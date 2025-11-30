onedio
Kasım İndirimlerinin Son Haftasında Sepetleri Dolduran Ürünler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
30.11.2025 - 13:09

Herkesin gözdesi olan bu haftanın çok satan ürünlerini sizin için bir araya getirdik! Yves Saint Laurent parfümlerden Stanley termoslara kadar pek çok farklı kategoride en çok satılan ürünler aşağıda sizi bekliyor. Gelin, bu hafta neler favori olmuş birlikte göz atalım!

Bu içerik 30.11.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Tüylerini sürekli almaktan sıkılan herkesin bu hafta favorisi olan Braun IPL Silk·expert Pro 5, evde tüy alma rutinini ciddi anlamda kolaylaştıran bir cihaz.

Düzenli kullanımda uzun süreli pürüzsüzlük sağladığı için hem zaman kazandırıyor hem de salon randevusu derdini ortadan kaldırıyor.

Linki burada

Tefal Ingenio 3 Parça Tava Seti, hem pratik kullanımı hem de çıkarılabilir kulp tasarımıyla mutfakta yer açmak isteyenler için oldukça ideal bir seçenek.

Haftanın çok satanları arasında yerini alan bu sete mutlaka göz atmalısınız!

Linki burada

3 tekerlekli çocuk scooter, hem güvenli yapısıyla hem de uzun süre kullanılabilen tasarımıyla küçük çocuklar için harika bir ürün.

Oturma kısmının ayarlanabilir olması sayesinde minikler önce dengeyi oturarak öğreniyor, ardından kolayca scooter moduna geçerek keyifle kullanmaya devam edebiliyor.

Bugün %15 indirimde

Linki burada

LEGO Speed Champions 2023 McLaren Formula 1 Yarış Arabası Seti, haftanın çok satanları arasında yerini almış!

9 yaş ve üzeri çocuklar için doğum günü hediyesi olarak değerlendirebilirsiniz.

Bugün %10 indirimde.

Linki burada

Georgi Gospodinov’un Bahçıvan ve Ölüm adlı romanı, yaşamın geçiciliğini, hafızayı ve insanın zamana karşı direnişini derin bir ustalıkla anlatıyor.

Ölümün kaçınılmazlığıyla yüzleşirken, bir yandan da hayatın küçük anlarındaki güzelliği fark ettiren bu eser, Gospodinov’un şiirsel diliyle okuyucuyu derinden etkiliyor. Yazar, bahçıvan metaforu üzerinden yaşamı bir bahçe gibi ele alıyor: bakımı, sabrı ve kaçınılmaz soluşuyla birlikte.

Kitap burada

Bu hafta herkesin favorisi olan Paco Rabanne Invictus Victory Elixir Parfüm, güçlü ve kalıcı kokusuyla dikkat çekiyor.

Hem günlük kullanımda hem de özel davetlerde enerjik ve çekici bir iz bırakmak isteyenler için ideal bir seçim. 

Linki burada

Kahve Dünyası’nın “2. ürün 1 TL” fırsatında bugün son gün! Bu kampanyayı kaçırmadan siz de göz atın.

Kahve Dünyası Çekirdek Espresso 1000 gr, evde kahve keyfini arttırmak isteyenlerin bu hafta favorisi olmuş!

İndirimli fiyatı 605,00 TL.

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Yataş Holly Wellsoft Çift Kişilik Battaniye, her dolapta olması gereken konforlu parçalardan biri!

%100 polyester “wellsoft” kumaşı sayesinde sıcak tutuyor ve 200 × 220 cm boyutuyla çift kişilik yataklar için ideal. Yumuşacık dokusu ve geniş ölçüsüyle bu kışın favorisi olabilir.

Sepete özel fiyatı 637,41 TL.

Linki burada

Bu hafta çok satanlar arasına giren Whey Protein, hızlı sindirimi ve yüksek biyoyararlılığı sayesinde spor rutinine güzel bir destek arayanların favorisi olmuş gibi görünüyor.

Üstelik içine eklenen sindirim enzimleri sayesinde midede ağırlık yapmadan daha rahat emiliyor.

Linki burada

Her dolapta bulunması gereken PAEN Basic 5'li Regular Fit T-shirt, rahat kesimi ve sade tasarımıyla günlük kombinlerin vazgeçilmezi olmuş!

Bugün %53 indirim oranıyla 999.00 TL

Linki burada

Stanley AeroLight™ Transit Mug, pembe rengiyle bu hafta herkesin ilgisini çekmeyi başaran hafif ve pratik bir termos olmuş.

AeroLight teknolojisi sayesinde neredeyse ağırlık hissi vermeden taşınıyor, vakumlu çift duvar yalıtımı içeceğini uzun süre sıcak ya da soğuk tutuyor.

%25 indirim fırsatıyla fiyatı  1.461,75 TL.

Linki burada

Tokalı Uzun Kollu Bluz, ister ofiste yoğun bir güne hazırlanırken ister arkadaşlarla kahve molasına çıkarken, her kombinin havasını anında yükselten o kurtarıcı parçalardan biri!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

L'Oréal Paris CILGINKASIM500 koduyla 1500 TL'ye 500 TL indirim!

L'Oréal Paris CILGINKASIM500 koduyla 1500 TL'ye 500 TL indirim!

L'Oréal Paris Telescopic Uzun Görünüm Veren Maskara, kirpiklerini kökten uca doğru uzatmaya yardımcı olan şahane bir maskara.

Linki burada

Yves Saint Laurent parfümlerde bu hafta %40'a varan indirim fırsatı sepetleri doldurdu!

Yves Saint Laurent Libre EDP 30 ml indirimli fiyatıyla 2.159,10 TL

Linki burada

