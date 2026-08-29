Acun Ilıcalı'nın Sahibi Olduğu Hull City, Mancester United'ın Ardından Coventry City'yi de Yendi
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Premier Lig'e geri dönen Hull City, sezona rüya gibi bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz hafta Manchester United'ı yenen Hull City bu kez deplasmanda Coventry'ye acımadı.
İlk yarısı 0-0 biten maçta ikinci yarının son bölümünde sahneye çıkan Liam Millar üç puanı getiren golü attı.
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Acun Ilılcaı'nın takımından mükemmel başlangıç.
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Beraber Premier Lig'e çıktıkları Coventry City'yi de geçtiler.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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