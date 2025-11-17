Amazon Gülümseten Kasım Fırsatları'nda Öne Çıkan Sepet İndirimleri
Kasım ayının neşe veren fırsatlarıyla beraber, sepetinizdeki indirimler de başladı! Gıda, kişisel bakım, temizlik ve kozmetik gibi evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz bu fırsatlarla, uygun fiyatlar sizleri bekliyor. Bu cazip teklifleri kaçırmamak için hemen alışverişe başlayın!
Bu içerik 17.11.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Gıda ürünlerinde 4 al 3 öde fırsatı!
Kitaplarda 3 adet ve üzerine sepette %15 indirim!
L'oreal 750 TL'ye %25 indirim fırsatı!
Ev ve yaşam ürünlerinde sepette 750 TL'ye 100 TL indirim!
1500 TL sepete 300 TL anında indirim!
Kişisel bakım ürünlerinde 2.'ye %40 indirim!
1000 TL satın alın ve %25 indirimi yakalayın!
400 TL'ye 100 TL indirim fırsatına hemen göz atmalısınız!
VIP Ahmet ürünlerinde sepette %10 indirim!
Temizlik ürünlerinde 400TL'ye 50 TL indirim!
Seçili aksesuarlarda sepette 15% indirim!
