Zonguldak'ta Grizu Patlaması: Mahsur Kalan Madenciye Ulaşıldı, Can Kaybı 3'e Yükseldi
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel bir maden ocağında bu sabah grizu patlaması meydana geldi. Ocakta mahsur kalan son işçinin de cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybeden madenci sayısı 3'e yükseldi. 2'si ağır olmak üzere 5 işçi hastanede tedavi altına alındı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Ocakta 8 madenci vardı, 7'si dışarı çıkarıldı.
Bakan Gürlek duyurdu: 1 başsavcı vekili ve 2 savcı görevlendirildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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