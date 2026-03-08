OpenAI’da Pentagon Gerilimi: Üst Düzey İsim Görevden Ayrıldı
OpenAI’da Pentagon ile yürütülen yapay zeka iş birliği şirket içinde tartışma yarattı. Robotik biriminin başındaki Caitlin Kalinowski, etik kaygılarını gerekçe göstererek görevinden ayrıldığını açıkladı. İstifa, teknoloji şirketlerinde savunma projelerine yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
OpenAI’da üst düzey bir ayrılık dikkat çekti.
OpenAI yönetimi ise istifanın ardından yaptığı açıklamada Pentagon ile yürütülen çalışmanın “sorumlu ulusal güvenlik kullanımı” çerçevesinde ilerlediğini savundu.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
