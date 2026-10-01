Soma'da Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Hayatını Kaybetti, 4 İşçi İçin Çalışmalar Sürüyor
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Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden ocağında öğle saatlerinde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçilere ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürerken Sağlık Bakanlığı'ndan acı haber geldi.
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Göçük öğle saatlerinde meydana geldi.
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İki işçi sağ olarak kurtarıldı.
İzmir'den görüntüleme cihazları gönderildi.
Sağlık Bakanı can kaybını duyurdu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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