Ortaçağ Mezarlarında Yan Yana Yatan Yetişkinler ve Çocuklar Aile Çıkmadı: DNA Başka Bir Hikaye Anlattı

Stockholm Üniversitesi Paleogenetik Merkezi ile Arkeoloji ve Klasik Çalışmalar Bölümü'nden araştırmacılar, geç Viking Çağı ve ortaçağdan kalma 142 kişinin DNA'sını inceledi. Örneklerin 60'tan fazlası çocuk ve ergene aitti. Çalışmaya liderlik eden Maja Krzewińska'nın yanı sıra Anna Kjellström ve Moleküler Arkeoloji Profesörü Anders Götherström de ekipte yer aldı.

Arkeologlar uzun süredir, aynı mezarı paylaşan yetişkin ve çocukların ebeveyn-çocuk ya da başka yakın akrabalar olduğunu varsayıyordu. Krzewińska'ya göre incelenen vakaların çoğunda durum böyle değildi. Yakın biyolojik akrabalar, ortak mezarlarda şaşırtıcı biçimde nadir görüldü.

Araştırmacılar bunun, ortak gömülmenin sanıldığı gibi aile bağıyla açıklanamayacağını gösterdiğini belirtiyor.