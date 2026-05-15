Saygı1'de Kriz Var! Mustafa Sandal'ın Şarkılarını Seslendiren Afra ve Sefo'dan Spotify İsyanı

Sefo, söz konusu olay hakkında “İsyankar yayında. Mustafa abinin profilden dinleyebilirsiniz biz kimiz ki 🤣” esprili bir isyanda bulunurken Afra, “Arkadaşlar şarkı yüklenmiş ama benim profilimde gözükmüyor. Çünkü Mustafa Sandal şarkıyı söyleyen ana sanatçı olarak yazılmış. Yapabileceğim bir şey yok, nasılsa Afra versiyonunda benim bir katkım olmadı? Ben sadece tüm aranjesini baştan yaptım, tüm şovu ben hazırladım ve tüm şarkıyı ben okuyorum. Benimle neden bir alakası olsun :D Buyurun benim yaptığım versiyonu Mustafa Sandal’ın Spotify hesabından dinleyebilirsiniz. Benimkinde bulunmuyor.” ifadelerini kullandı.