12 Öğrenci Şehirinde 1+1 Evlerde Dikkat Çekici Artışlar Öğrencileri Düşündürüyor

Yaz aylarında tayinler, düğünler ve üniversite öğrencilerinin şehir değiştirmesi kiralık konutlara yönelik talebi yeniden artırdı. Her yıl olduğu gibi bu sezon da kiralık ev piyasasında hareketlilik dikkat çekti.

Endeksa verilerine göre Türkiye genelinde mayıs ayında 25 bin 599 TL seviyesinde bulunan “daire” niteliğindeki konutların ortalama kirası, ağustos ayında 28 bin 402 TL’ye çıktı. Böylece yaz döneminde kiralarda yaklaşık yüzde 11’lik artış yaşandı.