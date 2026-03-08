MART
OpenAI'da Pentagon Gerilimi: Üst Düzey İsim Görevden Ayrıldı

OpenAI’da Pentagon Gerilimi: Üst Düzey İsim Görevden Ayrıldı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.03.2026 - 16:06

OpenAI’da Pentagon ile yürütülen yapay zeka iş birliği şirket içinde tartışma yarattı. Robotik biriminin başındaki Caitlin Kalinowski, etik kaygılarını gerekçe göstererek görevinden ayrıldığını açıkladı. İstifa, teknoloji şirketlerinde savunma projelerine yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

OpenAI’da üst düzey bir ayrılık dikkat çekti.

OpenAI’da üst düzey bir ayrılık dikkat çekti.

Şirketin robotik biriminin başında bulunan Caitlin Kalinowski, OpenAI’ın ABD Savunma Bakanlığı ile yürüttüğü yapay zeka iş birliğine tepki göstererek görevinden ayrıldığını açıkladı.

Kalinowski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifa kararının kolay olmadığını ancak etik kaygıların ağır bastığını belirtti. Yapay zekânın ulusal güvenlik alanında önemli bir rol oynayabileceğini kabul ettiğini ifade eden Kalinowski, özellikle yargı denetimi olmadan yürütülebilecek gözetim faaliyetleri ve insan kontrolü dışındaki “ölümcül otonomi” gibi konuların ciddi soru işaretleri barındırdığını söyledi.

OpenAI yönetimi ise istifanın ardından yaptığı açıklamada Pentagon ile yürütülen çalışmanın “sorumlu ulusal güvenlik kullanımı” çerçevesinde ilerlediğini savundu.

OpenAI yönetimi ise istifanın ardından yaptığı açıklamada Pentagon ile yürütülen çalışmanın “sorumlu ulusal güvenlik kullanımı” çerçevesinde ilerlediğini savundu.

Şirket sözcüsü, anlaşmada açık sınırlar bulunduğunu ve yurt içi gözetleme faaliyetleri ya da otonom silah sistemleri gibi alanlarda bir kullanım planlanmadığını vurguladı.

Buna karşın şirket içindeki tartışmaların tamamen sona ermiş olmadığı görülüyor. Bloomberg’in aktardığına göre OpenAI, savunma projelerinde uygulanan güvenlik standartlarının rakip yapay zekâ şirketlerinden daha yüksek olduğunu öne sürse de Kalinowski gibi kritik bir ismin ayrılması, Silikon Vadisi’nde teknoloji etiği ile askeri iş birlikleri arasındaki gerilimin hâlâ güçlü olduğunu gösteriyor.

2024 yılının sonlarında OpenAI’a katılan Kalinowski, daha önce Meta’da artırılmış gerçeklik gözlükleri üzerine çalışan ekipleri yönetmişti. Robotik ve donanım alanındaki deneyimi nedeniyle OpenAI’ın fiziksel dünyayla etkileşim kurabilen yapay zekâ projelerinde önemli rol oynayan isimlerden biri olarak görülüyordu.

