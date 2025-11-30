Kasım İndirimlerinin Son Haftasında Sepetleri Dolduran Ürünler
Herkesin gözdesi olan bu haftanın çok satan ürünlerini sizin için bir araya getirdik! Yves Saint Laurent parfümlerden Stanley termoslara kadar pek çok farklı kategoride en çok satılan ürünler aşağıda sizi bekliyor. Gelin, bu hafta neler favori olmuş birlikte göz atalım!
Bu içerik 30.11.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Tüylerini sürekli almaktan sıkılan herkesin bu hafta favorisi olan Braun IPL Silk·expert Pro 5, evde tüy alma rutinini ciddi anlamda kolaylaştıran bir cihaz.
Tefal Ingenio 3 Parça Tava Seti, hem pratik kullanımı hem de çıkarılabilir kulp tasarımıyla mutfakta yer açmak isteyenler için oldukça ideal bir seçenek.
3 tekerlekli çocuk scooter, hem güvenli yapısıyla hem de uzun süre kullanılabilen tasarımıyla küçük çocuklar için harika bir ürün.
LEGO Speed Champions 2023 McLaren Formula 1 Yarış Arabası Seti, haftanın çok satanları arasında yerini almış!
Georgi Gospodinov’un Bahçıvan ve Ölüm adlı romanı, yaşamın geçiciliğini, hafızayı ve insanın zamana karşı direnişini derin bir ustalıkla anlatıyor.
Bu hafta herkesin favorisi olan Paco Rabanne Invictus Victory Elixir Parfüm, güçlü ve kalıcı kokusuyla dikkat çekiyor.
Kahve Dünyası’nın “2. ürün 1 TL” fırsatında bugün son gün! Bu kampanyayı kaçırmadan siz de göz atın.
Yataş Holly Wellsoft Çift Kişilik Battaniye, her dolapta olması gereken konforlu parçalardan biri!
Bu hafta çok satanlar arasına giren Whey Protein, hızlı sindirimi ve yüksek biyoyararlılığı sayesinde spor rutinine güzel bir destek arayanların favorisi olmuş gibi görünüyor.
Her dolapta bulunması gereken PAEN Basic 5'li Regular Fit T-shirt, rahat kesimi ve sade tasarımıyla günlük kombinlerin vazgeçilmezi olmuş!
Stanley AeroLight™ Transit Mug, pembe rengiyle bu hafta herkesin ilgisini çekmeyi başaran hafif ve pratik bir termos olmuş.
Tokalı Uzun Kollu Bluz, ister ofiste yoğun bir güne hazırlanırken ister arkadaşlarla kahve molasına çıkarken, her kombinin havasını anında yükselten o kurtarıcı parçalardan biri!
L'Oréal Paris CILGINKASIM500 koduyla 1500 TL'ye 500 TL indirim!
Yves Saint Laurent parfümlerde bu hafta %40'a varan indirim fırsatı sepetleri doldurdu!
