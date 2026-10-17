Berna Laçin Yıllar Sonra İtiraf Etti! Evdeki Yabancı'nın İlk Başrolü Mustafa Sandal Olacakmış

Özlem Gürses'in YouTube kanalına konuk olan Berna Laçin, 2000 yılında Kanal D'de ekrana gelen Evdeki Yabancı'nın ilk günlerine dönerek yapımcıyla yaptığı konuşmayı tek tek aktardı. Yapımcının ona çok iyi bir oyuncu bulduğunu söylediğini anlatan Laçin, 'Bak bunu kimse bilmez. Şimdi duyan bile şok geçirecek. Mustafa Sandal dedi!' sözleriyle stüdyodakileri şaşırttı.

O yıllarda müzik listelerinin zirvesinde olan Mustafa Sandal'ın adını duyunca tereddüt ettiğini saklamayan Laçin, 'Mustafa Sandal'ı çok severim ama oynayabilir mi? Ben buraya çok sıkı bir oyuncu istiyorum dedim. Çünkü zor bir rol' diyerek o günkü itirazını anlattı.