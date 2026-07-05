article/comments
article/share
Haberler
Video
Dedesinin Çaldığı Flüt Eşliğinde Dans Eden Minik Kızın Sevimli Anları İzleyenlerin İçini Isıttı

Dedesinin Çaldığı Flüt Eşliğinde Dans Eden Minik Kızın Sevimli Anları İzleyenlerin İçini Isıttı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.07.2026 - 08:40 Son Güncelleme: 05.07.2026 - 08:53

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kuşaklar arası bağlar, hayatın en saf ve en hesapsız mutluluklarını barındırır. Çocuklar için dedeler ve nineler, sadece birer aile büyüğü değil, aynı zamanda hayal dünyalarının en sadık oyun arkadaşlarıdır. Evin sıcak ortamında, hiçbir yapay eğlenceye ihtiyaç duymadan yaratılan o küçük anlar, çocukluk hafızasının en güzel köşesine kazınır.

Dedesinin çaldığı flüt melodileriyle dans etmeye başlayan minik kızın sevimli halleri sosyal medyada büyük ilgi topladı. Aile yakınları tarafından kaydedilen bu sıcak anlar, izleyenlere de huzur verdi.

KAYNAK

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Videoda huzur var...

Videoda huzur var...

Günümüzde çocukları eğlendirmek için genellikle tabletler, telefonlar veya pahalı oyuncaklar devreye sokuluyor. Oysa bir çocuğun yaratıcılığını ve mutluluğunu besleyen en temel şey, doğrudan insan ilişkisi ve basit, ev yapımı aktivitelerdir. Bir dedenin elindeki basit bir flüt ve ona eşlik eden bir çift alkış, çocuk için dünyanın en büyük lunaparkından çok daha eğlenceli olabilir. Ritme ayak uydurmaya çalışırken çocuğun koordinasyonu ve dengesi güçlenir, aile büyüklerinin karşısında özgürce dans eden ve alkış alan çocuk, kendini onaylanmış ve değerli hisseder, sözlü kültür, müzik ve aile gelenekleri bu küçük oyunlar sayesinde kuşaktan kuşağa aktarılır. En önemlisi de çocuk böyle anlarda sevgiyi en net şekilde hisseder.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın