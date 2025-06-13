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Cem Küçük: "Netanyahu'yu Vursalar Kurban Keseceğim"

Cem Küçük: "Netanyahu'yu Vursalar Kurban Keseceğim"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.06.2025 - 23:07

Filistin'e zulmünü ve saldırılarını sürdüren İsrail, bu kez İran'a saldırı başlattı. İran'a hava saldırısı düzenlenirken 13 Haziran akşamı bu kez İran'dan İsrail'e misilleme geldi. Başkent Tel Aviv ve İsrail'in önemli kenti Hayfa füzelerle vuruldu. Saldırılar TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında konuşuldu. Gazeteci Cem Küçük, 'Netanyahu'yu vursalar kurban keseceğim' dedi.

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İran, İsrail'in saldırılarına füzelerle karşılık verdi.

İran, İsrail'in saldırılarına füzelerle karşılık verdi.

İsrail'in İran'a saldırısında üst düzey komutanlar ve bilim insanları öldürüldü. İsrail'in saldırıları devam ederken İran'ın lideri Hamaney, 'Perişan edeceğiz, diz çöktüreceğiz' açıklaması yaptı. Bu açıklamadan dakikalar sonra İran'dan misilleme geldi ve İsrail'e saldırı başlatıldı. İran, düzinelerce füzesini İsrail'e ateşlerken dünya yaşananlara kilitlendi.

Cem Küçük: "Netanyahu'yu vursalar kurban keseceğim."

Cem Küçük: "Netanyahu'yu vursalar kurban keseceğim."

Saldırılar TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında ele alındı. Gazeteci Şamil Tayyar, 'Dilerim ki füzelerden biri Netanyahu'nun başına düşer' dedi. 

Gazeteci Cem Küçük ise 'Geçen sefer Netanyahu'nun evine drone kaldırdılar tam vuruyordu, havadan müdahale edildi. Şimdi yerini değiştirmiş ama saklandığı yeri vuracağız diyorlar. Belki 1-2 güne sevinçli haber alırız' diye konuştu. 

Cem Küçük, sözlerini 'Vursalar kurban keseceğim' diyerek sonlandırdı.

Medya Kritik programında o anlar yayına böyle yansıdı👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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