Marco Rubio Kimdir? Donald Trump'ın Dışişleri Başkanlığına Aday Gösterdiği Marco Rubio'nun Siyasi Kariyeri

Uzun zamandır Florida Senatörlüğü yapan Rubio, geçmişte Rusya'ya ilişkin sert ifadeler kullanmıştı. Bu da Trump'ın dış politikada 'Ukrayna'da savaşı bitirmeyi vadeden' planlarına uygun bir hamle gibi görünüyor. Bunun dışında Marco Rubio'nun geçmiş dönemlerde İran ve Çin hakkında yaptığı açıklamalar ve İsrail'e verdiği destek yeniden akıllara geliyor.

Haliyle Rubio, ABD - Çin rekabeti ve Orta Doğu'daki kriz konusunda da kritik isimlerden biri olacağını hissettiriyor.