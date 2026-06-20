YKS'ye Gireceği Gün Öğrendi: Başvuru Yapmadığını Fark Edince Gözyaşlarına Boğuldu!

'Bütün emeklerim, bütün çabam, çalışmalarım, sene içinde döktüğüm gözyaşları, mutluluklarım, sevinçlerim, sabahın köründe uyanışlarım, gecenin köründe uyuyuşlarım... Hepsi boşaymış.'

İkinci mezun senesinde olduğunu belirten genç, sınava giremeyecek olmasının kendisini derinden etkilediğini söylerken, 'Ne yapacağımı bilmiyorum. Çok çaresiz hissediyorum. Herkesi hayal kırıklığına uğrattım, en başta da kendimi' ifadelerini kullandı.

Genç kullanıcı paylaşımının sonunda ise 2027 YKS'ye hazırlanacak adaylara önemli bir uyarıda bulundu:

'Siz benim yaptığımı yapmayın. Eğer 2027 YKS'ye girecekseniz başvurduğunuzdan emin olun. Çok kötü bir his. Kimsenin yaşamasını istemem.'