OpenAI’da Pentagon Gerilimi: Üst Düzey İsim Görevden Ayrıldı

Şirket sözcüsü, anlaşmada açık sınırlar bulunduğunu ve yurt içi gözetleme faaliyetleri ya da otonom silah sistemleri gibi alanlarda bir kullanım planlanmadığını vurguladı.

Buna karşın şirket içindeki tartışmaların tamamen sona ermiş olmadığı görülüyor. Bloomberg’in aktardığına göre OpenAI, savunma projelerinde uygulanan güvenlik standartlarının rakip yapay zekâ şirketlerinden daha yüksek olduğunu öne sürse de Kalinowski gibi kritik bir ismin ayrılması, Silikon Vadisi’nde teknoloji etiği ile askeri iş birlikleri arasındaki gerilimin hâlâ güçlü olduğunu gösteriyor.

2024 yılının sonlarında OpenAI’a katılan Kalinowski, daha önce Meta’da artırılmış gerçeklik gözlükleri üzerine çalışan ekipleri yönetmişti. Robotik ve donanım alanındaki deneyimi nedeniyle OpenAI’ın fiziksel dünyayla etkileşim kurabilen yapay zekâ projelerinde önemli rol oynayan isimlerden biri olarak görülüyordu.