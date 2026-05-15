Nurgül Yeşilçay Bu Kez Fırçasıyla Dünyaya Meydan Okuyor!

Merve Ersoy - TV Editörü
15.05.2026 - 15:36

Ekranların dev ismi, yeteneğiyle bizi kendine hayran bırakan Nurgül Yeşilçay, bu sefer beyaz perdeden değil, tuvalin başından sesleniyor! Sanat tutkusunu sadece oyunculukla sınırlamayan Yeşilçay, resimdeki başarısını uluslararası bir boyuta taşımaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin en güçlü aktrislerinden biri olan Nurgül Yeşilçay, içindeki sanat aşkını sadece kamera karşısında bırakmayıp tuvale de taşıyan nadir isimlerden biri.

Aslında bu başarı tesadüf değil! 2020 yılında açtığı ilk kişisel sergisiyle sanat eleştirmenlerinden tam not almayı başarmış ve büyük bir beğeni toplamıştı. O günlerden bugünlerin sinyallerini zaten vermişti. Başarılarına bir yenisini daha ekleyen Yeşilçay, İstanbul’un en prestijli organizasyonlarından biri olan “Artcontact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarına” davet edildi. Bu sadece yerel bir başarı değil, resmen bir gövde gösterisi!

Avrupa’dan Amerika’ya, Ortadoğu’dan Uzak Doğu’ya kadar dünyanın dört bir yanından gelen seçkin galeri ve sanatçılara ev sahipliği yapıyor. Nurgül Yeşilçay da bu platformda yer alarak yetkinliğini uluslararası düzeye taşıyor.

Sanatseverleri heyecanlandıran en önemli detay ise Yeşilçay’ın bu fuar için hazırladığı özel işler. Çağdaş sanatın nabzının tutulduğu bu fuarda, modern estetikle harmanladığı 4 özel seçkisiyle karşımıza çıkacak. Peki eserlerinde ne göreceğiz? Yeşilçay, Anadolu’nun o zengin ve renkli kültüründen süzülen geleneksel motifleri kullanıyor. Bu köklü mirası, çağdaş resim sanatının yenilikçi ve evrensel diliyle birleştirerek ortaya büyüleyici bir sentez çıkarıyor.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
