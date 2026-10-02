Ortaçağ Mezarlarında Yan Yana Yatan Yetişkinler ve Çocuklar Aile Çıkmadı: DNA Başka Bir Hikaye Anlattı
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İsveç'te geç Viking Çağı ve ortaçağdan kalma mezarlarda aynı yerde yatan yetişkinler ile çocukların uzun süre aile olduğu varsayıldı. Stockholm Üniversitesi'nin 142 kişilik DNA analizi ise bu varsayımı sarstı: Ortak mezarlarda yakın akrabalar beklenenden çok daha az çıktı. Aralarında 60'tan fazla çocuk ve ergenin bulunduğu örneklerde erkek ve kız çocukların da mezarlıkta yetişkin erkeklerle kadınlarla aynı düzene göre yerleştirildiği görüldü. Yanında deniz tarağı kabuğuyla gömülen 'Lady 56' ise anne babası, erkek kardeşi ve iki kızıyla aynı mezarlıkta, ama mezarlığın farklı yerlerinde yatıyordu. Çalışma Science Advances dergisinde yayımlandı.
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Araştırmanın yürütüldüğü üç mezarlıktan biri olan Västerhus'ta, Jämtland'daki kilise kalıntısı.
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142 kişinin DNA'sı incelendi: Ortak mezarda yatanlar çoğunlukla akraba değildi
Çalışmaya konu olan mezarlıklardan biri, İsveç'in en eski kasabalarından Sigtuna'da bulunuyor.
Çocuklar da yetişkinlerle aynı kurallara göre gömüldü
Deniz tarağı kabuğuyla gömülen "Lady 56": Hac yolculuğunu tamamlamış olabilir
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Peki neden birlikte gömüldüler?
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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