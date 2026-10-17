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Berna Laçin Yıllar Sonra İtiraf Etti! Evdeki Yabancı'nın İlk Başrolü Mustafa Sandal Olacakmış

Berna Laçin Yıllar Sonra İtiraf Etti! Evdeki Yabancı'nın İlk Başrolü Mustafa Sandal Olacakmış

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
17.10.2026 - 15:46
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Berna Laçin, Özlem Gürses’in programında 2000 yılında ekrana gelen Evdeki Yabancı’nın bilinmeyen kulis hikâyesini anlattı. Yapımcının erkek başrol için ilk düşündüğü isim Tardu Flordun değil, Mustafa Sandal’mış. Laçin, Flordun’u kabul ettirmek için yapımcıya 3 bölümde istenen seviye yakalanmazsa 13 bölüm bedava oynamayı teklif etmiş.

KAYNAK: Özlem Gürses/ YouTube

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Berna Laçin, Tardu Flordun'la başrolü paylaştığı Evdeki Yabancı dizisinin ilk başrolünün Mustafa Sandal olduğunu itiraf etti.

Berna Laçin, Tardu Flordun'la başrolü paylaştığı Evdeki Yabancı dizisinin ilk başrolünün Mustafa Sandal olduğunu itiraf etti.

Özlem Gürses'in YouTube kanalına konuk olan Berna Laçin, 2000 yılında Kanal D'de ekrana gelen Evdeki Yabancı'nın ilk günlerine dönerek yapımcıyla yaptığı konuşmayı tek tek aktardı. Yapımcının ona çok iyi bir oyuncu bulduğunu söylediğini anlatan Laçin, 'Bak bunu kimse bilmez. Şimdi duyan bile şok geçirecek. Mustafa Sandal dedi!' sözleriyle stüdyodakileri şaşırttı.

O yıllarda müzik listelerinin zirvesinde olan Mustafa Sandal'ın adını duyunca tereddüt ettiğini saklamayan Laçin, 'Mustafa Sandal'ı çok severim ama oynayabilir mi? Ben buraya çok sıkı bir oyuncu istiyorum dedim. Çünkü zor bir rol' diyerek o günkü itirazını anlattı.

Berna Laçin, Tardu Flordun'u kabul ettirmek için 3 bölümlük süre istedi ve 13 bölüm bedava oynamayı göze aldı.

Berna Laçin, Tardu Flordun'u kabul ettirmek için 3 bölümlük süre istedi ve 13 bölüm bedava oynamayı göze aldı.

Geri adım atmadığını anlatan Berna Laçin, yapımcıya bir anlaşma teklif ederek 'Üç bölüm müsaade edeceksin. İstediğin seviyede olmazsa 13 bölüm sana bedavaya oynayacağım!' diyerek kariyerinin en riskli pazarlıklarından birini yaptığını yıllar sonra itiraf etti.

Bu teklifin ardından Tardu Flordun audition'a çağrıldı. O dönem henüz televizyonda tanınan bir yüz olmayan Flordun, Evdeki Yabancı ile ekranlara adım atacaktı. Ancak seçmeler pek de planlandığı gibi geçmedi.

'Birlikte sahne oynayacağız ama mümkün değil, kendimiz gülmekten çekemiyoruz!' diyen Laçin, ikili arasındaki uyumun daha ilk günden belli olduğunu anlattı.

Evdeki Yabancı yayınlanınca Tardu Flordun kısa sürede ekranların en çok konuşulan yüzlerinden biri oldu.

Evdeki Yabancı yayınlanınca Tardu Flordun kısa sürede ekranların en çok konuşulan yüzlerinden biri oldu.

O dönemi 'Aramızda müthiş bir elektrik vardı. Sonra iş patladı, kıyametler koptu' sözleriyle anlatan Berna Laçin, dizinin kısa sürede bir döneme damga vurduğunu hatırlattı.

Yapımcının Mustafa Sandal için yaptığı hesap da bir anlamda tuttu, ama bu kez başka bir isimle. Berna Laçin'in deyişiyle dizinin yayınlanmasının ardından 'Tardu'ya kızlar sokakta atlıyordu!'

Evdeki Yabancı ile televizyon kariyerine başlayan Tardu Flordun, sonraki yıllarda Aşk Oyunu ve Binbir Gece gibi hafızalara kazınan yapımlarda rol aldı. Yıllar sonra gelen bu itiraf ise akıllara 'Mustafa Sandal oynasaydı nasıl olurdu?' sorusunu getirdi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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