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Soma'da Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Hayatını Kaybetti, 4 İşçi İçin Çalışmalar Sürüyor

Soma'da Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Hayatını Kaybetti, 4 İşçi İçin Çalışmalar Sürüyor

Manisa Soma
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
01.10.2026 - 17:50
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Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden ocağında öğle saatlerinde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçilere ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürerken Sağlık Bakanlığı'ndan acı haber geldi.

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Göçük öğle saatlerinde meydana geldi.

Göçük öğle saatlerinde meydana geldi.

Göçük, Soma'nın Eynez Mahallesi'nde faaliyet gösteren İmbat Madencilik A.Ş.'ye ait maden işletmesinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken Manisa Valiliği ilk resmi açıklamayı yaptı. Valilik açıklamasında 'İlimiz Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçimizden 2 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Ekipler arama ve kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir' ifadelerine yer verildi.

İki işçi sağ olarak kurtarıldı.

İki işçi sağ olarak kurtarıldı.

Göçük altından çıkarılan iki işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yerel basında yer alan bilgilere göre işçilerin genel sağlık durumlarının iyi ve bilinçlerinin açık olduğu, işçilerden birinin bel ve ayak bileği bölgesinde hasar bulunduğu, diğerinin ise sol ayağında kırık tespit edildiği öğrenildi. Ekipler, göçük sırasında ocakta bulunan diğer işçilere ulaşmak için galerilerdeki çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'den görüntüleme cihazları gönderildi.

İzmir'den görüntüleme cihazları gönderildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen göçüğün ardından AFAD, Jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerimiz süratle bölgeye sevk edildi. Göçük altında bulunan 2 madencimiz sağ olarak çıkarılarak sağlık ekiplerimize teslim edildi; 5 madencimize ulaşmak için arama kurtarma faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor. Çalışmalara destek vermek üzere İzmir AFAD ekiplerimiz de toprak altı ve lazerli enkaz altı görüntüleme cihazlarıyla bölgeye görevlendirildi. Sahadaki çalışmaları yakından takip ediyoruz. Temennimiz, madencilerimize bir an önce ulaşılması ve güzel haberler alınmasıdır. Kazadan etkilenen madencilerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve felaketten muhafaza eylesin' dedi.

Sağlık Bakanı can kaybını duyurdu.

Sağlık Bakanı can kaybını duyurdu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Yaşanan göçükte maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum' açıklamasında bulundu. Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu da Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada 'Bir cenazemiz var, 4 madenci arkadaşın çıkartılmasını bekliyoruz yani, göçük altındalar. Yani onlarla ilgili umudumuzu koruyoruz' dedi. Göçüğün nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Soma 13 Mayıs 2014'te 301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasının yaşandığı ilçe olarak biliniyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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