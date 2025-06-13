Cem Küçük: "Netanyahu'yu Vursalar Kurban Keseceğim"
Filistin'e zulmünü ve saldırılarını sürdüren İsrail, bu kez İran'a saldırı başlattı. İran'a hava saldırısı düzenlenirken 13 Haziran akşamı bu kez İran'dan İsrail'e misilleme geldi. Başkent Tel Aviv ve İsrail'in önemli kenti Hayfa füzelerle vuruldu. Saldırılar TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında konuşuldu. Gazeteci Cem Küçük, 'Netanyahu'yu vursalar kurban keseceğim' dedi.
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İran, İsrail'in saldırılarına füzelerle karşılık verdi.
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Cem Küçük: "Netanyahu'yu vursalar kurban keseceğim."
Medya Kritik programında o anlar yayına böyle yansıdı👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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