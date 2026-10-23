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Zonguldak'ta Grizu Patlaması: Mahsur Kalan Madenciye Ulaşıldı, Can Kaybı 3'e Yükseldi

Zonguldak'ta Grizu Patlaması: Mahsur Kalan Madenciye Ulaşıldı, Can Kaybı 3'e Yükseldi

Zonguldak
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
23.10.2026 - 14:00
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel bir maden ocağında bu sabah grizu patlaması meydana geldi. Ocakta mahsur kalan son işçinin de cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybeden madenci sayısı 3'e yükseldi. 2'si ağır olmak üzere 5 işçi hastanede tedavi altına alındı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Ocakta 8 madenci vardı, 7'si dışarı çıkarıldı.

Ocakta 8 madenci vardı, 7'si dışarı çıkarıldı.

Patlama, saat 10.00 sıralarında Gelik beldesinde faaliyet gösteren özel bir kömür ocağında yaşandı. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma, 112 Acil Sağlık ve Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun aktardığına göre patlama anında ocakta 8 işçi bulunuyordu. Ekiplerin dışarı çıkardığı 7 madenciden 2'si hastaneye kaldırıldığında hayatını kaybetmişti. Yaralanan 5 işçi ise ambulanslarla hastanelere ulaştırıldı.

Ocakta kalan son madenciye ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdü. Ekipler işçinin cansız bedenini ocaktan çıkararak morga götürdü. Böylece patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3 oldu.

Kilimli Belediye Başkanı Burhan Sezgin, CNN Türk'e yaptığı açıklamada patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığını söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de olayın metan parlaması sonucu meydana geldiğini duyurdu.

Yaralıların 4'ü Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane önünde gazetecilere konuşan Vali Hacıbektaşoğlu, yaralılardan 3'ünün durumunun iyi olduğunu, yanıkları bulunan 2 madencinin ise entübe edildiğini açıkladı. Hastane önünde bekleyen madenci yakınları zor anlar yaşadı; sinir krizi geçiren bazı aile üyelerine sağlık ekipleri müdahale etti.

Bakan Gürlek duyurdu: 1 başsavcı vekili ve 2 savcı görevlendirildi.

Bakan Gürlek duyurdu: 1 başsavcı vekili ve 2 savcı görevlendirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın metan gazı birikmesi sonucu yaşanan patlamayla ilgili ivedi soruşturma başlattığını açıkladı. Soruşturma için 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da olayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bir başmüfettiş atandığını duyurdu. Işıkhan, bakanlık olarak sürecin yakından takip edildiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık ekiplerinin bölgede teyakkuz halinde olduğunu söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise psikososyal destek ekiplerinin hem sahada hem de hastanede madencilerin ve ailelerinin yanında olduğunu açıkladı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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