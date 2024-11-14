Marco Rubio Kimdir? Donald Trump'ın Dışişleri Başkanlığına Aday Gösterdiği Marco Rubio'nun Siyasi Kariyeri
Marco Rubio Kimdir? Donald Trump'ın Dışişleri Başkanlığına Aday Gösterdiği Marco Rubio'nun Siyasi Kariyeri
Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinin ardından Donald Trump, Beyaz Saray'a dönmeye hazırlanıyor. Bu sırada Trump'ın yeni kabinesinde kimlerin yer alacağı merak ediliyor. Özellikle Trump'un dış politika ve ulusal güvenlik konularında seçimlerine ilişkin çeşitli tahminler de bulunuyor. Florida Senatörü Marco Rubio ise Trump'ın dışişleri bakanı adayı gibi görünüyor. Peki, Marco Rubio kimdir?
İşte, detaylar...
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Marco Rubio Kimdir?
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Marco Rubio'nun Siyasi Kariyeri
Donald Trump'ın dışişleri bakanı adayı Marco Rubio
İlk kez New York Times gazetesinde yer alan haber ile Donald Trump'a yakın kaynaklara dayandırılan bilgi, Senatör Rubio'nun yeni kabineye dışişleri bakanı olarak atanacağına işaret etti.
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