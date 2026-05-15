article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ebru Yaşar’dan Yapay Zeka Çıkışı: "Yapay Zeka Sesimi Kullanamayacak"

Ebru Yaşar’dan Yapay Zeka Çıkışı: "Yapay Zeka Sesimi Kullanamayacak"

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.05.2026 - 18:41

Müzik dünyasında giderek büyüyen yapay zeka tartışmalarına bir tepki de Ebru Yaşar’dan geldi. Sanatçı, son dönemde gündem olan yapay zeka destekli ses projeleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ebru Yaşar, sesinin yapay zekayla kullanılmasını önlemek için hukuki önlem aldığını açıkladı.

KAYNAK: TV100

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sanatçı Ebru Yaşar, müzik sektöründe sıklıkla kullanılan yapay zekayla alakalı açıklamasıyla gündem oldu.

Sanatçı Ebru Yaşar, müzik sektöründe sıklıkla kullanılan yapay zekayla alakalı açıklamasıyla gündem oldu.

Yapay zeka konusu hakkında “Teknolojiye kayıtsız kalamayız ama sanatın ruhunun yapay zekaya teslim edilmesini doğru bulmuyorum” sözleriyle konuya bakışını net şekilde ortaya koyan Ebru Yaşar, kendi sesinin izinsiz kullanılmaması adına hukuki adımlar attığını açıkladı.

Sanat dünyasında emek kavramına vurgu yapan ünlü isim, “Bugünlere hiçbirimiz kolay gelmedik” diyerek müzisyenlerin bu konuda daha bilinçli ve hassas davranması gerektiğini söyledi.

Yapay zekanın müzik sektöründeki etkisi her geçen gün büyürken, sanatçıların dijital haklarını korumak adına peş peşe önlem almaya başlaması dikkat çekiyor.

Ebru Yaşar'ın yapay zeka açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın