Dünyaca Ünlü Giyim Markası Mango'nun Kurucusunun Ölümünde Şok Gelişme: Milyarder İş İnsanın Oğlu Gözaltında

Katalan emniyet güçleri, yaklaşık iki yıl önce dağ yürüyüşü esnasında uçurumdan düşerek hayatını kaybeden ünlü milyarderin oğlu Jonathan Andiç’i, babasının ölümünden sorumlu olduğu şüphesiyle gözaltına aldı. Yerel polis teşkilatı Los Mossos d'Esquadra tarafından yürütülen operasyon, uzun süredir gizlilikle devam eden soruşturmanın yeni bir boyuta ulaştığını gösteriyor.

Barselona yakınlarındaki dik kayalıklarıyla bilinen Montserrat bölgesinde gerçekleşen trajik olayın ardından adli makamlar incelemelerini derinleştirmişti. Yaklaşık 100 metrelik bir yükseklikten düşerek yaşamını yitiren iş insanının yanında, o an sadece oğlunun bulunduğu biliniyordu. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan ve ardından şüpheli sıfatıyla işlem gören Jonathan Andiç ise emniyetteki ve adliyedeki savunmasında hakkındaki tüm suçlamaları kesin bir dille reddetti.

İstanbul'da dünyaya gelen ve henüz 14 yaşındayken İspanya’ya göç eden İsak Andiç Ermay, sıfırdan kurduğu tekstil imparatorluğuyla küresel bir başarıya imza atmıştı. Ekonomi dergisi Forbes'un listelerine de yansıyan verilere göre, 4,5 milyar avroluk devasa bir servetin sahibi olan Ermay, yaşamını yitirdiği dönemde İspanya’nın en varlıklı beş şahsiyeti arasında gösteriliyordu.