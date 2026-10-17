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Halasına Lvbel C5 Şarkısını Kendi Şiirim Diye Okuyan Genç Halasından Son Derece Dürüst Bir Cevap Aldı

Halasına Lvbel C5 Şarkısını Kendi Şiirim Diye Okuyan Genç Halasından Son Derece Dürüst Bir Cevap Aldı

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
17.10.2026 - 16:48

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Kuşaklar arasındaki en eğlenceli farklardan biri, müzik zevkinde ortaya çıkıyor. Gençlerin günlük hayatında sürekli dinlediği rap şarkılarının sözleri, büyüklerin kulağına çoğu zaman bambaşka geliyor. Son dönemde rap dünyasındaki şarkıların sözleri sadece kuşaklar arasında değil, yeni nesil arasında da tartışmalara sebep oluyor. Şarkı sözleri en tartışmalı olan isim de Lvbel C5 elbette.

Hasan Kalıntaş isimli genç, halasına Lvbel C5 şarkısını, kendi şiirim diye okuduğu anları paylaştı. Elindeki kağıttan sözleri okuyan gencin karşısında halasının yüz ifadeleri tüm hislerini anlattı. 'Beğendin mi?' sorusuna verdiği dürüst cevap ise izleyenleri güldürdü. 

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Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
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