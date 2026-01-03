Soğuk Fırına Limon Dilimi Koyun! Dakikalar İçinde Etki Ediyor

Kapak kapandığında yüzeylerde kalan kalıntılar fark edilmeden koku üretmeye devam ediyor. Zamanla mutfağın geneline yayılan ağır hava oluşuyor.

Soğuk ve kapalı fırın içine yerleştirilen taze limon dilimi, yavaş çalışan doğal koku dengeleyici gibi davranıyor. Limon kabuğundaki aromatik yağlar ve sitrik asit, yüzeylerdeki hafif yağ tabakasıyla temas ediyor. Gece boyunca yayılan aroma, eski yemek kokularını bastırmak yerine nötr hale getirmeye yardımcı oluyor.

Yöntemin ilgi görme nedeni zahmetsiz olması. Ekstra ürün gerektirmiyor, keskin koku bırakmıyor ve temas süresi boyunca kendi kendine etki gösteriyor. Özellikle balık, peynir ve yağlı et sonrası tercih ediliyor.