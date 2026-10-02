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Denize Fazla Yaklaşınca Dev Yapıyı Rayların Üzerine Koyup 884 Metre Taşıdılar

Denize Fazla Yaklaşınca Dev Yapıyı Rayların Üzerine Koyup 884 Metre Taşıdılar

Defne İpekzade
Defne İpekzade - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 20:54
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ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Cape Hatteras Deniz Feneri, denize yaklaşıp yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca 1999'da yerinden sökülmeden rayların üzerinde taşındı. U.S. National Park Service'e göre 17 Haziran-9 Temmuz 1999 arasında 23 günde 2.900 fit, yani yaklaşık 884 metre yol alan yapı, yeni yerine oturtuldu.

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Fener 1870'te denizden 457 metre uzaktaydı, 1970'e gelince 37 metre kaldı

Fener 1870'te denizden 457 metre uzaktaydı, 1970'e gelince 37 metre kaldı

National Park Service'in anlattığına göre Cape Hatteras Feneri 1870'te tamamlandığında denizden güvenli sayılan 457 metre uzaklıktaydı. Ancak fırtınaların sürüklediği gelgitler adanın üzerinden geçip kumu okyanus tarafından alıyor, karşı yakaya taşıyordu. 1970'e gelindiğinde fener, kıyıdan yalnızca 37 metre uzakta kalmış ve yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya gelmişti.

Kuleyi ayakta tutan, 'yüzen temel' denen bir sistemdi: tatlı su içinde sıkıştırılmış kumun üzerine sarı çam kütükler yerleştirilmiş, bunların üstüne tuğla ve granitten bir temel kurulmuştu. NPS'e göre inşaat sırasında zemin seviyesinin yalnızca yaklaşık 8 fit altındaki sert kuma kazık çakılamadığı için bu yönteme gidilmişti. Kum aşınırsa ya da tatlı suya tuzlu su karışırsa kütükler çürüyecek, temel zamanla çökecekti.

Feneri korumak için 1930'lardan beri çeşitli önlemler denendi. 1936'da ABD Sahil Güvenliği fenerin ışığını çelik bir kuleye taşıdı. 1988'de Ulusal Bilimler Akademisi'nin raporu en uygun yöntemin taşıma olduğunu bildirdi. Fon, 1998 mali yılından itibaren Kongre tarafından ayrıldı; taşıma işini New York'un Buffalo kentindeki International Chimney Corp. üstlendi.

Kule hidrolik krikolarla rayların üzerinde 23 günde 884 metre itildi

Kule hidrolik krikolarla rayların üzerinde 23 günde 884 metre itildi

4.380 ton ağırlığındaki kule önce eski temelinden kaldırıldı. Hidrolik krikolar yapıyı 1,8 metre yükseltti, ardından kule çelik ray kirişlerinin üzerinde tekerlekli taşıyıcılarla ilerlemeye başladı. Raya kenetlenen itme krikoları çerçeveyi her seferinde 1,5 metre ileri çekti.

Taşıma 17 Haziran 1999'da başladı ve 9 Temmuz 1999'da tamamlandı; NPS'e göre taşıma sürecinin kendisi 23 gün sürdü, hazırlıklar ise bir yıldan uzun zaman aldı. Fener, yaklaşık 884 metre güneybatıya taşındı ve yeni yerinde denize yaklaşık 457 metre uzaklıkta durdu. Taşımanın maliyeti 11,8 milyon dolardı.

Taşınan yalnızca fener olmadı; yedi tarihi yapıdan oluşan fener istasyonunun tamamı yeni yere götürüldü ve yapılar birbirlerine göre eski yerlerindeki konumlarını koruyacak şekilde yerleştirildi.

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Defne İpekzade
Defne İpekzade
Yaşam Editörü
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