YKS'ye Gireceği Gün Öğrendi: Başvuru Yapmadığını Fark Edince Gözyaşlarına Boğuldu!

Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin geleceğini şekillendirecek 2026 YKS maratonu bu hafta sonu resmen başladı. Aylarca, hatta yıllarca süren hazırlıkların ardından adaylar sınav salonlarında ter dökerken sosyal medyada paylaşılan bir video ise izleyenlerin yüreğini burktu.
TikTok'ta @yksbagimlisi kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir genç, sınava saatler kala yaşadığı büyük şoku takipçileriyle paylaştı. Üniversite hayali için ikinci kez mezuna kaldığını ve tüm yıl boyunca yoğun şekilde çalıştığını anlatan genç, YKS başvurusunu tamamladığını zannettiğini ancak sınav giriş yerini öğrenmek için sisteme girdiğinde başvurusunun bulunmadığını fark ettiğini söyledi.
Kaynak: @yksbagimlisi
Aylar boyunca verdiği emeğin bir anda boşa gittiğini düşünen genç, yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi:
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