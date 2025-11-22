onedio
etiket Kasım Ayı Bitmeden Okuma Listenize Eklemeniz Gereken 10 Kitap

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
22.11.2025 - 12:57 Son Güncelleme: 22.11.2025 - 13:07

Kasım ayı boyunca keyifli okuma saatleri geçirmeniz için farklı türlerden birçok kitap önerisini bir araya getirdik. Fantastik dünyaların büyüleyici hikayelerinden, psikolojik analizlerin derinliklerine kadar geniş bir yelpazede seçkin eserler sizleri bekliyor. Bu özenle seçilmiş kitaplar, okuma listelerinizi zenginleştirecek ve edebiyat dünyasında yeni keşifler yapmanıza olanak sağlayacak.

Yasmin Zaher’in Bozuk Para adlı romanı, insan ilişkilerinin görünmeyen çatlaklarını ve duyguların keskin köşelerini ince bir dille anlatan çarpıcı bir hikâye.

Yasmin Zaher’in Bozuk Para adlı romanı, insan ilişkilerinin görünmeyen çatlaklarını ve duyguların keskin köşelerini ince bir dille anlatan çarpıcı bir hikâye.

Zaher, para, güç, sevgi ve aidiyet gibi kavramların insanlar üzerinde nasıl bir baskı oluşturduğunu yalın ama etkileyici bir dille işliyor.

İki Yol Kitabı, New York Times Bestseller listesine girerek geniş bir okur kitlesinin ilgisini çeken, hayatın dönüm noktalarına odaklanan duygusal ve düşündürücü bir roman.

İki Yol Kitabı, New York Times Bestseller listesine girerek geniş bir okur kitlesinin ilgisini çeken, hayatın dönüm noktalarına odaklanan duygusal ve düşündürücü bir roman.

Hikâye, bir karakterin tek bir anda verdiği kararın bir kapıdan içeri adım atmak ya da başka yöne sapmak gibi küçük görünen bir seçimin tüm hayatının akışını nasıl değiştirebileceğini gösteriyor. Kitap boyunca, aynı kişinin iki farklı olası yaşamı paralel bir şekilde anlatılıyor; sevgiler, kayıplar, başarılar ve pişmanlıklar iki ayrı yolun içinde farklı şekillerde karşımıza çıkıyor.

Duygular Üzerinden İnsanlık Tarihi kitabı, insanoğlunun duygularla kurduğu ilişkiyi tarih boyunca izleyen etkileyici ve merak uyandırıcı bir anlatı.

Duygular Üzerinden İnsanlık Tarihi kitabı, insanoğlunun duygularla kurduğu ilişkiyi tarih boyunca izleyen etkileyici ve merak uyandırıcı bir anlatı.

Kitap, “insan duyguları her zaman bugünkü gibi miydi?” sorusundan yola çıkarak; antik çağlardan Orta Çağ’a, modern bilimden günümüz toplumuna kadar duyguların nasıl değiştiğini, nasıl şekillendirildiğini ve hatta nasıl yönetildiğini ele alıyor.

Hamamböceğine Dokunmak: Özgür Olduğunu Henüz Bilmeyenler İçin Bir Kitap

Hamamböceğine Dokunmak: Özgür Olduğunu Henüz Bilmeyenler İçin Bir Kitap

İnsanın kendi zihniyle, korkularıyla ve alışkanlıklarıyla kurduğu görünmez bağları sorgulatan, farkındalık dolu bir kişisel dönüşüm kitabı.

Matt Haig’in Radley Ailesi romanı, sıradışı bir aile hikâyesini hem eğlenceli hem de dokunaklı bir dille anlatan, sürükleyici bir kitap.

Matt Haig’in Radley Ailesi romanı, sıradışı bir aile hikâyesini hem eğlenceli hem de dokunaklı bir dille anlatan, sürükleyici bir kitap.

Yıllardır kendi vampir doğalarını bastırarak “normal” bir hayat sürmeye çalışsalar da, bir gece yaşanan beklenmedik bir olay tüm dengelerini değiştirir.

Okuyucu yorumu;

Yazarın hangi kitabını okuduysam kendimi sanki sürükleyici bir filmin içinde gibi hissediyorum. Bu kitabı okurken de soğuk bir kış gününde ailemle ‘hadi fantastik bir şeyler izleyelim’ demiş de televizyonun karşısında bulmuşum gibi oldu. Yine muhteşem bir kitap çıkarmış yazar. 5/5 verilir.

Prens, iktidarın nasıl elde edileceğini, korunacağını ve yönetileceğini pragmatik bir bakış açısıyla ele alıyor.

Prens, iktidarın nasıl elde edileceğini, korunacağını ve yönetileceğini pragmatik bir bakış açısıyla ele alıyor.

Machiavelli, özellikle liderlerin hem ahlaki hem de stratejik kararlar alırken karşılaşabilecekleri zorlukları, fırsatları ve riskleri açıklıyor. Üslubu doğrudan ve çarpıcı; okuyucuya, “iyi bir lider olmak için ne gerekir?” sorusunu sorgulatıyor.

Okuyucu yorumu;

Machiavelli, gerçekten her insanın okuması gereken ve her türlü işte uymanız gerekecek kuralları derlemiş. Tarihsel örneklerle ispatlarda bulunarak 'Prens' kitabını yazmış. Bize de okumak düştü.

Hoşnutsuz, modern hayatın içten içe kemirdiği ruhlara ve görünmeyen yorgunluklara dair yazılmış, sarsıcı ama bir o kadar da eğlenceli bir roman.

Hoşnutsuz, modern hayatın içten içe kemirdiği ruhlara ve görünmeyen yorgunluklara dair yazılmış, sarsıcı ama bir o kadar da eğlenceli bir roman.

Beatriz Serrano, başarı, yalnızlık ve aidiyet gibi kavramları ince bir mizahla sorgularken, okuru kendi hoşnutsuzluklarıyla yüzleşmeye davet ediyor.

Okuyucu yorumu;

Eğlenceli ve güzel vakit geçirmelik hızlı akan bir kitap. Okurken çokça kahkaha attım.

İnsanlık İçin Yapay Zekâ, yapay zekânın sunduğu fırsatları ve beraberinde getirdiği riskleri mercek altına alan önemli bir kitap.

İnsanlık İçin Yapay Zekâ, yapay zekânın sunduğu fırsatları ve beraberinde getirdiği riskleri mercek altına alan önemli bir kitap.

Kitap, insanlığın geleceğini şekillendirecek bu teknolojiyi anlamak için temel soruları gündeme getiriyor: Yapay zekâ gerçekten hayatımızı kolaylaştıracak mı, yoksa kontrol edilemeyen bir güç mü olacak? Yazar, teknolojinin potansiyel faydalarını ve tehlikelerini dengeli bir şekilde ele alırken, okura derinlemesine bir bakış sunuyor.

Rama’yla Buluşma, devasa ve gizemli bir uzay aracının Dünya’ya yaklaşmasıyla başlayan heyecan verici bir hikâyeyi konu alıyor.

Rama’yla Buluşma, devasa ve gizemli bir uzay aracının Dünya’ya yaklaşmasıyla başlayan heyecan verici bir hikâyeyi konu alıyor.

Kitap, insanlığın bu bilinmeyen varlıkla ilk teması sırasında yaşadığı merak, korku ve hayranlığı derinlemesine ele alıyor.

Kaygı Döngüsünü Kırmak

Kaygı Döngüsünü Kırmak

Stres, kaygı ve takıntılı düşüncelerin insan yaşamını nasıl etkilediğini anlamak ve bunlarla başa çıkmak isteyenler için rehber niteliğinde bir eser.

Okuyucu yorumu;

Kaygıyı ve bunun bir alışkanlık döngüsü olduğunu ve neler yapılması gerektiği gayet güzel anlatılmış ancak bununla sınırlı kalınmamış. Bilimsel bilgiler ve araştırmaların anlatılması kitaba değer katmış. Çeviriyi beğendim. Kitap kalitesini hissettiriyor.

