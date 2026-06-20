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YKS'ye Gireceği Gün Öğrendi: Başvuru Yapmadığını Fark Edince Gözyaşlarına Boğuldu!

YKS'ye Gireceği Gün Öğrendi: Başvuru Yapmadığını Fark Edince Gözyaşlarına Boğuldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.06.2026 - 12:05

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Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin geleceğini şekillendirecek 2026 YKS maratonu bu hafta sonu resmen başladı. Aylarca, hatta yıllarca süren hazırlıkların ardından adaylar sınav salonlarında ter dökerken sosyal medyada paylaşılan bir video ise izleyenlerin yüreğini burktu.

TikTok'ta @yksbagimlisi kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir genç, sınava saatler kala yaşadığı büyük şoku takipçileriyle paylaştı. Üniversite hayali için ikinci kez mezuna kaldığını ve tüm yıl boyunca yoğun şekilde çalıştığını anlatan genç, YKS başvurusunu tamamladığını zannettiğini ancak sınav giriş yerini öğrenmek için sisteme girdiğinde başvurusunun bulunmadığını fark ettiğini söyledi.

Kaynak: @yksbagimlisi

Kaynak: https://www.tiktok.com/@yksbagimlisi
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Aylar boyunca verdiği emeğin bir anda boşa gittiğini düşünen genç, yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi:

Aylar boyunca verdiği emeğin bir anda boşa gittiğini düşünen genç, yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi:

'Bütün emeklerim, bütün çabam, çalışmalarım, sene içinde döktüğüm gözyaşları, mutluluklarım, sevinçlerim, sabahın köründe uyanışlarım, gecenin köründe uyuyuşlarım... Hepsi boşaymış.'

İkinci mezun senesinde olduğunu belirten genç, sınava giremeyecek olmasının kendisini derinden etkilediğini söylerken, 'Ne yapacağımı bilmiyorum. Çok çaresiz hissediyorum. Herkesi hayal kırıklığına uğrattım, en başta da kendimi' ifadelerini kullandı.

Genç kullanıcı paylaşımının sonunda ise 2027 YKS'ye hazırlanacak adaylara önemli bir uyarıda bulundu:

'Siz benim yaptığımı yapmayın. Eğer 2027 YKS'ye girecekseniz başvurduğunuzdan emin olun. Çok kötü bir his. Kimsenin yaşamasını istemem.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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