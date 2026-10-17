Berna Laçin Yıllar Sonra İtiraf Etti! Evdeki Yabancı'nın İlk Başrolü Mustafa Sandal Olacakmış
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Berna Laçin, Özlem Gürses’in programında 2000 yılında ekrana gelen Evdeki Yabancı’nın bilinmeyen kulis hikâyesini anlattı. Yapımcının erkek başrol için ilk düşündüğü isim Tardu Flordun değil, Mustafa Sandal’mış. Laçin, Flordun’u kabul ettirmek için yapımcıya 3 bölümde istenen seviye yakalanmazsa 13 bölüm bedava oynamayı teklif etmiş.
KAYNAK: Özlem Gürses/ YouTube
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Berna Laçin, Tardu Flordun'la başrolü paylaştığı Evdeki Yabancı dizisinin ilk başrolünün Mustafa Sandal olduğunu itiraf etti.
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Berna Laçin, Tardu Flordun'u kabul ettirmek için 3 bölümlük süre istedi ve 13 bölüm bedava oynamayı göze aldı.
Evdeki Yabancı yayınlanınca Tardu Flordun kısa sürede ekranların en çok konuşulan yüzlerinden biri oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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