlerin ev arayışına başlaması, kiralık konutlara olan talebi doğrudan yükseltiyor.

Temmuz ve ağustos aylarının üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla öğrencilerin de ev arayışına yöneldiği dönem olduğunu belirten emlakçılar, binlerce öğrencinin aynı anda kiralık konut piyasasına girdiğine dikkat çekiyor. Öğrenci talebindeki artışın da kira fiyatlarını yukarı yönlü etkilediği belirtiliyor.

12 öğrenci şehrinde ortalama fiyatlar da belli oldu.

12 öğrenci şehrinde ortalama fiyatlar da belli oldu.

Türkiye’de üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı şehirlerde, en çok tercih edilen 1+1 dairelerin güncel ortalama kira fiyatları belli oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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