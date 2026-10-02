Denize Fazla Yaklaşınca Dev Yapıyı Rayların Üzerine Koyup 884 Metre Taşıdılar

National Park Service'in anlattığına göre Cape Hatteras Feneri 1870'te tamamlandığında denizden güvenli sayılan 457 metre uzaklıktaydı. Ancak fırtınaların sürüklediği gelgitler adanın üzerinden geçip kumu okyanus tarafından alıyor, karşı yakaya taşıyordu. 1970'e gelindiğinde fener, kıyıdan yalnızca 37 metre uzakta kalmış ve yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya gelmişti.

Kuleyi ayakta tutan, 'yüzen temel' denen bir sistemdi: tatlı su içinde sıkıştırılmış kumun üzerine sarı çam kütükler yerleştirilmiş, bunların üstüne tuğla ve granitten bir temel kurulmuştu. NPS'e göre inşaat sırasında zemin seviyesinin yalnızca yaklaşık 8 fit altındaki sert kuma kazık çakılamadığı için bu yönteme gidilmişti. Kum aşınırsa ya da tatlı suya tuzlu su karışırsa kütükler çürüyecek, temel zamanla çökecekti.

Feneri korumak için 1930'lardan beri çeşitli önlemler denendi. 1936'da ABD Sahil Güvenliği fenerin ışığını çelik bir kuleye taşıdı. 1988'de Ulusal Bilimler Akademisi'nin raporu en uygun yöntemin taşıma olduğunu bildirdi. Fon, 1998 mali yılından itibaren Kongre tarafından ayrıldı; taşıma işini New York'un Buffalo kentindeki International Chimney Corp. üstlendi.