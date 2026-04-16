Konseri İptal Edilmişti: Rapçi Lvbel C5’ten Açıklama Geldi

“Öncelikle, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Böylesine acı bir süreçte, önceliğimiz milletçe yaşadığımız bu yastır. Ancak bu süreçte şahsıma yöneltilen, gerçeği yansıtmayan ve haksız suçlamalara da kısaca açıklık getirmek istiyorum.

Müzik sektöründeki meslektaşlarım çok iyi bilir ki, sahnede kullandığımız kulaklıklar nedeniyle dış sesleri duymamız oldukça zordur. Bu nedenle kimse benim ismimi, Türk devletinin başkanlık makamına hakaret eylemiyle yan yana getiremez.

Hiç kimsenin siyasi hesaplaşmasının tarafı değilim. Bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanına da, iktidar yanlısı veya muhalif tüm vatandaşlarına da sonsuz saygı ve hürmeti olan biriyim.

Birlik ve beraberlik içinde, tüm insanlara müziğimi icra etmeye devam edeceğim. Konserlerim de Türk devletinin Cumhurbaşkanına hakaret edilecek veya siyasi öfkenin kusulacağı mecralar değildir. Bu mecraları eylem mecrası görenler gelmesin.

Takdiri kamuoyunun vicdanına bırakıyorum.”