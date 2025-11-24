Efsane Cuma Başladı! Yılda Bir Kez Gelen Net İndirimlerde Öne Çıkan Fırsatlar
Efsane Cuma indirimleri başladı! Bu büyük indirim fırsatı, yalnızca yılda bir kez karşınıza çıkıyor. 24 ve 28 Kasım tarihleri arasında sürecek bu özel indirim döneminde, küçük ev aletlerinden televizyonlara, spor ayakkabılardan kozmetik ürünlerine kadar birçok kategorideki ürünlerde büyük fırsatlar sizleri bekliyor. İhtiyaçlarınızı karşılamak ve eksiklerinizi tamamlamak için bu eşsiz indirimleri kaçırmayın.
Bu içerik 24.11.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Huawei’den Samsung’a, 5000 TL altı akıllı saatlerde kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor.
Hepsiburada satıcılı parfümlerde kampanya fırsatı: Sepette net %50 indirim ve ek olarak 1000 TL kupon avantajı!
Yapı market ürünlerinde tüm indirimlere ek olarak sepette net %15 ve %20’ye varan ekstra indirim fırsatını yakalayın.
Onvo’dan Samsung’a, Efsane Kasım’a özel televizyonlarda sepette %5 net indirim fırsatını kaçırmayın!
Buharlı temizlik makinelerinden kahve makinelerine, Efsane Kasım’a özel küçük ev aletlerinde sepette %10 indirim fırsatını yakalayın!
Bilgisayar arayışındaysanız, Lenovo sizin için harika bir seçenek; üstelik Lenovo seçili ürünlerde 1500 TL’ye varan indirim fırsatını kaçırmayın!
Adidas, Puma, Hummel ve Vans gibi sevilen markaların spor ve outdoor ürünlerinde uygulanan indirimlerin üzerine, sepette ekstra %15 indirim fırsatıyla alışverişinizi daha da kazançlı hale getirin!
Kozmetik ve parfüm ürünlerinde, 1200 TL ve üzeri alışverişlerde 300 TL indirim fırsatını kaçırmayın!
U.S. Polo Assn. moda ürünlerinde sepette net %15 indirim fırsatını kaçırmayın!
Kış kapıyı çalarken, Hepsiburada satıcılı Cat ve Harley Davidson ürünlerinde fırsatları yakalayın ve hem şık hem fonksiyonel parçaları avantajlı fiyatlarla edinin!
