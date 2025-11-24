onedio
Efsane Cuma Başladı! Yılda Bir Kez Gelen Net İndirimlerde Öne Çıkan Fırsatlar

etiket Efsane Cuma Başladı! Yılda Bir Kez Gelen Net İndirimlerde Öne Çıkan Fırsatlar

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
24.11.2025 - 15:31

Efsane Cuma indirimleri başladı! Bu büyük indirim fırsatı, yalnızca yılda bir kez karşınıza çıkıyor. 24 ve 28 Kasım tarihleri arasında sürecek bu özel indirim döneminde, küçük ev aletlerinden televizyonlara, spor ayakkabılardan kozmetik ürünlerine kadar birçok kategorideki ürünlerde büyük fırsatlar sizleri bekliyor. İhtiyaçlarınızı karşılamak ve eksiklerinizi tamamlamak için bu eşsiz indirimleri kaçırmayın.

Bu içerik 24.11.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Huawei’den Samsung’a, 5000 TL altı akıllı saatlerde kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor.

Ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Hepsiburada satıcılı parfümlerde kampanya fırsatı: Sepette net %50 indirim ve ek olarak 1000 TL kupon avantajı!

Versace'den Calvin Klein'e kadar birçok sevilen markada indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Yapı market ürünlerinde tüm indirimlere ek olarak sepette net %15 ve %20’ye varan ekstra indirim fırsatını yakalayın.

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Efsane Cuma indirimlerinin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Onvo’dan Samsung’a, Efsane Kasım’a özel televizyonlarda sepette %5 net indirim fırsatını kaçırmayın!

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Buharlı temizlik makinelerinden kahve makinelerine, Efsane Kasım’a özel küçük ev aletlerinde sepette %10 indirim fırsatını yakalayın!

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Bilgisayar arayışındaysanız, Lenovo sizin için harika bir seçenek; üstelik Lenovo seçili ürünlerde 1500 TL’ye varan indirim fırsatını kaçırmayın!

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Adidas, Puma, Hummel ve Vans gibi sevilen markaların spor ve outdoor ürünlerinde uygulanan indirimlerin üzerine, sepette ekstra %15 indirim fırsatıyla alışverişinizi daha da kazançlı hale getirin!

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Kozmetik ve parfüm ürünlerinde, 1200 TL ve üzeri alışverişlerde 300 TL indirim fırsatını kaçırmayın!

Ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Efsane Cuma indirimlerinin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

U.S. Polo Assn. moda ürünlerinde sepette net %15 indirim fırsatını kaçırmayın!

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Efsane Cuma indirimlerinin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Kış kapıyı çalarken, Hepsiburada satıcılı Cat ve Harley Davidson ürünlerinde fırsatları yakalayın ve hem şık hem fonksiyonel parçaları avantajlı fiyatlarla edinin!

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
