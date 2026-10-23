Zonguldak'ta Grizu Patlaması: Mahsur Kalan Madenciye Ulaşıldı, Can Kaybı 3'e Yükseldi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın metan gazı birikmesi sonucu yaşanan patlamayla ilgili ivedi soruşturma başlattığını açıkladı. Soruşturma için 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da olayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bir başmüfettiş atandığını duyurdu. Işıkhan, bakanlık olarak sürecin yakından takip edildiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık ekiplerinin bölgede teyakkuz halinde olduğunu söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise psikososyal destek ekiplerinin hem sahada hem de hastanede madencilerin ve ailelerinin yanında olduğunu açıkladı.