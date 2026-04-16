Konseri İptal Edilmişti: Rapçi Lvbel C5’ten Açıklama Geldi

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
16.04.2026 - 22:47

Ünlü rapçi Lvbel C5, Kahramanmaraş konserinin iptal edilmesiyle gündeme gelmişti. Yarın akşam (17 Nisan Cuma) yapılacak olan konser Mil-Diyanet Sen başvurusuyla iptal edilmiş, Celaleddin Gül sosyal medya hesabı üzerinden durumu duyurmuştu. Şimdiyse Lvbel C5’ten açıklama geldi.

Lvbel C5’in 17 Nisan Cuma günü için Kahramanmaraş’ta planlanan konseri iptal edilmişti.

Celaleddin Gül’ün başvurular sonucu alınan iptal kararını duyururken “Bu sadece bir iptal değil, aynı zamanda net bir duruşun ilanıdır” sözlerini dile getirmesi gündemde yerini almıştı. Lvbel C5’ten yanıt gelip gelmeyeceği merak konusu olmuştu.

Ünlü rapçi sosyal medya hesabı üzerinden yaşananlar için açıklama yaptı 👇

“Öncelikle, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Böylesine acı bir süreçte, önceliğimiz milletçe yaşadığımız bu yastır. Ancak bu süreçte şahsıma yöneltilen, gerçeği yansıtmayan ve haksız suçlamalara da kısaca açıklık getirmek istiyorum.

Müzik sektöründeki meslektaşlarım çok iyi bilir ki, sahnede kullandığımız kulaklıklar nedeniyle dış sesleri duymamız oldukça zordur. Bu nedenle kimse benim ismimi, Türk devletinin başkanlık makamına hakaret eylemiyle yan yana getiremez.

Hiç kimsenin siyasi hesaplaşmasının tarafı değilim. Bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanına da, iktidar yanlısı veya muhalif tüm vatandaşlarına da sonsuz saygı ve hürmeti olan biriyim.

Birlik ve beraberlik içinde, tüm insanlara müziğimi icra etmeye devam edeceğim. Konserlerim de Türk devletinin Cumhurbaşkanına hakaret edilecek veya siyasi öfkenin kusulacağı mecralar değildir. Bu mecraları eylem mecrası görenler gelmesin.

Takdiri kamuoyunun vicdanına bırakıyorum.”

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
