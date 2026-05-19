Dünyaca Ünlü Giyim Markası Mango'nun Kurucusunun Ölümünde Şok Gelişme: Milyarder İş İnsanın Oğlu Gözaltında

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.05.2026 - 12:09

Dünyaca ünlü giyim markası Mango’nun kurucusu İsak Andiç Ermay’ın 2024 yılı sonundaki şüpheli ölümünü araştıran İspanyol polisi, milyarder iş insanının oğlu Jonathan Andiç’i cinayet şüphesiyle gözaltına aldı.

İspanya, ünlü moda devi Mango'nun kurucusu Türk-İspanyol iş insanı İsak Andiç Ermay’ın şüpheli vefatıyla ilgili sarsıcı bir gelişmeye sahne oluyor.

Katalan emniyet güçleri, yaklaşık iki yıl önce dağ yürüyüşü esnasında uçurumdan düşerek hayatını kaybeden ünlü milyarderin oğlu Jonathan Andiç’i, babasının ölümünden sorumlu olduğu şüphesiyle gözaltına aldı. Yerel polis teşkilatı Los Mossos d'Esquadra tarafından yürütülen operasyon, uzun süredir gizlilikle devam eden soruşturmanın yeni bir boyuta ulaştığını gösteriyor.

Barselona yakınlarındaki dik kayalıklarıyla bilinen Montserrat bölgesinde gerçekleşen trajik olayın ardından adli makamlar incelemelerini derinleştirmişti. Yaklaşık 100 metrelik bir yükseklikten düşerek yaşamını yitiren iş insanının yanında, o an sadece oğlunun bulunduğu biliniyordu. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan ve ardından şüpheli sıfatıyla işlem gören Jonathan Andiç ise emniyetteki ve adliyedeki savunmasında hakkındaki tüm suçlamaları kesin bir dille reddetti.

İstanbul'da dünyaya gelen ve henüz 14 yaşındayken İspanya’ya göç eden İsak Andiç Ermay, sıfırdan kurduğu tekstil imparatorluğuyla küresel bir başarıya imza atmıştı. Ekonomi dergisi Forbes'un listelerine de yansıyan verilere göre, 4,5 milyar avroluk devasa bir servetin sahibi olan Ermay, yaşamını yitirdiği dönemde İspanya’nın en varlıklı beş şahsiyeti arasında gösteriliyordu.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio'dayım. 'Eşik bekçiliğidir' diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin 'etik' değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
