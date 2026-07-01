New York Metrosu'nun "Evcil Hayvanı Çantada Taşıma Kuralı" Yaratıcılık Yarışına Dönüştü

Londra metrosunda köpeklerin seyahat etmesi serbesttir ancak evcil hayvan sahipleri istasyondaki yürüyen merdivenleri kullanırken köpeklerini kucaklarına almak zorundadır. Bu kuralın amacı, sevimli dostlarımızın patilerinin yürüyen merdiven mekanizmasına sıkışmasını ve zarar görmesini engellemektir. Eğer devasa bir köpeğiniz varsa ve kucağınıza alamıyorsanız, asansörleri veya normal merdivenleri kullanmak için rota değiştirmek zorunda kalırsınız.

Ukrayna'daki şehirler arası otobüs taşımacılığında yakın zamanda güncellenen kurallara göre, evcil hayvan taşımak tam bir lojistik mühendislik gerektiriyor. Eğer köpeğiniz 10-20 kg arasındaysa, hayvana ağızlık takmak yetmiyor, yolculuk yapabilmek için otobüsün en arka sırasındaki 4 koltuğun tamamını satın almanız gerekiyor. Eğer köpeğiniz 20-45 kg arasındaysa, arka sıradaki 4 koltuğa ek olarak önlerindeki sağ ve sol koltukları da satın alarak otobüsün içinde köpeğe özel bir 'güvenli bölge' oluşturmak zorundasınız.

3. San Francisco

San Francisco'daki metro sisteminde rehber köpekler hariç tüm evcil hayvanlar sadece çanta veya kafes içinde seyahat edebilir. Ancak kurallar bununla bitmez. Hayvanların işe gidiş ve dönüş gibi yoğun saatlerde metroya binmesi tamamen yasaktır. Yoğun olmayan, sakin saatlerde ise her vagona sadece bir evcil hayvan kabul edilir. Ayrıca köpeğinize bilet almak zorundasınız ve hayvan kesinlikle koltuğa oturtulamaz. Ya kucağınızda ya da koltuğun altında durmalıdır.

4. İsviçre: Köpeklere 'Sosyalleşme' Zorunluluğu

İsviçre, hayvan hakları konusunda dünyanın en katı ülkelerinden biridir. Ülkedeki yasalara göre sosyal hayvanlar asla tek başlarına yaşayamazlar. Eğer bir köpeğiniz varsa, onun diğer köpeklerle düzenli olarak iletişim kurmasını sağlamak yasal bir zorunluluktur. Hatta gine domuzu besliyorsanız ve biri ölürse, kalan hayvan yalnız kalmasın diye hemen ona bir arkadaş 'kiralamanızı' sağlayan özel servisler bile mevcuttur.

Avustralya'da evcil hayvanların toplu taşımaya binmesi eyaletten eyalete değişir ve halk arasında büyük tartışma konusudur. Örneğin Sydney metrosunda rehber köpekler dışında evcil hayvan taşımak tamamen yasaktır. Melbourne'de ise büyük köpeklerin trenlere binmesine izin verilir ancak köpeğin tasmalı olması, mutlaka ağızlık takması ve kalabalık yaratmaması şarttır.