Saygı1'de Kriz Var! Mustafa Sandal'ın Şarkılarını Seslendiren Afra ve Sefo'dan Spotify İsyanı

Esra Demirci - TV Editörü
15.05.2026 - 20:54

Mustafa Sandal'ın en sevilen şarkılarının ünlü isimler tarafından seslendirildiği Saygı1'in albümü çıktı. Saygı1'de performans sergileyen Sefo ve Afra, albümdeki şarkılarının Spotify’da yalnızca Mustafa Sandal’ın profili üzerinden yayınlanmasına tepki gösterdi.

Mustafa Sandal'ın konuk sanatçı olduğu Saygı1 Spotify kriziyle gündemde.

Mustafa Sandal’ın şarkılarının farklı sanatçılar tarafından yeniden yorumlandığı gecede Sefo, “İsyankar” performansıyla dikkat çekerken Afra ise “Adı İntikamdı” yorumuyla büyük ilgi toplamıştı.

Gecede seslendirilen parçalar bugün dijital platformlarda yayınlandı. Ancak şarkıların Spotify’a yalnızca Mustafa Sandal ana sanatçı olarak yüklenmesi tartışma yarattı. Parçalar, şarkıları seslendiren isimlerin Spotify profillerinde görünmezken yaşanan durumun ardından Sefo ve Afra da Instagram paylaşımlarıyla duruma tepki gösterdi.

İşte Sefo ve Afra'nın Saygı1 tepkisi:

Sefo, söz konusu olay hakkında “İsyankar yayında. Mustafa abinin profilden dinleyebilirsiniz biz kimiz ki 🤣” esprili bir isyanda bulunurken Afra, “Arkadaşlar şarkı yüklenmiş ama benim profilimde gözükmüyor. Çünkü Mustafa Sandal şarkıyı söyleyen ana sanatçı olarak yazılmış. Yapabileceğim bir şey yok, nasılsa Afra versiyonunda benim bir katkım olmadı? Ben sadece tüm aranjesini baştan yaptım, tüm şovu ben hazırladım ve tüm şarkıyı ben okuyorum. Benimle neden bir alakası olsun :D Buyurun benim yaptığım versiyonu Mustafa Sandal’ın Spotify hesabından dinleyebilirsiniz. Benimkinde bulunmuyor.” ifadelerini kullandı.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
