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Acun Ilıcalı'nın Sahibi Olduğu Hull City, Mancester United'ın Ardından Coventry City'yi de Yendi

Acun Ilıcalı'nın Sahibi Olduğu Hull City, Mancester United'ın Ardından Coventry City'yi de Yendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.08.2026 - 18:54
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Premier Lig'e geri dönen Hull City, sezona rüya gibi bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz hafta Manchester United'ı yenen Hull City bu kez deplasmanda Coventry'ye acımadı. 

İlk yarısı 0-0 biten maçta ikinci yarının son bölümünde sahneye çıkan Liam Millar üç puanı getiren golü attı.

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Acun Ilılcaı'nın takımından mükemmel başlangıç.

Acun Ilılcaı'nın takımından mükemmel başlangıç.

Geçtiğimiz hafta evinde ligin dev takımlarından Manchester United'ı eli boş gönderen Hull City, Premier Lig'e damga vurmaya devam ediyor. İstatistik sitelerinin 20. olacağını ön gördükleri Hull City ikinci haftadan bu tahminleri boşa düşürmeşe benziyor.

Beraber Premier Lig'e çıktıkları Coventry City'yi de geçtiler.

Beraber Premier Lig'e çıktıkları Coventry City'yi de geçtiler.

Coventry de Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull gibi bu sezon Premier Lig'e yükseldi. 25 yıllık hasreti dindiren Frank Lampard'ın öğrencileri uzun bir zaman sonra lige dönen Hull City ile karşılaştı. İlk yarıda düşük tempoda geçen maçta gol sesi çıkmadı. 

İkinci yarıda ise dengeli oyun devam ederken Coventry'nin savunmada bıraktığı bir anlık boşluk onlar için pahalıya mal oldu. Liam Millar önüne aldığı topu ceza sahasına kadar sürerek şık bir vuruşla Hull City'yi 1-0 öne geçirdi. 

Son bölümde ev sahibi ekip baskısını artırsa da aradığı golü bulamadı ve Hull City sezona ikide iki yaparak gol yemeden başladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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