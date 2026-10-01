Soma'da Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Hayatını Kaybetti, 4 İşçi İçin Çalışmalar Sürüyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen göçüğün ardından AFAD, Jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerimiz süratle bölgeye sevk edildi. Göçük altında bulunan 2 madencimiz sağ olarak çıkarılarak sağlık ekiplerimize teslim edildi; 5 madencimize ulaşmak için arama kurtarma faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor. Çalışmalara destek vermek üzere İzmir AFAD ekiplerimiz de toprak altı ve lazerli enkaz altı görüntüleme cihazlarıyla bölgeye görevlendirildi. Sahadaki çalışmaları yakından takip ediyoruz. Temennimiz, madencilerimize bir an önce ulaşılması ve güzel haberler alınmasıdır. Kazadan etkilenen madencilerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve felaketten muhafaza eylesin' dedi.