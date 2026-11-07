Macklemore'un Filistin Konserlerine ABD'deki Dokuz Büyük Arena Kapılarını Kapattı
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Rapçi Macklemore, Filistin yararına düzenlediği 'Free Palestine' turnesini ABD'ye getirmek istediğini, ancak dokuz büyük arenanın kapıları kapattığını duyurdu. Sanatçı 6 Kasım'da Instagram'dan yaptığı uzun açıklamada, eylül ortasında kendilerine yıl sonuna kadar boş tarihler verildiğini anlattı. Arenaların bu konserlerin Filistin yararına olduğunu öğrenmesinin ardından tarihlerin geri çekildiğini söyleyen Macklemore'a Madison Square Garden cephesinden de yanıt geldi.
Macklemore'un adını verdiği arenalardan biri New York'taki Madison Square Garden.
Macklemore eylül ayında Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılmıştı.
Macklemore'un adını verdiği arenalardan biri de Seattle'daki Climate Pledge Arena.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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