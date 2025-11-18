''Boran Ayağa Kalktı!'' Uzak Şehir 38. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler
“Uzak Şehir” dizisinin 38. bölümünde giyilen kıyafetleri merak edenler burada mı? Dizi karakterlerinin tarzını yakından takip eden ve kendi stilinde yansıtmak isteyenler için, bu bölümdeki kıyafetleri ve benzerlerini bir araya getirdik. Hadi, vakit kaybetmeden sahnelere ve kombin detaylarına geçelim!
Bu içerik 18.11.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Zerrin’in bu sahnedeki yalnızlığını hepimiz iliklerimize kadar hissederken, doğrusu üzerindeki elbise de gözümüzden kaçmadı. O şık elbise Mybestfriends markasına ait.
Alya’nın bu sahnedeki o şık triko hırkası Academia markasından!
Alya’nın hepimizi derinden etkileyen son sahnede giydiği fermuarlı triko ve altına kombinlediği o şık pantolon Beymen Collection’dan!
Zerrin’in bu sahnedeki o şık kolsuz bluzu Koton markasından! Zarif duruşuna tam uyum sağlayan, sahnenin havasını güzelce tamamlayan bir parça olmuş.
Güzel Nare’nin rengiyle ona inanılmaz yakışan kemerli elbisesi Mango’dan!
Alya’nın bu kombinindeki ceketine biz gerçekten aşık olduk! Siz de beğendiyseniz, bu şık ceket Merve Çisko markasından.
