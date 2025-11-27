onedio
Gülümseten Kasım Fırsatları Bitmeden Sepete Eklemeniz Gereken Yılın En Düşük Fiyatlı Ürünleri

etiket Gülümseten Kasım Fırsatları Bitmeden Sepete Eklemeniz Gereken Yılın En Düşük Fiyatlı Ürünleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
27.11.2025 - 14:55

Kasım ayının sonlarına yaklaşırken, yılın en düşük fiyatlı ürünlerini sizler için bir araya getirdik. Koltuk Yıkama Makinesi'nden Calvin Klein parfümlerine, Apple Watch SE Akıllı Saat'ten Stanley termoslara kadar geniş bir yelpazede, evinizin ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz bu ürünlerin cazip fiyatlarını kaçırmamalısınız. Bu fırsatlar, sizi gülümsetecek ve cebinizi rahatlatacak. 

Bu içerik 27.11.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Razer Blackshark V2 Espor Oyun Kulaklığı, yılın en düşük fiyatlarıyla oyun tutkunlarının beğenisine sunuluyor.

50 mm sürücülü kablolu yapısıyla güçlü ses deneyimi sağlayan bu kulaklık, uzun oyun seanslarında rahat kullanım ve net ses ile stratejik avantaj sunuyor. Hem şık tasarımı hem de yüksek performansıyla oyun keyfini bir üst seviyeye taşımak isteyenler için ideal bir seçenek.

Linki burada

Bissell Little Green Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi, temizlikte profesyonel sonuç isteyenler için harika bir seçenek!

Zorlu lekeleri derinlemesine temizleyip kumaşları tazeleyen bu kompakt makine, özellikle evcil hayvan sahiplerinin kurtarıcısı olabilir.

%49 indirimde!

Linki burada

Calvin Klein Eternity Moment Kadın Parfümü, zarif ve kalıcı kokusuyla bu kış favoriniz olmaya aday.

Ferah ve çiçeksi notalarıyla hem günlük kullanımda hem de özel anlarda kendinizi özel hissettiren bu parfüm, şık tasarımıyla da odanızda güzel bir detay yaratıyor. 

%39 indirimde!

Linki burada

Apple Watch SE Akıllı Saat, şık tasarımı ve gece yarısı spor kordonu ile birlikte fitness ve uyku takibini pratik bir şekilde yapmanı sağlıyor.

Gün boyu aktivite takibi, kalp atış hızı ölçümü ve uykunu analiz etme özellikleriyle hem sağlığını kontrol altında tutabilir hem de modern ve şık bir aksesuar olarak kullanabilirsin.

%14 indirimde.

Linki burada

Stanley Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos, yolda maceralarınızı ya da keşiflerinizi daha keyifli hale getirmek için tasarlanmış.

Çift duvarlı vakum izolasyonu sayesinde içeceklerinizi 18 saate kadar soğuk ve 2,5 güne kadar sıcak tutar. Dayanıklı yapısı ve kullanışlı tasarımıyla, bu termos her koşulda yanınızda olmayı vaat ediyor.

Şuanda %9 indirimde!

Linki burada

CAMPER Pelotas Soller Yürüyüş Ayakkabısı, hem konforu hem de şık tasarımıyla günlük kombinlerin yeni favorisi olmaya aday.

Kadınlar için özel tasarlanmış bu model, yürüyüşlerde rahat adımlar atmanızı sağlarken, spor şıklığıyla kıyafetlerinizi tamamlayacak pratik bir model.

%27 indirimde

Linki burada

Casio Erkek Saati, dayanıklı ve klasik bir model arayanlar için tam bir fiyat performans ürünü.

Dayanıklı yapısı ve klasik çizgisiyle hem günlük stile hem ofis kombinlerine kolayca uyum sağlayan şık bir seçenek. Uygun fiyatıyla da bütçe dostu bir alternatif arayanlar için oldukça ideal.

%24 indirimde!

Linki burada

Seyahate çıkmayı planlıyorsan, Anthony Jackson Ultra Hafif ABS Valiz tam sana göre!

Hem ultra hafif yapısı hem de dayanıklı ABS malzemesiyle bagaj taşımayı kolaylaştırıyor, kabin boyu sayesinde uçakta da rahatlıkla yanına alabiliyorsun. Üstelik şu aralar uygun fiyatlarla sunuluyor.%19 indirimde!

Linki burada

Fantastik severlerin gözdesi haline gelen "Güneşsiz 2: Gölgelerin Kralı" şimdi en uygun fiyatıyla sunuluyor!

Sürükleyici kurgusu, karanlık atmosferi ve unutulmaz karakterleriyle okurları bambaşka bir dünyanın kapısından içeri davet eden seri, ilk kitabın bıraktığı yerden heyecanı katlayarak devam ediyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Klasik tarzdan vazgeçemeyenler için; Casio Standart Erkek Kol Saati

Minimal detayları sayesinde tarzına zarif bir dokunuş katan bu saat, dayanıklılığı ve sade şıklığı bir arada arayan erkekler için ideal.

%10 indirimde!

Linki burada

Günlük saç bakımını pratik ve profesyonel bir deneyime dönüştürmek isteyenler için kesinlikle göz atılması gereken bir model.

Xiaomi Mi Ionic H300 EU Saç Kurutma Makinesi, şık tasarımı ve güçlü performansıyla dikkat çekiyor. İyonik teknolojisi sayesinde saçlarını hızlıca kuruturken elektriklenmeyi önlüyor, hafif ve kompakt yapısı ise kullanımını oldukça rahat hâle getiriyor. 

%21 indirimde!

Linki burada

