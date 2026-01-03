Soğuk Fırına Limon Dilimi Koyun! Dakikalar İçinde Etki Ediyor
Mutfakta kalan yemek kokuları zamanla fırın içine siniyor. Yağ, buhar ve gıda kalıntıları kapalı alan içinde hapsoluyor. Görünürde temiz duran fırınlar dahi ağır koku yayabiliyor. Sosyal medyada dolaşan limon yöntemi tam noktada ortaya çıktı. Kimyasal ürün kullanmadan koku kontrolü sağlama fikri hızla yayılıyor.
Fırın, pişirme sonrası yağ zerreciklerini ve nemi içine çeken kapalı alan görevi görüyor
Limon içeriğindeki sitrik asit, yüzeylere tutunmuş ince yağ tabakasını tamamen söküp atmıyor ancak gevşetiyor
Limon yöntemi düzenli bakım adımı olarak uygulandığında en verimli sonucu veriyor
