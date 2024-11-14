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Marco Rubio Kimdir? Donald Trump'ın Dışişleri Başkanlığına Aday Gösterdiği Marco Rubio'nun Siyasi Kariyeri

Marco Rubio Kimdir? Donald Trump'ın Dışişleri Başkanlığına Aday Gösterdiği Marco Rubio'nun Siyasi Kariyeri

Donald Trump abd seçimleri
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
14.11.2024 - 09:08

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinin ardından Donald Trump, Beyaz Saray'a dönmeye hazırlanıyor. Bu sırada Trump'ın yeni kabinesinde kimlerin yer alacağı merak ediliyor. Özellikle Trump'un dış politika ve ulusal güvenlik konularında seçimlerine ilişkin çeşitli tahminler de bulunuyor. Florida Senatörü Marco Rubio ise Trump'ın dışişleri bakanı adayı gibi görünüyor. Peki, Marco Rubio kimdir? 

İşte, detaylar...

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Marco Rubio Kimdir?

Marco Rubio Kimdir?

Marco Rubio, 28 Mayıs 1971'de Florida eyaletinin Miami kentinde dünyaya geldi. Rubio'nun ailesi 1956 yılında Fidel Castro'nun başa geçmesinden önce Küba'dan Amerika'ya göç etti. Aile 1975 yılında ABD vatandaşı oldu. 

Miami'de büyüyen Rubio, 1993 yılında Florida Üniversitesi'nden mezun oldu. 1996 yılında ise Miami Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden derece ile mezun oldu.

Marco Rubio'nun Siyasi Kariyeri

Marco Rubio'nun Siyasi Kariyeri

Marco Rubio, ilk kez siyaset sahnesine 1999 yılında atıldı. Florida eyalet meclisine girdi. 2006 yılında eyalet meclisine başkan olarak seçildi ve 2008 yılında Florida eyalet meclisinden ayrıldı. 

2010 yılında ABD Senatosu'nda yerini alan Rubio, 13 Nisan 2015 tarihinde 2016 yılında gerçekleşen Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerine adaylığını koydu. Cumhuriyetçi Parti adayları arasında yer alan Rubio, Florida eyaletindeki ön seçimlerde kaybedince, 15 Mart 2016 tarihinde adaylık yarışından ayrıldığını duyurdu. Adaylık yarışında Trump'un Rubio'yu 'Küçük Marco' sözleri ile küçümsemesi ikilinin arasını açtı. 

Donald Trump'un 2016 yılındaki zaferinin ardından barışan iki siyasetçi, gayri resmi olarak danışmanlık bağı da kurdu. Trump'ın önceki başkanlık döneminde gayri resmi dış politika danışmanı olarak görev yapan Rubio, 2020 yılındaki Trump ve Biden yarışında da desteklerini esirgemedi.

Donald Trump'ın dışişleri bakanı adayı Marco Rubio

Donald Trump'ın dışişleri bakanı adayı Marco Rubio

Uzun bir süredir Florida Senatörü olarak görev yapan Marco Rubio, şimdi de Trump'ın dış işleri başkanı adayı. Trump, Perşembe günü sosyal medya üzerinden resmen Rubio'yu aday göstereceğini duyurdu. 

Rubio'nun resmen aday olması durumunda ise Senato'dan onay alması gerekecek.

İlk kez New York Times gazetesinde yer alan haber ile Donald Trump'a yakın kaynaklara dayandırılan bilgi, Senatör Rubio'nun yeni kabineye dışişleri bakanı olarak atanacağına işaret etti.

İlk kez New York Times gazetesinde yer alan haber ile Donald Trump'a yakın kaynaklara dayandırılan bilgi, Senatör Rubio'nun yeni kabineye dışişleri bakanı olarak atanacağına işaret etti.

Uzun zamandır Florida Senatörlüğü yapan Rubio, geçmişte Rusya'ya ilişkin sert ifadeler kullanmıştı. Bu da Trump'ın dış politikada 'Ukrayna'da savaşı bitirmeyi vadeden' planlarına uygun bir hamle gibi görünüyor. Bunun dışında Marco Rubio'nun geçmiş dönemlerde İran ve Çin hakkında yaptığı açıklamalar ve İsrail'e verdiği destek yeniden akıllara geliyor. 

Haliyle Rubio, ABD - Çin rekabeti ve Orta Doğu'daki kriz konusunda da kritik isimlerden biri olacağını hissettiriyor.

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