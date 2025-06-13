Filistin'e zulmünü ve saldırılarını sürdüren İsrail, bu kez İran'a saldırı başlattı. İran'a hava saldırısı düzenlenirken 13 Haziran akşamı bu kez İran'dan İsrail'e misilleme geldi. Başkent Tel Aviv ve İsrail'in önemli kenti Hayfa füzelerle vuruldu. Saldırılar TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında konuşuldu. Gazeteci Cem Küçük, 'Netanyahu'yu vursalar kurban keseceğim' dedi.