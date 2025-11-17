onedio
Amazon Gülümseten Kasım Fırsatları'nda Öne Çıkan Sepet İndirimleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
17.11.2025 - 15:25 Son Güncelleme: 17.11.2025 - 17:03

Kasım ayının neşe veren fırsatlarıyla beraber, sepetinizdeki indirimler de başladı! Gıda, kişisel bakım, temizlik ve kozmetik gibi evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz bu fırsatlarla, uygun fiyatlar sizleri bekliyor. Bu cazip teklifleri kaçırmamak için hemen alışverişe başlayın!

Bu içerik 17.11.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Gıda ürünlerinde 4 al 3 öde fırsatı!

Lipton’dan Fellas’a, Milka’dan Yayla’ya kadar pek çok sevilen markanın ürünlerini “4 al, 3 öde” fırsatıyla yakalamak için bu fırsatı kaçırmayın!

Kitaplarda 3 adet ve üzerine sepette %15 indirim!

Klasikleşmiş favorilerden çocuk kitaplarına kadar uzanan bu fırsatlar gerçekten kaçırılmamalı! Kampanya 28 Kasım'a kadar geçerli.

L'oreal 750 TL'ye %25 indirim fırsatı!

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde indirim fırsatlarını değerlendirerek eksiklerinizi uygun fiyatlarla tamamlayın. Kampanya 30 Kasım'a kadar geçerli.

Ev ve yaşam ürünlerinde sepette 750 TL'ye 100 TL indirim!

Nevresim takımlarından yastıklara, yumuşacık bornozlara kadar pek çok seçeneği kolayca bulabilirsiniz.

1500 TL sepete 300 TL anında indirim!

Kişisel bakım ve kozmetik ile sağlık, bakım ve temizlik ürünlerinde geçerli olan kampanya, 21 Kasım’a kadar 1.500 TL’lik alışverişe 300 TL anında indirim sağlıyor.

Kişisel bakım ürünlerinde 2.'ye %40 indirim!

Clarins, Cosmed, Matsu Professional, RoC ve Wella gibi sevilen markaların ürünlerinde geçerli kampanya 30 Kasım’a kadar devam ediyor.

1000 TL satın alın ve %25 indirimi yakalayın!

Cosrx, Mixsoon, Benton, Ariul, Some By Mi, Nuud, Aromatica ve daha birçok Kore markasında sepette indirim fırsatını kaçırmayın! Kampanya 30 Kasım’a kadar geçerli.

400 TL'ye 100 TL indirim fırsatına hemen göz atmalısınız!

CeraVe, Vichy, La Roche-Posay, Flormar ve daha pek çok markanın ürünleri indirimde! Fırsatı kaçırmamak için son gün 17 Kasım.

VIP Ahmet ürünlerinde sepette %10 indirim!

VIP Ahmet markasının ev ve yaşam ürünlerinde 28 Kasım'a kadar devam edecek sepette indirimleri burada.

Temizlik ürünlerinde 400TL'ye 50 TL indirim!

Sleepy'nin seçili pek çok temizlik ürününde 28 Kasım'a kadar sürecek indirimleri kaçırmayın.

Seçili aksesuarlarda sepette 15% indirim!

Premium elektronik markalarından video oyunları ve konsollara kadar pek çok kategoride indirimler 17 Kasım’a kadar devam ediyor.

