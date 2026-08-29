Acun Ilıcalı'nın Sahibi Olduğu Hull City, Mancester United'ın Ardından Coventry City'yi de Yendi

Coventry de Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull gibi bu sezon Premier Lig'e yükseldi. 25 yıllık hasreti dindiren Frank Lampard'ın öğrencileri uzun bir zaman sonra lige dönen Hull City ile karşılaştı. İlk yarıda düşük tempoda geçen maçta gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıda ise dengeli oyun devam ederken Coventry'nin savunmada bıraktığı bir anlık boşluk onlar için pahalıya mal oldu. Liam Millar önüne aldığı topu ceza sahasına kadar sürerek şık bir vuruşla Hull City'yi 1-0 öne geçirdi.

Son bölümde ev sahibi ekip baskısını artırsa da aradığı golü bulamadı ve Hull City sezona ikide iki yaparak gol yemeden başladı.