''Boran Ayağa Kalktı!'' Uzak Şehir 38. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
18.11.2025 - 19:46

Uzak Şehir” dizisinin 38. bölümünde giyilen kıyafetleri merak edenler burada mı?  Dizi karakterlerinin tarzını yakından takip eden ve kendi stilinde yansıtmak isteyenler için, bu bölümdeki kıyafetleri ve benzerlerini bir araya getirdik. Hadi, vakit kaybetmeden sahnelere ve kombin detaylarına geçelim!

Bu içerik 18.11.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Zerrin’in bu sahnedeki yalnızlığını hepimiz iliklerimize kadar hissederken, doğrusu üzerindeki elbise de gözümüzden kaçmadı. O şık elbise Mybestfriends markasına ait.

Elbisenin stokları tükenmiş ama merak etmeyin; sizin için aynı havayı taşıyan, oldukça benzer bir model bulduk!

Linki burada

Alya’nın bu sahnedeki o şık triko hırkası Academia markasından!

Hırkayı buradan bulabilirsiniz.

Alya’nın hepimizi derinden etkileyen son sahnede giydiği fermuarlı triko ve altına kombinlediği o şık pantolon Beymen Collection’dan!

Lacivert Fermuarlı Ribli Triko burada

Fermuarlı ribli triko kazağın benzeri ve daha uygun fiyatlısı burada!

Siyah Pili Detaylı Düz Paça Pantolon burada

Pili detaylı pantolonun benzerini ve daha uygun fiyatlısını sizin için bulduk!

Zerrin’in bu sahnedeki o şık kolsuz bluzu Koton markasından! Zarif duruşuna tam uyum sağlayan, sahnenin havasını güzelce tamamlayan bir parça olmuş.

Koton kolsuz sırt dekolteli degaje yaka bluzu buradan alabilirsiniz.

Güzel Nare’nin rengiyle ona inanılmaz yakışan kemerli elbisesi Mango’dan!

MANGO Kemerli örgü elbiseye buradan ulaşabilirsiniz.

Alya’nın bu kombinindeki ceketine biz gerçekten aşık olduk! Siz de beğendiyseniz, bu şık ceket Merve Çisko markasından.

Cekete buradan göz atabilirsiniz.

Bu ceketin benzerini ve daha uygun fiyatlısını sizin için bulduk!

