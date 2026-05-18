Fransa ve Belçika Büyükelçilikleri Arasında “Erik Dalı” Düellosu

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
18.05.2026 - 12:48

“Erik Dalı” türküsü popülerliğini korumaya devam ederken bu kez diplomasiyi esir aldı. Belçika’nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde'nin bir etkinlikte Ankara havasıyla oynaması gündem oldu. Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği ise Velde’nin oynadığı görüntüleri alıntılayıp X hesabından “Erik Dalı düellosu”na davet etti.

Belçikalı Büyükelçi kurtlarını Ankara havasıyla döktü...

Fransa Büyükelçiliği ise "Erik Dalı düellosuna" davet etti.

Belçika’nın Ankara Büyükelçiliği, 13 Mayıs’ta “Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Üst Düzey Etkileşim Etkinliği”ne ilişkin resepsiyon düzenledi. Büyükelçi Van de Velde,  gecenin sonunda “Ankara havası” oynadığı görüntüler gündem oldu. 

Geçen sene Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont'un ise 'Erik Dalı' oynadığı anlar akıllara gelince büyükelçiliklerden yeni hamle geldi. 

Fransa Büyükelçiliği resmi X hesabından yapılan paylaşımla Belçika Ankara Büyükelçisi Velde, 'Erik Dalı' oynamaya davet edildi. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

'Haberde Belçika'dan Fransa'ya rakip çıktığı ifade ediliyor. O halde önümüzdeki 14 Temmuz milli bayramımızda Velde'yi Dumont ile karşılıklı erik dalı oynamaya davet ediyoruz!

Her şey Fransa-Belçika dostluğu için!'

Büyükelçi Dumont ise paylaşımı alıntıladı.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, Belçika’nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde'yi etiketleyerek, 'Sevgili dostum, ben hazırım!' yanıtını verdi.

Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
