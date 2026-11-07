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Macklemore'un Filistin Konserlerine ABD'deki Dokuz Büyük Arena Kapılarını Kapattı

Macklemore'un Filistin Konserlerine ABD'deki Dokuz Büyük Arena Kapılarını Kapattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
07.11.2026 - 16:13
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Rapçi Macklemore, Filistin yararına düzenlediği 'Free Palestine' turnesini ABD'ye getirmek istediğini, ancak dokuz büyük arenanın kapıları kapattığını duyurdu. Sanatçı 6 Kasım'da Instagram'dan yaptığı uzun açıklamada, eylül ortasında kendilerine yıl sonuna kadar boş tarihler verildiğini anlattı. Arenaların bu konserlerin Filistin yararına olduğunu öğrenmesinin ardından tarihlerin geri çekildiğini söyleyen Macklemore'a Madison Square Garden cephesinden de yanıt geldi.

Macklemore'un adını verdiği arenalardan biri New York'taki Madison Square Garden.

Macklemore'un adını verdiği arenalardan biri New York'taki Madison Square Garden.

Macklemore, Instagram'da paylaştığı açıklamada New York'taki Madison Square Garden, Newark'taki Prudential Center, Brooklyn'deki Barclays Center ve Long Island'daki UBS Arena'nın turnesine kapılarını kapattığını söyledi. Los Angeles'taki Intuit Dome, Kia Forum ve Crypto.com Arena ile San Francisco'daki Chase Center ve Seattle'daki Climate Pledge Arena da aynı listede yer aldı. Rapçi, süreci şu sözlerle anlattı:

'Eylül ortasında bu arenalardan yıl sonuna kadar boş tarihler aldık. Ancak bunların Filistin yararına düzenlediğim konserler olduğunu öğrenince o tarihler bir anda masadan kalktı. Kapılar kapandı. Görüşmeler birbirinden farklıydı ama sonuç aynıydı. Bu şovların bu mekanlarda yapılmasına izin verilmeyecekti.'

Macklemore, 20 yılı aşkın turne kariyerinde daha önce hiç böyle bir şey yaşamadığını da ekledi. Madison Square Garden Entertainment sözcüsü ise TMZ'ye yaptığı açıklamada kararın siyasi olmadığını savundu:

'Dünyanın en yoğun mekanlarından bazılarına sahibiz ve müsaitlik çok sınırlı. Üstelik o bir arena seviyesi sanatçı değil.'

Macklemore eylül ayında Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılmıştı.

Macklemore eylül ayında Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılmıştı.

Macklemore'un adı eylül ayında da gündeme gelmişti. Rapçi, New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda verilen konserlerde Filistin lehine konuşmalar yapmış, ardından Ed Sheeran'ın Loop Turnesi'nin ABD ayağındaki kalan tarihlerden çıkarılmıştı. Macklemore, Sheeran'ın kalan 10 ABD konserinin sekizinde sahne alacaktı. İsrailli-Amerikan Konseyi de rapçinin turneden çıkarılması için imza kampanyası başlatmıştı.

Turne cephesinden yapılan açıklamada karar şu sözlerle duyuruldu:

'Loop Turnesi'nin ABD ayağındaki kalan tarihlerle ilgili mekanlar tarafından, Macklemore'un programda olduğu bir konserin yapılmasına izin verilmeyeceği bildirildi. Bu durum turnenin iptaline ve yüz binlerce hayranın etkilenmesine yol açacaktı.'

Macklemore da o dönem Instagram'dan, New England Patriots sahibi Robert Kraft'ın kendi stadyumunda sahne almasına izin vermeyeceğini Ed Sheeran'ın kendisine ilettiğini öne sürmüştü.

Macklemore'un adını verdiği arenalardan biri de Seattle'daki Climate Pledge Arena.

Macklemore'un adını verdiği arenalardan biri de Seattle'daki Climate Pledge Arena.

Macklemore'un 'Free Palestine' turnesi geçen ay Dublin, Paris ve Londra'da verilen ve biletleri tükenen üç konserle başlamıştı. Rapçi açıklamasında son üç yılda yaşadıklarına da değinerek, baskının sanatçıları susturmak için kullanılan bir yöntem olduğunu savundu:

'Yaşadığım yıldırma, manipülasyon ve bastırma, güçlülerin eğlence dünyasındaki isimleri sessiz tutma yöntemlerinin bir parçası. Bu onların ana taktiği. Sus ve işine bak, yoksa cezalandırılırsın. İfade özgürlüğüyle gurur duyan bir ülkede yaşıyoruz. Yine de bir avuç milyarderin hangi davaların kabul edilebilir, hangi seslerin hoş karşılanır, hangi insan hayatlarının savunmaya değer olduğuna karar verebildiği bir noktaya geldik.'

Macklemore, yeni konserler için de kararlı olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

'Filistin için daha fazla gösteri olacak. Diğer sanatçılar ve organizatörlerle çalışmaya, Avrupa'da bıraktığımız yerden devam etmeye devam edeceğiz. Muhtemelen o işi en başta olması gerektiği yere, dışarıya taşıyacağız. Kendi sahnelerimizi kuracağız. Arenalar onların olabilir ama onları dolduran insanlar onların değil.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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