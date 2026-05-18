Fransa ve Belçika Büyükelçilikleri Arasında “Erik Dalı” Düellosu

Belçika’nın Ankara Büyükelçiliği, 13 Mayıs’ta “Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Üst Düzey Etkileşim Etkinliği”ne ilişkin resepsiyon düzenledi. Büyükelçi Van de Velde, gecenin sonunda “Ankara havası” oynadığı görüntüler gündem oldu.

Geçen sene Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont'un ise 'Erik Dalı' oynadığı anlar akıllara gelince büyükelçiliklerden yeni hamle geldi.

Fransa Büyükelçiliği resmi X hesabından yapılan paylaşımla Belçika Ankara Büyükelçisi Velde, 'Erik Dalı' oynamaya davet edildi. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

'Haberde Belçika'dan Fransa'ya rakip çıktığı ifade ediliyor. O halde önümüzdeki 14 Temmuz milli bayramımızda Velde'yi Dumont ile karşılıklı erik dalı oynamaya davet ediyoruz!

Her şey Fransa-Belçika dostluğu için!'