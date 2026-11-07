Macklemore'un Filistin Konserlerine ABD'deki Dokuz Büyük Arena Kapılarını Kapattı

Macklemore, Instagram'da paylaştığı açıklamada New York'taki Madison Square Garden, Newark'taki Prudential Center, Brooklyn'deki Barclays Center ve Long Island'daki UBS Arena'nın turnesine kapılarını kapattığını söyledi. Los Angeles'taki Intuit Dome, Kia Forum ve Crypto.com Arena ile San Francisco'daki Chase Center ve Seattle'daki Climate Pledge Arena da aynı listede yer aldı. Rapçi, süreci şu sözlerle anlattı:

'Eylül ortasında bu arenalardan yıl sonuna kadar boş tarihler aldık. Ancak bunların Filistin yararına düzenlediğim konserler olduğunu öğrenince o tarihler bir anda masadan kalktı. Kapılar kapandı. Görüşmeler birbirinden farklıydı ama sonuç aynıydı. Bu şovların bu mekanlarda yapılmasına izin verilmeyecekti.'

Macklemore, 20 yılı aşkın turne kariyerinde daha önce hiç böyle bir şey yaşamadığını da ekledi. Madison Square Garden Entertainment sözcüsü ise TMZ'ye yaptığı açıklamada kararın siyasi olmadığını savundu:

'Dünyanın en yoğun mekanlarından bazılarına sahibiz ve müsaitlik çok sınırlı. Üstelik o bir arena seviyesi sanatçı değil.'