onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Giyim
, Kozmetik
, Ev Yaşam
Bugün İndirimde Neler Var? Penti İndiriminden Adidas Ürünlerine 17 Kasım 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Penti İndiriminden Adidas Ürünlerine 17 Kasım 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
17.11.2025 - 12:39

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 17 Kasım 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Penti indiriminden Adidas ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 17.11.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tchibo Barista Caffè Crema Çekirdek Kahve, bugün indirime giren en cazip seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Tchibo Barista Caffè Crema Çekirdek Kahve, bugün indirime giren en cazip seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Orta-koyu kavrum Arabica çekirdekleriyle hem filtrede hem espresso’da dengeli ve yumuşak içimiyle sevilen bu harman, kırmızı orman meyvesi aromasıyla günlük kahve rutinine zarif bir tat katacak.

Bugün %33 indirimde

Linki burada

JBL Tune 510BT, siyah rengi ve şık kompakt tasarımıyla hem günlük kullanımda hem yolculuklarda büyük rahatlık sunan bir kablosuz kulaklık.

JBL Tune 510BT, siyah rengi ve şık kompakt tasarımıyla hem günlük kullanımda hem yolculuklarda büyük rahatlık sunan bir kablosuz kulaklık.

Multi-Connect özelliği sayesinde iki cihaza aynı anda bağlanabiliyor; böylece telefona gelen aramayı yanıtlarken bilgisayarınızdaki videoyu duraklatmak ekstra ayar gerektirmiyor.

Linki burada

Anthony Jackson 5'li Kutu Premium Erkek Atlet, bugün indirim fırsatıyla alabilirsiniz!

Anthony Jackson 5'li Kutu Premium Erkek Atlet, bugün indirim fırsatıyla alabilirsiniz!

Hem rahatlığı hem de kaliteli kumaş yapısıyla günlük kullanımda konfor arayanlar için gerçekten ideal bir set. 

Bugün %24 indirimde

Linki burada

Şehirler arası ya da yurtdışı seyahatlerinde hafiflik ve şıklığı bir arada isteyenler için Anthony Jackson Ultra Hafif Valiz 3’lü Set indirimde!

Şehirler arası ya da yurtdışı seyahatlerinde hafiflik ve şıklığı bir arada isteyenler için Anthony Jackson Ultra Hafif Valiz 3’lü Set indirimde!

%100 ABS hammadde ile üretilmiş sert kabuğu sayesinde darbelere karşı dayanıklı, 360° dönebilen dört tekerlek sistemi sayesinde de manevra kabiliyeti yüksek. 

Bugün %19 indirimde.

Linki burada

L'Oréal'de 3 al 2 öde fırsatlarını kaçırmayın!

L'Oréal'de 3 al 2 öde fırsatlarını kaçırmayın!

Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara ile kaşların gün boyu yerinde kalır. Şeffaf formülü sayesinde hem doğal hem de belirgin bir görünüm sunuyor; sabah uygulayıp gün boyu tazeleme derdi olmadan kullanabilirsiniz.

Linki burada

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bugün Penti 3 al 2 öde kampanyasını mutlaka değerlendirmelisiniz!

Bugün Penti 3 al 2 öde kampanyasını mutlaka değerlendirmelisiniz!

Penti’nin pembe toparlayıcı balenli dolgusuz straplez lotus sütyeni, hem zarif görünüm hem de güçlü destek arayanlar için tam bir kurtarıcı. 

Buradan ulaşabilirsiniz.

Bella Maison’da sepette %80 + %15 indirime ek olarak, 750 TL’ye 150 TL, 900 TL’ye ise 300 TL kupon fırsatı sizi bekliyor!

Bella Maison’da sepette %80 + %15 indirime ek olarak, 750 TL’ye 150 TL, 900 TL’ye ise 300 TL kupon fırsatı sizi bekliyor!

Vanessa Porselen 26 Parça 6 Kişilik Mavi Kahvaltı Takımı, şık tasarımıyla sofralara zarafet katan ve günlük kullanıma uygun dayanıklılığıyla öne çıkan bir set.

Sepete özel fiyatı 2.899,99 TL

Linki burada

adidas ürünlerinde%35'e varan indirime ek %20 net indirim fırsatını kaçırmayın!

adidas ürünlerinde%35'e varan indirime ek %20 net indirim fırsatını kaçırmayın!

adidas Sportswear Ultimashow Shoes ayakkabı, sepete özel fiyatıyla 1.559,20 TL.

Linki burada

Cream Co. yılın en büyük indirimi devam ediyor ve tüm ürünlerde %60’a varan fırsatlar var!

Cream Co. yılın en büyük indirimi devam ediyor ve tüm ürünlerde %60’a varan fırsatlar var!

Üstelik yeni Glow Tint renkleri ve Glow Sculpt ürünleriyle tanışma zamanı geldi, makyaj çantanı güncellemek cildine ekstra ışıltı katmak için harika bir fırsat.

Linki burada

YSL Beauty'nin ikonik parfümü Libre'in yeni Kasım özel hediyeli setlerini keşfetmek için acele edin!

YSL Beauty'nin ikonik parfümü Libre'in yeni Kasım özel hediyeli setlerini keşfetmek için acele edin!

Ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Altınyıldız'da Kasım Fırsatları devam ediyor! 2 adet ve üzerine ekstra %15 indirim ve kuponları kaçırmayın!

Altınyıldız'da Kasım Fırsatları devam ediyor! 2 adet ve üzerine ekstra %15 indirim ve kuponları kaçırmayın!

Altınyıldız Classics Erkek Bordo Anti-pilling, tüylenme karşıtı ve ısı koruyan dik yaka polar sweatshirt, standart fit tasarımıyla konforu şıklıkla bir araya getirerek kış gardırobunun kurtarıcı parçalarından biri olacak.

Sepette 446,49 TL.

Linki burada

Paen Unisex Hoodie, Kasım indirimine özel %40 indirime ek sepette %20 ekstra fırsatla sizleri bekliyor!

Paen Unisex Hoodie, Kasım indirimine özel %40 indirime ek sepette %20 ekstra fırsatla sizleri bekliyor!

Yumuşacık kumaş, rahat kalıp. Ofiste, dışarıda veya evde konforun tadını çıkarırken, stilini tamamlayabilirsin. 

Üstelik 575 TL fiyatla! 

Linki burada

Eşofmanlar %30'a varan indirimlerle! Kış aylarında hem rahat hem şık olmak isteyenler buraya!

Eşofmanlar %30'a varan indirimlerle! Kış aylarında hem rahat hem şık olmak isteyenler buraya!

VOID Gri Premium Ayarlanabilir Paça Oversize Eşofman Altı, yumuşacık kumaşı ve ayarlanabilir paçalarıyla konforu maksimuma taşıyor.

Üstelik 'onedio' koduyla ekstra %10 indirim fırsatını yakalayabilirsiniz.

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Mutfak havlu setlerinde 2 al 1 öde kampanyası!

Mutfak havlu setlerinde 2 al 1 öde kampanyası!

Neva 2'li havlu seti, yüksek kaliteli Ege pamuğundan özenle üretilmiştir ve olağanüstü emici özellikleri ile dayanıklılığı bir araya getiriyor.

Linki burada

Bugüne özel Taç Nevresim Takımları %51 indirimli!

Bugüne özel Taç Nevresim Takımları %51 indirimli!

Taç Ranforce Tek Kişilik Nevresim Takımı, indirimli fiyatıyla şuanda 2,230.00 TL.

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın