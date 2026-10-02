Denize Fazla Yaklaşınca Dev Yapıyı Rayların Üzerine Koyup 884 Metre Taşıdılar
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ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Cape Hatteras Deniz Feneri, denize yaklaşıp yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca 1999'da yerinden sökülmeden rayların üzerinde taşındı. U.S. National Park Service'e göre 17 Haziran-9 Temmuz 1999 arasında 23 günde 2.900 fit, yani yaklaşık 884 metre yol alan yapı, yeni yerine oturtuldu.
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Fener 1870'te denizden 457 metre uzaktaydı, 1970'e gelince 37 metre kaldı
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Kule hidrolik krikolarla rayların üzerinde 23 günde 884 metre itildi
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